Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
LIVE
Τελευταία ενημέρωση:

Δραματικές στιγμές - Το Ισραήλ επιτίθεται στο Global Sumud Flotilla

Τα μέλη των πλοίων φορούν σωσίβια και περιμένουν ισραηλινές εφόδους • Προβλήματα στις επικοινωνίες και πλοία περικυκλωμένα από στρατιωτικά σκάφη • Εικόνα από τα ελληνικά πλοία «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο» • Συνεχής ενημέρωση.

Ισραήλ στόλος
efsyn.gr

Αποφασισμένοι παρά τις απειλές - Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα το Global Sumud Flotilla είχε καταγγείλει ότι αναμένει άμεσα παρέμβαση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στην ανακοίνωσή του είχε επισημάνει ότι έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 12 μη αναγνωρισμένα σκάφη σε απόσταση 5 - 15 μιλίων από τον στόλο, ενώ καταγράφονται προσπάθειες παρεμβολής στα σήματα με τη επικοινωνία με ορισμένα σκάφη να έχει διακοπεί.

«Κρατήστε τα μάτια σας σε όσους βρίσκονται στα πλοία, επικοινωνήστε με τις πρεσβείες σας και απαιτήστε από τις κυβερνήσεις σας να σταματήσουν να διευκολύνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ!» σημειώνει το Global Sumud Flotilla

Σύμφωνα με τους οργανωτές, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα πλοιάρια που μετέχουν στην αποστολή, καθώς αναμένεται ότι θα αναχαιτιστεί σε μια ώρα.

Τα μέλη των πληρωμάτων του μεγάλου στόλου αλληλεγγύης που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 σκάφη με πάνω από 500 επιβαίνοντες (ακτιβιστές, βουλευτές, δικηγόρους) έχουν δηλώσει αποφασισμένα να μην υποκύψουν τις τακτικές εκφοβισμού του Ισραήλ και να φτάσουν στον προορισμό τους που δεν είναι άλλος από την Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες ημέρες, εξάλλου, το Global Sumud Flottila δέχθηκε σοβαρές πιέσεις από κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η ελληνική, προκειμένου να εγκαταλείψει την αποστολή του και να υποχωρήσει στις πολεμικές απειλές από το καθεστώς Νετανιάχου. 

Σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής ξεκίνησαν μια επιχείρηση εκφοβισμού» εναντίον του στολίσκου, καθώς σκάφη εισήλθαν εντός περιοχής όπου το Ισραήλ περιπολεί.

Ένα ισραηλινό πολεμικό πλοίο έκανε κύκλους «για αρκετά λεπτά» γύρω από ένα από τα κύρια σκάφη του στολίσκου, το Alma, ανέφερε η οργάνωση καταγγέλλοντας «μια επικίνδυνη ναυτική επιθετικότητα».

Οι επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος «αναγκάστηκε να κάνει έναν ξαφνικό ελιγμό για να αποφύγει μια σύγκρουση» με το ισραηλινό σκάφος. «Λίγο αργότερα, το ίδιο (ισραηλινό) σκάφος στόχευσε το Sirius, επαναλαμβάνοντας τους ίδιους ελιγμούς παρενόχλησης για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει», σύμφωνα με το Global Sumud.

«Συνεχίζουμε να πλέουμε απτόητοι από τις ισραηλινές απειλές και τις τακτικές εκφοβισμού», συνέχισαν, καλώντας τους υποστηρικτές να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για την προστασία των ακτιβιστών και να παρακολουθούν την κίνηση των σκαφών μέσω tracker και ζωντανής μετάδοσης.

Βίντεο από μέλη των πληρωμάτων

 

Δήλωση της Πέτης Πέρκα πάνω στο «Οξυγόνο»

«Η επέμβαση ξεκίνησε»

 

 

Χάνεται η επαφή με ολοένα και περισσότερα πλοία

Μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ισραηλινή επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ χάνεται η επικοινωνία με ολοένα και περισσότερα πλοία.

Επιβαίνοντες σε πλοία έχουν ήδη φορέσει τα σωσίβιά τους και στέλνουν τα δικά τους μηνύματα.

Έφοδος στο πλοίο Alma

Δραματικές στιγμές, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη επέμβει στο πλοίο Alma και συλλαμβάνει τα μέλη του πληρώματος.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Alma αναφέρει «ο ισραηλινός στρατός απαγάγει το πλήρωμα του Alma και πιθανότατα θα κάνει το ίδιο και με τα υπόλοιπα πλοία. Διαδώστε αμέσως».

 

Live εικόνα από τα ελληνικά πλοία

Δείτε ζωντανή εικόνα από τα ελληνικά σκάφη «Παύλος Φύσσας» και «Οξυγόνο»

Δείτε ζωντανά την πορεία του στόλου

 

 

