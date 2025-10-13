Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά σε δημοσιογράφους λίγο πριν το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. | AP Photo/Evan Vucci

Ισραηλινοί βουλευτές θα μποϊκοτάρουν την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Τονίζουν ότι η συμφωνία που έκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον τερματισμό της σφαγής στη Γάζα αποτελεί «ήττα, όχι νίκη» και προαναγγέλλουν αντιδράσεις κατά την ομιλία του στην ισραηλινή βουλή.

Τουλάχιστον δύο βουλευτές του Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες πως ετοιμάζονται να μποϊκοτάρουν την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα στην Κνέσετ.

Όπως ισχυρίζονται, η συμφωνία που κλείστηκε για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και η επιστροφή των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακα «είναι ήττα, όχι νίκη».

Ο Αμίτ Χαλεβί, του Λικούντ (δεξιά), της παράταξης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το σχέδιο Τραμπ το «αντίθετο της νίκης στον πόλεμο».

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, επικρίνεται από μερίδα του συνασπισμού του, ιδίως διότι προβλέπει την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ισοβιτών.

Ο Άβι Μαόζ, επικεφαλής του ακροδεξιού, υπερορθόδοξου κόμματος Νόαμ, δήλωσε επίσης πως δεν θα είναι παρών στην ομιλία Τραμπ.

Στάση στο Ισραήλ

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί και με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος προχθές Σάββατο.

«Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος.

