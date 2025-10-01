Μήνυμα 76 συνδικαλιστικών οργανώσεων: Εάν χτυπηθεί το Flotilla κατεβαίνουμε στους δρόμους

Με δυναμικές κινητοποιήσεις προειδοποιούν σωματεία της χώρας, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για το Global Sumud Flotilla.

Επί ποδός έχουν τεθεί συνδικαλιστικές οργανώσεις και στη χώρα μας, καθώς το Global Sumud Flotilla πλησιάζει προς τη Γάζα με τον φόβο ισραηλινής επέμβασης να είναι ορατός.

Όπως έχουν ανακοινώσει και εργάτες στο εξωτερικό, 76 ελληνικής συνδικαλιστικές οργανώσεις προναγγέλουν δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που χτυπηθεί ο Στόλος της Ελευθερίας

Η κοινή δήλωση, με την οποία καλούν και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμπορευτούν στο δρόμο του αγώνα:

Εμείς, σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά από συνάντηση που κάλεσε το March to Gaza Greece την Παρασκευή 19/9, ενώνουμε τις φωνές μας με την Πρωτοβουλία και δηλώνουμε τα εξής:

1) Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και να αρθεί άμεσα ο παράνομος αποκλεισμός όλης της Λωρίδας της Γάζας.

2) Στηρίζουμε τη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla, τη μεγαλύτερη ειρηνική διεθνή αποστολή αλληλεγγύης στην Ιστορία προς τη Γάζα, στην οποία συμμετέχουν 27 μέλη πληρωμάτων και 6 σκάφη από την Ελλάδα.

3) Προειδοποιούμε το κράτος του Ισραήλ να μην διανοηθεί να απειλήσει κατ' ελάχιστο την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων μας που συμμετέχουν στον Στόλο της Ελευθερίας.

4) Η παραμικρή επιθετική ενέργεια στα σκάφη της αλληλεγγύης θα μας βρει στους δρόμους. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να προστατεύσει μια ειρηνική αποστολή, απόλυτα σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

5) Απαιτούμε να εξασφαλιστεί το ασφαλές πέρασμα του GlobalSumud Flotilla μέχρι τη Γάζα.

6) Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και θα προχωρήσουμε σε δυναμικές ενέργειες σε περίπτωση επίθεσης ή αναχαίτισης του Στόλου από το Ισραήλ και για όσο συνεχίζεται η γενοκτονία. Το αμέσως επόμενο απόγευμα στις 18:30 το March to Gaza καλεί σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ από το πάρκο Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής).

7) Απαιτούμε να επιβληθούν κυρώσεις στο κράτος του Ισραήλ όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαστηρίου μέχρι υποχρεωθεί να σταματήσει την γενοκτονία, την παράνομη κατοχή των εδαφών της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και το καθεστώς απαρτχάιντ που έχει επιβάλλει στον Παλαιστινιακό λαό. Άμεση διακοπή εμπορικών, στρατιωτικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Επιβολή καθολικού εμπάργκο όπλων στο κράτος τρομοκράτη.

8) Αγωνιζόμαστε ενάντια στα σχέδια μιας Νέας Μέσης Ανατολής με τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό εξαφανισμένο για χάρη των φασιστικών φαντασιώσεων περί Μεγάλου Ισραήλ. Καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολεμική οικονομία που προτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των κοινωνικών αναγκών και των δικαιωμάτων μας.

9) Απαιτούμε άμεση αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους

10) Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνυπογράψουν την κοινή δήλωση και να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Ορισμένα σωματεία με την Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος οργανώνουν απεργιακή συγκέντρωση στις 10 Οκτωβρίου.

﻿Δεν θα επιτρέψουμε να διαπράττονται αυτά τα εγκλήματα στο όνομά μας, ούτε θα δεχτούμε να είμαστε συνένοχοι στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού.

﻿Η Γάζα δεν είναι μόνη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

MARCH TO GAZA GREECE