Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
Τελευταία ενημέρωση:

Τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα

Πειρατεία σε διεθνή ύδατα από το καθεστώς Νετανιάχου • Εισβολή και απαγωγή μελών πληρωμάτων • Βίντεο από τις δραματικές στιγμές • Διαδηλώσεις χιλιάδων σε πόλεις της Ευρώπης• Εικόνα από τα ελληνικά πλοία «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο» • Συνεχής ενημέρωση.

Στόλος Γάζα
Χρήστος Καλλιμάνης

Συνεχίζουν ακόμη προς τη Γάζα

Η αποφασιστικότητα των αλληλέγγυων είναι δεδομένη και δηλωτικό αυτής είναι το γεγονός πως κάποια πλοία εξακολουθούν και αγνοούν τις εντολές των ισραηλινών και πλέον προς τη Γάζα με σκοπό να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων από τις ακτές. 

Βία και κανόνια νερού

Την ώρα που οι ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει την προπαγάνδα και τις ειρωνείες κατά της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών το Global Sumud Flotilla καταγγέλλει τις επιθετικές ενέργειες των ισραηλινών δυνάμεων.

Όπως ανακοινώθηκε, τουλάχιστον τρία πλοία τα Yulara, Meteque και Οξυγόνο δέχθηκαν επίθεση και με κανόνια νερού.

Η Κολομβία απελαύνει τη διπλωματική αποστολή του Ισραήλ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε σήμερα τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ.

Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδίκασε τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».

Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, ωστόσο τέσσερις ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκεί, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Προκλητική σιωπή από κυβέρνηση και ΥΠΕΞ

Το Ισραήλ έκανε τρομοκρατική έφοδο σε διεθνή ύδατα, συνέλαβε και απειλεί 500 ανθρώπους, ανάμεσά τους και Έλληνες πολίτες κι όμως από την ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακουστεί ούτε ένα «κιχ».

Τα υπουργεία Εξωτερικών πολλών κρατών πήραν ήδη θέση ή τουλάχιστον ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με το καθεστώς Νετανιάχου για τους δικούς τους πολίτες.

Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως επικρατεί σιγή…
 

Η ανάρτηση Φάμελλου για τις εξελίξεις

Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου. 

Είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή, ούτε και η διεθνής κοινότητα.

Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών.

Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται.

Τι γνωρίζουμε για τους συλληφθέντες

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχτεί επίθεση και έχουν καταληφθεί.

Οι απαχθέντες ακτιβιστές, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι, χωρίς, όμως να έχει γίνει γνωστό σε ποιο λιμάνι. 

Μέχρι στιγμής φέρονται να έχουν συλληφθεί 25 Ισπανοί, 9 Τούρκοι, 7 Βραζιλιάνοι, 4 Γάλλοι, 3 Γερμανοί, 5 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 5 από τις ΗΠΑ.

Θεωρητικά όσοι έχουν τεθεί υπό κράτηση θα πρέπει να περάσουν από τις γνωστές νομικές διαδικασίες, όμως το Ισραήλ είναι σε ένα σχεδόν ολικό lockdown εξαιτίας της γιορτής του Γιομ Κιπούρ.

Μαρτυρία από το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο»

Γράφει η Κλειώ Αλεξοπούλου:  62 μίλια από τη Γάζα. Κάποια από τα μεγάλα μας πλοία έχουν αναχαιτιστεί, συμπεριλαμβανομενης της ναυαρχιδας μας. Αρκετά (τρομαχτικά) μηχανοκίνητα του πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ έκαναν επίδειξη δύναμης, πέρασαν ξυστά κι από τα δικά μας, ελληνικά σκάφη. Μας στράβωσαν με τους προβολείς, σήκωσαν απόνερα και ρίχνουν κάτι σαν σπρέι ή νερό, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Προς το παρόν φοράμε νιτσεραδες και συνεχίζουμε την πορεία μας με σταθερή ταχύτητα!

 

Πορεία και συγκέντρωση έξω από το ΥΠΕΞ

Αυθόρμητες συγκεντρώσεις στην Ευρώπη για τον στόλο

Βίντεο από Γερμανία και Βέλγιο 

Διαδηλώσεις ξεσπούν και σε αρκετές ιταλικές πόλεις. Τα ιταλικά συνδικάτα έχουν ανακοινώσει ήδη γενική απεργία για τις 3 Οκτωβρίου.

Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Η κινητοποίηση, μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ειρηνικό χαρακτήρα.

Στο λιμάνι του Λιβόρνο, φορτοεκφορτωτές διαδηλώνουν αυτήν την ώρα και έχουν ανακοινώσει ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πλοίων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κεντροαριστερό Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία. «Η επίθεση κατά πλοιάριων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες, αποτελεί συμβάν τεράστιας σοβαρότητας», υπογράμμισε το Cgil.

Στη Νάπολη, διαδηλωτές έκαναν κατάληψη στις ράγες του κεντρικού σταθμού της πόλης, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη άφιξη των τρένων, ενώ στη Ρώμη επιτρέπεται η είσοδος στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι», μόνον σε όποιον έχει εισιτήριο.

Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στις Βρυξέλλες

 

Αντίδραση Χαρίτση: Τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που αντιδρά στην παράνομη ενέργεια του Ισραήλ, καλώντας τον υπουργό Εξωτερικών να παρέμβει για την κατάσταση. Παράλληλα καλεί τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να βγάλουν κοινή δήλωση καταδίκης.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη του Global Sumud Flotilla είναι παράνομη και τρομοκρατική. 
Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Υπουργό Εξωτερικών. 
Τον κάλεσα -για μια ακόμα φορά- απαιτώντας το αυτονόητο: την παρέμβαση της Ελλάδας ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των σκαφών να φτάσουν στη Γάζα και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της ελληνικής αποστολής. 
Είναι η ώρα των πράξεων. Αύριο στη Βουλή θα καλέσω όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε κοινή δήλωση καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης του Ισραήλ. Να γίνει το Κοινοβούλιο βήμα ανυπακοής και έκφρασης αλληλεγγύης στη Γάζα. 
Και βεβαίως, όλοι και όλες στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. 
Οι σκέψεις μας στους φίλους και στις φίλες, στους συντρόφους και στις συντρόφισσες, της ελληνικής αποστολής. 
Είμαστε μαζί σας. 
Αλληλεγγύη μέχρι τέλους.
Για να νικήσει η δικαιοσύνη.

Οι ακτιβιστές απαντούν με τραγούδια και συνθήματα

Συγκινητικά βίντεο μέσα από τα πλοία του στόλου που απειλούνται από την ισραηλινή επιδρομή, με ακτιβιστές να κάνουν το σήμα της νίκης, να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και να τραγουδάνε.

 

Κείμενο στήριξης στο Global Sumud Flotilla από 12 ελληνικά ΜΜΕ

Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υπερασπιζόμαστε τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το δικαίωμα των λαών να ζουν ελεύθεροι και ασφαλείς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στο Global Sumud Flotilla. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ειρηνική, διεθνή κινητοποίηση που αναδεικνύει την ανάγκη για δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την παύση της γενοκτονίας που διεξάγεται σε ζωντανή μετάδοση και της πολιτικής απαρτχάιντ εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Στηρίζουμε το κάλεσμα του Global Sumud Flotilla για τον άμεσο τερματισμό του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας και των εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ και για την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτούμε την άρση κάθε μορφής «συλλογικής τιμωρίας» που οι δυνάμεις του κράτους-δολοφόνου επιβάλλουν και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζει με αξιοπρέπεια στη γη του. 

Αυτή την ώρα, ο διεθνιστικός στόλος αλληλεγγύης δέχεται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ως φωνές ενημέρωσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στη διάδοση της αλήθειας, να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία με όπλο την επιμονή και τα ίδια τους τα κορμιά. 

Ενάντια στα fake news περί δήθεν σχέσεων του Global Sumud Flotilla με τη Χαμάς, απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση – έστω και την ύστατη στιγμή – να σταθεί στο ύψος της Iστορίας. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του ταξιδιού του μέχρι τον τελικό προορισμό: τις ακτές της Γάζας. 

Καλούμε, ταυτόχρονα, την ελληνική κοινωνία να είναι σε εγρήγορση. Από αυτή τη στιγμη, φίλοι, φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες μας κινδυνεύουν να βρεθούν αιχμάλωτοι του ισραηλινού στρατού. Ενώνουμε την υπογραφή μας με όλες τις δυνάμεις ενημέρωσης και ελευθερίας που στέκονται αλληλέγγυες στο Global Sumud Flotilla.

Καλούμε κάθε συλλογικότητα, κόμμα και οργανωμένο φορέα που στηρίζει το GlobalSumudFlotillaνα καταδικάσει την παράνομη επίθεση που δέχεται και να πιέσουν για κυρώσεις ενάντια στο κράτος δολοφόνο.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Εφημερίδα «η Εποχή»
Εφημερίδα των Συντακτών
Εφημερίδα «η Αυγή»
Εργατική Αλληλεγγύη  
Reporters United
Rosa.gr
Ρ/Σ «Στο Κόκκινο»
Συντακτική ομάδα του OmniaTV
The Press Project
TVXS
JacobinGreece
Περιοδικό HUMBA!
 

Λευτεριά στην Παλαιστίνη - Βίντεο από το πλοίο «Οξυγόνο»

 

Αλμπανέζε: Το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο

Σκληρά λόγια από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Ο ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας είναι παράνομος με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες η αναχαίτιση πλοίων που πλέουν ειρηνικά σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη».

Ανακοίνωση από το March To Gaza

Γενική απεργία από ιταλικά συνδικάτα

Όπως είχαν προαναγγείλει σε περίπτωση που ο στόλος δεχθεί επίθεση, ιταλικά συνδικάτα προκήρυξαν γενική απεργία για τις 3 Οκτωβρίου. 

Σε μια κίνηση κατευνασμού των αντιδράσεων το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να δηλώσει πως το Ισραήλ έχει... δεσμευθεί πως δεν θα χρησιμοποιήσει βία κατά των ακτιβιστών.

Σημειώνεται πως ανάλογη ανακοίνωση έχουν εκδώσει και 76 συνδικαλιστικές οργανώσεις στην χώρα μας.

Υπό κατάληψη τα Alma και Sirius

Προς το παρόν από τον στόλο έχει επιβεβαιωθεί κατάληψη των πλοίων «Alma» και «Sirius» από το ισραηλινό ναυτικό.

Η τελευταία προειδοποίηση του Ισραήλ και η απάντηση του Flottila

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα προπαγανδιστικό βίντεο με τη στιγμή που το ναυτικό στέλνει την τελευταία προειδοποίηση προς τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία, υποστηρίζοντας ότι μπαίνουν σε αποκλεισμένη ζώνη και πως πρέπει να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η απάντηση ήρθε από τον Τιάγκο Άβιλα, μέλος του Flottila, ο οποίος ανέφερε ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια κατά του στόλου αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πως η αποστολή έχει ηθικό καθήκον να συνεχίσει την πορεία της. 

Το March To Gaza καλεί σε συγκέντρωση έξω από το ΥΠΕΞ στις 23.00

Κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα στις 11 το βράδυ κάνει το March To Gaza.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ προχώρησε σήμερα σε μια προκλητική ανακοίνωση καλώντας τους ακτιβιστές να «απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη.».

«Αυτή είναι όλη η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης»

Ο Saif Abukeshk, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης (GSF), επιβεβαίωσε ότι η ανθρωπιστική αποστολή έχει έρθει σε άμεση «αντιπαράθεση» στη θάλασσα.

«Λάβαμε την είδηση ότι ορισμένα από τα πλοία περικυκλώθηκαν από στρατιωτικά σκάφη. Άλλα έχασαν τη σύνδεση στο διαδίκτυο... και εξακολουθούμε να έχουμε βίντεο με μερικά από αυτά τα πλοία», δήλωσε στο Al Jazeera από την Αθήνα.

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που προέρχονται από τα ισραηλινά ναυτικά σκάφη», δήλωσε ο Abukeshk.

Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τα σκάφη του στολίσκου. «Έχουμε κάποιες ειδοποιήσεις που προειδοποιούν τα σκάφη ότι είναι παράνομο να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια μέσω αυτού, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη. Θέλω να πω, αυτή είναι όλη η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, να προκαλεί λιμό μέχρι θανάτου στον πληθυσμό».

Τι αναφέρει το Ισραήλ για τις εφόδους

Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι είπαν στους διαδηλωτές ότι πρέπει να δώσουν βοήθεια μέσω των "καναλιών", δηλαδή μέσω των ισραηλινών δυνάμεων.  Το Ισραήλ λέει ότι πρόκειται για αποκλεισμό που έχει επιβληθεί με στρατιωτική εντολή, στην οποία ο στολίσκος φέρεται να απάντησε λέγοντας ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία, χρησιμοποιεί την πείνα και τον υποσιτισμό ως όπλο πολέμου, και επιμένει να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Γάζα.

 

 

Αποφασισμένοι παρά τις απειλές - Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα το Global Sumud Flotilla είχε καταγγείλει ότι αναμένει άμεσα παρέμβαση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στην ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 12 μη αναγνωρισμένα σκάφη σε απόσταση 5 - 15 μιλίων από τον στόλο, ενώ καταγράφονται προσπάθειες παρεμβολής στα σήματα με τη επικοινωνία με ορισμένα σκάφη να έχει διακοπεί.

«Κρατήστε τα μάτια σας σε όσους βρίσκονται στα πλοία, επικοινωνήστε με τις πρεσβείες σας και απαιτήστε από τις κυβερνήσεις σας να σταματήσουν να διευκολύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ!» σημειώνει το Global Sumud Flotilla

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή, καθώς αναμένεται ότι θα αναχαιτιστεί σε μια ώρα.

Τα μέλη των πληρωμάτων του μεγάλου στόλου αλληλεγγύης που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 σκάφη με πάνω από 500 επιβαίνοντες (ακτιβιστές, βουλευτές, δικηγόρους) έχουν δηλώσει αποφασισμένα να μην υποκύψουν τις τακτικές εκφοβισμού του Ισραήλ και να φτάσουν στον προορισμό τους που δεν είναι άλλος από την Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες ημέρες, εξάλλου, το Global Sumud Flottila δέχθηκε σοβαρές πιέσεις από κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η ελληνική, προκειμένου να εγκαταλείψει την αποστολή του και να υποχωρήσει στις πολεμικές απειλές από το καθεστώς Νετανιάχου. 

Σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, καθώς σκάφη εισήλθαν εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

«Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.

Βίντεο από μέλη των πληρωμάτων

 

Δήλωση της Πέτης Πέρκα πάνω στο «Οξυγόνο»

«Η επέμβαση ξεκίνησε»

 

 

Χάνεται η επαφή με ολοένα και περισσότερα πλοία

Μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ισραηλινή επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ χάνεται η επικοινωνία με ολοένα και περισσότερα πλοία.

Επιβαίνοντες σε πλοία έχουν ήδη φορέσει τα σωσίβιά τους και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα.

Έφοδος στο πλοίο Alma

Δραματικές στιγμές, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη επέμβει στο πλοίο Alma και συλλαμβάνει τα μέλη του πληρώματος.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Alma αναφέρει «ο ισραηλινός στρατός απαγάγει το πλήρωμα του Alma και πιθανότατα θα κάνει το ίδιο και με τα υπόλοιπα πλοία. Διαδώστε αμέσως».

 

Live εικόνα από τα ελληνικά πλοία

Δείτε ζωντανή εικόνα από τα ελληνικά σκάφη «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο»

Δείτε ζωντανά την πορεία του στόλου

 

 

Τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα

