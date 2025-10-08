Έκκληση 82 βουλευτών: Οι κυβερνήσεις να δράσουν άμεσα για τους ακτιβιστές του Flotilla

Διεθνές κάλεσμα από βουλευτές εννέα χωρών για την άμεση απελευθέρωση των μελών του στόλου που κρατούνται ακόμα παρανόμως από το κράτος του Ισραήλ.

Βουλευτές από Τουρκία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρο, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και μέλη του ευρωκοινοβουλίου ενώνουν τη φωνή τους με βαρύ κατηγορώ στο Ισραήλ, τονίζοντας πως πρέπει να σταματήσουν τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στη Γάζα.

Με κοινή δήλωση, καταδικάζουν την πειρατική επίθεση του Ισραήλ κατά του Flotilla στα διεθνή ύδατα, καθώς αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, καλούν τις κυβερνήσεις τους να δράσουν άμεσα και άνευ όρων για να εγγυηθούν την απελευθέρωση των ακτιβιστών που κρατούνται ακόμα σε ισραηλινές φυλακές, διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται από κακομεταχείριση και έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νομική συνδρομή και προξενικές υπηρεσίες.

Η κόλαση συνεχίζεται για όσους ακτιβιστές δεν υπέγραψαν έγγραφο στο οποίο αναγνώριζαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ • «Πολλοί ξεκίνησαν δικαστικές ακροάσεις χωρίς να έχουν νομικούς συμβούλους», καταγγέλλει η Adalah.https://t.co/wgXZTF2gpL — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 6, 2025