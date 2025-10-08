Αθήνα, 16°C
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
aktivistes flotila
Μέλη της ελληνικής αποστολής του Flotilla έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. | EUROKINISSI

Έκκληση 82 βουλευτών: Οι κυβερνήσεις να δράσουν άμεσα για τους ακτιβιστές του Flotilla

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Διεθνές κάλεσμα από βουλευτές εννέα χωρών για την άμεση απελευθέρωση των μελών του στόλου που κρατούνται ακόμα παρανόμως από το κράτος του Ισραήλ.

Βουλευτές από Τουρκία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρο, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και μέλη του ευρωκοινοβουλίου ενώνουν τη φωνή τους με βαρύ κατηγορώ στο Ισραήλ, τονίζοντας πως πρέπει να σταματήσουν τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στη Γάζα.

Με κοινή δήλωση, καταδικάζουν την πειρατική επίθεση του Ισραήλ κατά του Flotilla στα διεθνή ύδατα, καθώς αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, καλούν τις κυβερνήσεις τους να δράσουν άμεσα και άνευ όρων για να εγγυηθούν την απελευθέρωση των ακτιβιστών που κρατούνται ακόμα σε ισραηλινές φυλακές, διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται από κακομεταχείριση και έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νομική συνδρομή και προξενικές υπηρεσίες.

