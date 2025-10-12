Σύνοδος για τη Γάζα αύριο στην Αίγυπτο υπό Τραμπ - Σίσι

Ηγέτες από όλο τον κόσμο συναντιούνται για να συζητήσουν το μέλλον της πολύπαθης Γάζας.

Επιβεβαιώθηκε η «σύνοδος ειρήνης» που σχεδίαζε ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που δύσκολες συμφωνίες (όπως η μεταπολεμική διακυβέρνηση, τα θέματα ασφάλειας και η ανοικοδόμηση του θύλακα) δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί μετά την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αιγύπτου, η σύνοδος είναι προγραμματισμένη να γίνει στην λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα μετά το μεσημέρι με παρόντες τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών, και προέδρους τους Ντόναλντ Τραμπ και Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει τη σύνοδο με σκοπό «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», δύο ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός Ισραήλ - Χαμάς.

Μεταξύ των χωρών που προσκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη σύνοδο, είναι και η Ελλάδα με την Κύπρο. Καθώς επίσης και το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν, και η Ουγγαρία.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders' summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Το Axios αναφέρει ότι προσκλήθηκε επίσης το Ιράν, ωστόσο δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση αν θα συμμετέχει.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει, ανακοίνωσε χθες βράδυ εκπρόσωπός του.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την «υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ.

Ο κ. Μακρόν θα συζητήσει «με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει, με τον Χοσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχός της, να δηλώνει στο AFP πως θα εκπροσωπηθεί «από τους μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ο κ. Μπαντράν εξάλλου προειδοποίησε πως επίκεινται «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει ιδίως αφοπλισμό του κινήματος, εξορία των μαχητών της και συνέχιση της απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δώσει καμιά ένδειξη για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στη σύνοδο.

Ως το πρωί αύριο Δευτέρα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς, 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.