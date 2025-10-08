Νέα πειρατεία από το Ισραήλ - Επίθεση και στο Gaza Freedom Flotilla [βίντεο]

Ισραηλινοί επιδρομείς κατέλαβαν το Conscience και σκάφη του «1.000 Madleens to Gaza» στα οποία επέβαιναν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό με προορισμό τη Γάζα.

Ελάχιστες ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση σε όλα τα σκάφη του Global Sumud Flotilla, και ενώ εκατοντάδες ακτιβιστές, βουλευτές και ευρωβουλευτές καλούν τις κυβερνήσεις τους να καταδικάσουν το κράτος του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως για νέα επίθεση, αυτή τη φορά στον νέο στόλο που έπλεε προς τη Γάζα.

Παράλληλα με την παράνομη κράτηση και τις καταγγελίες για βασανιστήρια και βία μέσα στα ισραηλινά κελιά, το Freedom Flotilla Coalition (FFC) ανακοίνωσε ότι ένας νέος στόλος τελεί εν πλω προς τον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα. Δύο πλοία με ιταλική και γαλλική σημαία έφυγαν από το Οτράντο της Ιταλίας στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 30 Σεπτεμβρίου προστέθηκε και το πλοίο Conscience. Τα τρία αυτά σκάφη συναντήθηκαν με άλλα οκτώ πλοία μέλη του σχήματος «Thousand Madleens to Gaza», με τα 11 πλοία να ξεκινούν το ταξίδι της αλληλεγγύης.

Προκαλεί η ισραηλινή κυβέρνηση - «Μάταιη η προσπάθειά τους»

Τα σκάφη του νέου διεθνούς στόλου καταλήφθηκαν σήμερα το πρωί, με τις ισραηλινές δυνάμεις να πραγματοποιούν ακόμα μια επίθεση σε διεθνή ύδατα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Συνολικά στο στόλο επέβαιναν περίπου 150 ακτιβιστές από 30 συνολικά χώρες.

Το Global Sumud Flotilla ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι τουλάχιστον τρία σκάφη – το Gaza Sunbirds, το Alaa Al Najjar και το Anas Al-Sharif – αναχαιτίστηκαν παράνομα 220 χιλιόμετρα (136 ναυτικά μίλια) ανοικτά των ακτών της Γάζας.

Ενώ, η επιδρομή στο Conscience έγινε με ελικόπτερα παραπέμποντας στη δολοφονική επίθεση των ισραηλινών τρομοκρατών στο Mavi Marmara πριν από 15 χρόνια.

Στο Conscience επέβαιναν πάνω από 90 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι και γιατροί.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε μέσω X τη «μάταιη προσπάθεια» του νέου στόλου να «παρεισφρήσει σε εμπόλεμη περιοχή», προσθέτοντας πως «τα σκάφη και οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι» και «αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που υφίστανται ελλείψεις».

Ξανά παράνομη επίθεση σε διεθνή ύδατα

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε το Global Sumud Flotilla, ισραηλινοί επιδρομείς επιβιβάστηκαν στα Conscience και σκάφη του «1.000 Madleens to Gaza» στα οποία επέβαιναν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η συλλογικότητα ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.