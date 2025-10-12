Γάζα: Επιπλοκές στην απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων

Νέα εμπόδια εμφανίζονται, όπως όλα δείχνουν, στην δημοσιοποίηση της λίστας των Παλαιστίνιων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία του Ισραήλ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου για τους Παλαιστίνιους Κρατούμενους την Κυριακή, «πολύπλοκα εμπόδια» εμποδίζουν επί του παρόντος την ανακοίνωση του πλήρους καταλόγου των κρατουμένων:

«Πολύπλοκα εμπόδια εξακολουθούν να εμποδίζουν την επίσημη ανακοίνωση των καταλόγων των απελευθερωμένων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων κρατουμένων από τη Γάζα. Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι καταβάλλονται προσπάθειες όλο το εικοσιτετράωρο για την υπερνίκηση αυτών των εμποδίων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και εγκριθούν οι τελικές λίστες», ανέφερε το γραφείο σύμφωνα με το CNN.

Η Χαμάς ανέφερε ότι στον κατάλογο των κρατουμένων που το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει, πρέπει να περιλαμβάνονται επτά άτομα τα οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ανώτερους ηγέτες, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους διαπραγματευτές στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η Χαμάς επιμένει ότι ο τελικός κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει επτά ανώτερους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σααντάτ, Ιμπραήμ Χαμέντ και Αμπάς Αλ-Σαγιέντ», αναφέρει μια από τις πηγές.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απελευθέρωσης του Μπαργούτι ή άλλων ηγετών. Με βάση πάντως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.