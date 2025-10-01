Ο Σάντσεθ προειδοποιεί τον Νετανιάχου για το Flotilla και ο IDF ετοιμάζει αναχαίτιση

Σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο Ynet, δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και 600 αστυνομικοί προετοιμάζονται για την αναχαίτιση των πλοίων και την στρατιωτική επέμβαση • Ελλάδα και Ιταλία στην... ντροπιαστική πλευρά της Ιστορίας • Αυστηρό μήνυμα Σάντσεθ σε Νετανιάχου

Κρίσιμες οι ώρες για τον ανθρωπιστικό στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla που πλησιάζει τις ακτές της Γάζας, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που το Ισραήλ. Τα περισσότερα πλοία έχουν φτάσει στην «ζώνη πιθανής αναχαίτισης» από τον ισραηλινό στρατό, ενώ το βράδυ υπήρξε ισραηλινή παρενόχληση των πλοίων. Τα drones παρακολούθησης είναι διαρκώς πάνω από τα πλοία, σε μία προσπάθεια τρομοκράτησης των πληρωμάτων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο Ynet, δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και 600 αστυνομικοί προετοιμάζονται για την αναχαίτιση των πλοίων και την στρατιωτική επέμβαση. Αναμένεται μάλιστα να λάβουν ειδική άδεια από ραβίνο για να μπορούν να δράσουν την ημέρα του Γιομ Κιπούρ που είναι ιερή για τους Εβραίους, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο.

Βεβαίως, η επιχείρηση αυτή δεν θα είναι τόσο απλή, καθώς τη Γάζα προσεγγίζουν 562 ακτιβιστές με 42 πλοία από 50 χώρες, ενώ η διεθνής κοινότητα καταγγέλλει διαρκώς το Ισραήλ για τον γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγει στη Γάζα και ζητά την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Ιταλία και Ελλάδα ζητούν από τους αλληλέγγυους να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να σταματήσουν την πορεία τους προς τη Γάζα, ενώ τάσσονται σταθερά υπέρ του προβληματικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Από την άλλη, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σάντσεθ της Ισπανίας, προειδοποίησε τον στόλο πως «αναλαμβάνει τεράστιο ρίσκο εισερχόμενος στην απαγορευμένη ζώνη». Το ισπανικό πολεμικό πλοίο Furor που συνοδεύει τα πλοία δεν θα εισέλθει στην απαγορευμένη ζώνη. «Θα παραμείνει στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις διάσωσης».

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε την Τετάρτη από την Κοπεγχάγη ότι βρίσκεται σε επαφή με τα μέλη του στόλου και διαβεβαίωσε ότι αυτή η ανθρωπιστική αποστολή «δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν η ισραηλινή κυβέρνηση είχε επιτρέψει στην UNRWA να εισέλθει και να διανείμει βοήθεια» στη Γάζα. Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης ότι ενημέρωσε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι τα ισπανικά μέλη του στόλου «θα έχουν την πλήρη διπλωματική προστασία» της Ισπανίας και ότι «δεν αποτελούν κίνδυνο ή απειλή για το Ισραήλ», οπότε ελπίζει ότι «η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν θα αποτελέσει απειλή για τον στόλο».

LIVE εικόνα από έξι πλοία

Τι έγινε χθες το βράδυ

«Άγνωστα σκάφη προσεγγίζουν τον στόλο μας, κατά πάσα πιθανότητα ισραηλινά. Υποβρύχιο πέρασε και έκοψε τις επικοινωνίες σε κάποια σκάφη μας, ίντερνετ, GPS και αυτόματο πιλότο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η εισβολή στο Άλμα. Δεν πετάμε ακόμα τα κινητά μας τηλέφωνα στη θάλασσα», έγραψε στο facebook η Κλειώ Αλεξοπούλου που βρίσκεται στο ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο».

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο Παγκόσμιος Στόλος (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ανακοίνωση March To Gaza Greece

Ναυτική επίθεση εναντίον της αποστολής

﻿1 Οκτωβρίου 2025

Διεθνή ύδατα - Νωρίς το πρωί, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια εκφοβιστική επιχείρηση εναντίον του Global Sumud Flotilla.

Ένα από τα κύρια πλοία μας, το Alma, περικυκλώθηκε επιθετικά από ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο για αρκετά λεπτά. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι επικοινωνίες επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών κυκλωμάτων μας, απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως και το πολεμικό πλοίο πλησίασε επικίνδυνα, αναγκάζοντας τον καπετάνιο να κάνει μια απότομη ελιγμό αποφυγής για να αποφύγει μετωπική σύγκρουση.

Λίγο μετά, το ίδιο πολεμικό πλοίο στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας παρόμοιους παρενοχλητικούς ελιγμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν τελικά απομακρυνθεί.

Αυτοί οι απερίσκεπτοι και εκφοβιστικοί ελιγμοί έθεσαν τους συμμετέχοντες σε σοβαρό κίνδυνο. Το Global Sumud Flotilla είναι μια ειρηνική, μη βίαιη αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες. Η παρεμπόδιση της διέλευσής μας είναι παράνομη και οποιαδήποτε επίθεση ή αναχαίτιση αποτελεί έγκλημα πολέμου.

Παρά αυτές τις επιθετικές ενέργειες, η νηοπομπή συνεχίζει την πορεία της με αποφασιστικότητα.

Η αποστολή μας παραμένει σαφής: να αμφισβητήσουμε την παράνομη πολιορκία της Γάζας από το Ισραήλ, να σταθούμε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και να παραδώσουμε βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που αντιμετωπίζει την πείνα και τη γενοκτονία.