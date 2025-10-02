Μέλη του «Οξυγόνου» στα χέρια των Ισραηλινών [βίντεο]

Ώρα 6:22 το πρωί της Πέμπτης. Το «Οξυγόνο», ένα από έξι πλοία της ελληνικής αντιπροσωπείας του Global Sumud Flotilla αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που, παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις αργά τη νύχτα της Τετάρτης σε δεκάδες πλοία του παγκόσμιου στόλου, αυτά συνέχιζαν το ταξίδι της αλληλεγγύης προς τη Γάζα.
Όπως μεταδίδει το March to Gaza Greece, «το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας».
Το κράτος του Ισραήλ έχει συλλάβει και κρατά παράνομα Έλληνες πολίτες σε διεθνή ναυτικά ύδατα, σύμφωνα με καταγγελίες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, τα μέλη του στόλου μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος, παρά τη θέλησή τους.
Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί επιθέσεις με κανόνια νερού εναντίον του στόλου.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα πλοία της ελληνικής αποστολής «Παύλος Φύσσας», «Ηλέκτρα», «Αχέντ Ταμίμι», «Βαγγέλης Πισσίας», «Free Willy».
Επείγον κάλεσμα στο ΥΠΕΞ
Παράλληλα, υπάρχει έκτακτο κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 10:00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 6:30 το απόγευμα σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) με πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.
Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε αντανακλαστική συγκέντρωση στο ΥΠΕΞ ενώ ακολούθησε μαζική πορεία στο Σύνταγμα από πολίτες και συλλογικότητες που διαμαρτυρήθηκαν για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών.
Όπως μεταδίδει το Reuters, ο διεθνής στολίσκος που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από 44 πλοιάρια με περίπου 500 άτομα, ανάμεσά τους βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές.
Το Global Sumud Flotilla δημοσίευσε αρκετά βίντεο στο Telegram με μηνύματα από άτομα που επιβαίνουν σε διάφορα σκάφη, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν τα διαβατήριά τους και υποστήριζαν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ εναντίον της θέλησής τους, επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μη βίαιη και ανθρωπιστική.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας