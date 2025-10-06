Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
global-sumud-flotilla-israel
Global Sumud Flotilla via AP

Καταγγελίες δίχως τέλος: Οι ακτιβιστές του Flotilla δικάζονται χωρίς νομική βοήθεια

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Η κόλαση συνεχίζεται για όσους ακτιβιστές δεν υπέγραψαν έγγραφο στο οποίο αναγνώριζαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ • «Πολλοί ξεκίνησαν δικαστικές ακροάσεις χωρίς να έχουν νομικούς συμβούλους», καταγγέλλει η Adalah.

Μπορεί ολοένα και περισσότερα μέλη του Global Sumud Flotilla που κρατούνταν παράνομα από τις ισραηλινές δυνάμεις, να απελευθερώθηκαν και να γύρισαν πίσω στις πατρίδες τους, ωστόσο υπάρχουν πολλοί ακόμα ακτιβιστές μέσα στα ισραηλινά κελιά που θα περάσουν από διαδικασία δίκης.

Αυτοί είναι όσοι δεν δέχτηκαν να υπογράψουν έγγραφο στο οποίο αναγνώριζαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ.

Ωστόσο, το νομικό κέντρο για τα δικαιώματα της αραβικής μειονότητας στο Ισραήλ, Adalah έδωσε στη δημοσιότητα σοβαρότατες καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των απαχθέντων ακτιβιστών.

Η Λούμπνα Τούμα, νομική σύμβουλος της Adalah, κατήγγειλε πως οι ακροάσεις των μελών του Flotilla ξεκίνησαν χωρίς νομικούς συμβούλους, ενώ δήλωσε πως όλοι οι κρατούμενοι έχουν υποβληθεί σε συνθήκες που «αντανακλούν το ευρύτερο σύστημα κακοποίησης που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι».

«Πολλοί ακτιβιστές ξεκίνησαν τη δικαστική διαδικασία χωρίς να έχουν νομικό σύμβουλο», είπε η Τούμα, προσθέτοντας ότι πολλοί κρατούνταν σε πολύ μικρά και στενά δωμάτια.

Είπε ότι οι κρατούμενοι ήταν δεμένοι με χειροπέδες «για περισσότερες από πέντε ώρες» και τους στερούσαν φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη.

«Όταν ρωτήσαμε αν είδαν γιατρό ή αν έλαβαν κάποια ιατρική περίθαλψη, είπαν ότι δεν τους είδε κανείς», πρόσθεσε.

Η Τούμα είπε επίσης ότι οι ακτιβιστές περιέγραψαν ότι δέχτηκαν προσβολές και χλευασμούς, προσθέτοντας ότι οι γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες που φορούσαν χιτζάμπ, «αντιμετωπίζονταν πολύ πιο σκληρά» και σε ορισμένες «απαγορευόταν να φορούν χιτζάμπ ή να προσεύχονται».

Σε ανακοίνωσή του, ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud ανέφερε: «Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, αλλά για τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται συστηματικά εναντίον των Παλαιστινίων υπό κατοχή: ταπείνωση, στέρηση και συλλογική τιμωρία».

Ενημέρωση για τους κρατούμενους συμμετέχοντες από το March to Gaza

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ενημερώσεις από τους δικηγόρους της Adalah σχετικά με τους εθελοντές μας που απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα σε ισραηλινές φυλακές.

Οι δικηγόροι έχουν καταφέρει να συναντήσουν περισσότερους συμμετέχοντες, αλλά όχι ακόμη όλους.

Καθώς θα λαμβάνουμε επαληθευμένες πληροφορίες, θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε περαιτέρω ενημερώσεις», ενημερώνει το March to Gaza και παραθέτει συγκλονιστικά στοιχεία κακοποίησης και στέρησης δικαιωμάτων.

