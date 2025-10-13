«Σήμερα είναι μέρα ελευθερίας»: Ξεκίνησε η ανταλλαγή των ομήρων [βίντεο]

Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών και των 2.000 Παλαιστινίων • Τι συμβαίνει σε Γάζα και Ισραήλ αυτή τη στιγμή • Το βέτο Νετανιάχου σε Μπαργούτι και Σααντάτ • «Ο πόλεμος τελείωσε», δηλώνει ο Τραμπ πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Ειρήνης.

Ξεκίνησε η ανταλλαγή Παλαιστίνιων και Ισραηλινών ομήρων, χωρίς να λείπουν τα εμπόδια στη διαδικασία, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να ασκεί βέτο στα πρόσωπα που θα απελευθερώσει. Λίγο μετά τις 8 το πρωί ξεκίνησαν να απελευθερώνονται οι 20 Ισραηλινοί όμηροι, που έχει ζωντανούς στα χέρια της η Χαμάς και οι 2.000 Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

►Δείτε live εικόνα

Hamas to release 20 Israeli hostages https://t.co/dcUYKp9niZ — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων από τη Γάζα άρχισε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον λεγόμενο διάδρομο Νετσαρίμ και θα σσυνεχιστεί στις 10:00 στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, πριν διεξαχθεί η «σύνοδος για την ειρήνη» στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με παρόντα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ήδη Ισραηλινοί πολίτες συγκεντρώνονται έξω από την στρατιωτική βάση έτσι ώστε να πανηγυρίσουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

AP Photo/Emilio Morenatti

Οι ισραηλινές αρχές προεξοφλούν πως δεν θα επιστραφούν όλες οι σοροί των ομήρων που έχουν αποβιώσει. Σε κάθε περίπτωση, «διεθνής οργανισμός», όπως έχει συμφωνηθεί «στο πλαίσιο» της κατάπαυσης του πυρός, θα βοηθήσει «να εντοπιστούν οι νεκροί όμηροι αν δεν έχουν βρεθεί και απελευθερωθεί» εντός της ημέρας, σύμφωνα με την Μπεντροσιάν.

BREAKING: Hamas begins to release Israeli hostages. pic.twitter.com/eJfOcIRGON — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

Η Χαμάς έχει εντοπίσει τους ομήρους σε τρία διαφορετικά σημεία στο νότο, στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας αλλά και στην κεντρική Γάζα και κατόπιν θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο αν διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήζει ιατρικής περίθαλψης θα μεταφερθεί άμεσα με ελικόπτερο στα κοντινότερα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στην στρατιωτική βάση Ρέιμ ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και το σημαντικότερο να συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

AP Photo/Oded Balilty

Περίπλοκη η απελευθέρωση των Παλαιστίνιων ομήρων

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, υπάρχουν αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ σχετικά με αλλαγές της τελευταίας στιγμής μετά από αιτήματα της Χαμάς για προσαρμογή της λίστας των Παλαιστινίων που θέλουν να απελευθερωθούν.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, η Χαμάς είπε στο Ισραήλ ότι δύο από τα ονόματα στη λίστα δεν ισχύουν καθώς το ένα δεν είναι μέλος της οργάνωσης και το άλλο έχει ήδη αφεθεί ελεύθερο.

AP Photo/Mohammad Jahjouh

Παλαιστινιακά ΜΜΕ αναφέρουν επίσης ότι η Χαμάς πιέζει για την ένταξη στη λίστα ενός άνδρα που ονομάζεται που ονομάζεται Δρ. Χουσάμ Αμπού Σάφια, παιδίατρου από τη βόρεια Γάζα και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντούαν, το οποίο τέθηκε υπό επανειλημμένη πολιορκία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Δρ. Αμπού Σάφια ήταν στην πρώτη γραμμή της δημοσιοποίησης αυτής της πολιορκίας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα στο Instagram, και δείχνοντας αυτό που είχε περιγράψει ως τις φρικαλεότητες που διέπρατταν οι ισραηλινές δυνάμεις εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων.

Ο γιος του σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και συνελήφθη μερικούς μήνες αργότερα. Είναι δημοφιλής στους Παλαιστίνιους και μένει να δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος.

Πάντως, αρκετά οχήματα περιμένουν ήδη στις φυλακές Όφερ του Ισραήλ για να μεταφέρουν τους Παλαιστίνιους κρατούμενους πίσω στη Γάζα ή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Red Cross vehicles are now moving through Khan Younis in Gaza as preparations continue for the exchange of Israeli hostages and Palestinian prisoners. Buses marked with the Red Cross emblem have been seen stopping and departing along the main roads as the operation gets underway.… pic.twitter.com/luA8jAMlz7 — One America News (@OANN) October 13, 2025

Ανένδοτο το Ισραήλ για Μπαργούτι - Σααντάτ

Η Χαμάς είχε αναφέρει πως στον κατάλογο των κρατουμένων που το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει, πρέπει να περιλαμβάνονται επτά άτομα τα οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ανώτερους ηγέτες. «Η Χαμάς επιμένει ότι ο τελικός κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει επτά ανώτερους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς Αλ-Σαγιέντ».

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει απορρίψει κατηγορηματικά δύο από αυτά το ονόματα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Στη λίστα δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα του Μαρουάν Μπαργούτι και του Άχμαντ Σααντάτ, ηγέτη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Ο Μπαργούτι έχει εξίσου τεράστια σημασία. Συνελήφθη το 2002, καταδικάστηκε, του επιβλήθηκαν πέντε φορές ισόβια, συν 40 χρόνια μετά την καταδίκη του το 2004 για σχεδιασμό επιθέσεων που σκότωσαν πέντε Ισραηλινούς.

Τι γνωρίζουμε για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η λίστα περιλαμβάνει περίπου 1.700 Παλαιστίνιους κρατούμενους που απήχθησαν από τη Γάζα, τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί «εξαφανισμένους».

Άλλοι 250 από αυτούς είναι Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινές ισόβιας και μακροχρόνιας κάθειρξης, κυρίως για επιθέσεις ή φερόμενη συμμετοχή σε βία κατά Ισραηλινών.

Από τους τελευταίους, 135 θα απελαθούν στη Γάζα ή θα εξοριστούν στο εξωτερικό, και 100 αναμένεται να σταλούν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Περίπου 15 πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πριν από την ανταλλαγή, οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Όφερ κοντά στη Ραμάλα και στις φυλακές Κετσιότ στην έρημο Νεγκέβ.

Οι Παλαιστίνιοι περιμένουν τους δικούς τους στη Χαν Γιουνίς

Στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, ήδη περιμένουν πολλοί κάτοικοι τους δικούς τους ανθρώπους, καθώς εκεί θα μεταφερθούν οι Παλαιστίνιοι μόλις απελευθερωθούν από την ισραηλινή πλευρά.

Μερικοί από αυτούς εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, ενώ άλλοι συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου και απομακρύνθηκαν από τα σπίτια και τα καταφύγιά τους. Πολλοί από αυτούς θα έρθουν πολύ κουρασμένοι, στερημένοι φαρμάκων και τροφίμων, και ζώντας σε δύσκολες συνθήκες.

Αλλά μέχρι τώρα, οι οικογένειες δεν γνωρίζουν ποιος θα αφεθεί ελεύθερος σήμερα, με το Al Jazeera να μεταδίδει πως η ατμόσφαιρα είναι «ηλεκτρισμένη», καθώς από τη μία οι Παλαιστίνιοι είναι χαρούμενοι και μιλούν για «ημέρα ελευθερίας», αλλά από την άλλη δεν ξέρουν την τελική λίστα και ψάχνουν να δουν αν θα είναι συγγενείς τους όσοι απελευθερωθούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «τελειώνει» τον πόλεμο

Στις 9.30 το πρωί αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ, το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος.

Την ώρα της απελευθέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται όπως αναμένεται στο Ισραήλ, ενώ ακολουθεί η σύνοδος για τη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου «παρών» στην υπογραφή της συμφωνίας, μεταξύ 20 ηγετών θα δώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, στην τελετή θα παραστεί και ο Αμπού Αμπάς, ενώ τόσο η ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η Χαμάς δεν θα εκπροσωπηθούν.