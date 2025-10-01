Τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα

Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που υπερασπιζόμαστε τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το δικαίωμα των λαών να ζουν ελεύθεροι και ασφαλείς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στο Global Sumud Flotilla. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ειρηνική, διεθνή κινητοποίηση που αναδεικνύει την ανάγκη για δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την παύση της γενοκτονίας που διεξάγεται σε ζωντανή μετάδοση και της πολιτικής απαρτχάιντ εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Στηρίζουμε το κάλεσμα του Global Sumud Flotilla για τον άμεσο τερματισμό του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας και των εγκλημάτων πολέμου του Ισραήλ και για την απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτούμε την άρση κάθε μορφής «συλλογικής τιμωρίας» που οι δυνάμεις του κράτους-δολοφόνου επιβάλλουν και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ζει με αξιοπρέπεια στη γη του.

Αυτή την ώρα, ο διεθνιστικός στόλος αλληλεγγύης δέχεται επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ως φωνές ενημέρωσης, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε στη διάδοση της αλήθειας, να υπερασπιστούμε την ειρήνη και να σταθούμε δίπλα σε όσους και όσες επιμένουν στον αγώνα για ελευθερία με όπλο την επιμονή και τα ίδια τους τα κορμιά.

Ενάντια στα fake news περί δήθεν σχέσεων του Global Sumud Flotilla με τη Χαμάς, απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση – έστω και την ύστατη στιγμή – να σταθεί στο ύψος της Iστορίας. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του ταξιδιού του μέχρι τον τελικό προορισμό: τις ακτές της Γάζας.

Καλούμε, ταυτόχρονα, την ελληνική κοινωνία να είναι σε εγρήγορση. Από αυτή τη στιγμη, φίλοι, φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες μας κινδυνεύουν να βρεθούν αιχμάλωτοι του ισραηλινού στρατού. Ενώνουμε την υπογραφή μας με όλες τις δυνάμεις ενημέρωσης και ελευθερίας που στέκονται αλληλέγγυες στο Global Sumud Flotilla.

Καλούμε κάθε συλλογικότητα, κόμμα και οργανωμένο φορέα που στηρίζει το GlobalSumudFlotillaνα καταδικάσει την παράνομη επίθεση που δέχεται και να πιέσουν για κυρώσεις ενάντια στο κράτος δολοφόνο.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Εφημερίδα «η Εποχή»

Εφημερίδα των Συντακτών

Εφημερίδα «η Αυγή»

Εργατική Αλληλεγγύη

Reporters United

Rosa.gr

Ρ/Σ «Στο Κόκκινο»

Συντακτική ομάδα του OmniaTV

The Press Project

TVXS

JacobinGreece

Περιοδικό HUMBA!

