Ισραηλινή πειρατεία στην αλληλεγγύη 

Το Global Sumud Flotilla (GSF), δηλαδή τον στόλο της ελπίδας για τη Γάζα, χτύπησε το βράδυ της Τετάρτης ο ισραηλινός στρατός, με τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.
Η ισραηλινή πειρατεία έλαβε χώρα περίπου 70 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα, όπου η γενοκτονία των άμαχων συνεχίζεται, ενώ Τραμπ και Νετανιάχου δίνουν τελεσίγραφα στη Χαμάς να παραδοθεί άνευ όρων και να περάσει ο παλαιστινιακός θύλακας οριστικά στα χέρια τους. Τη στιγμή, λοιπόν, που ο διεθνής στόλος απείχε σχεδόν 14 ώρες από την ακτή, πάνω από 20 ισραηλινά προσέγγισαν τα σκάφη της αλληλεγγύης και ξεκίνησαν την επίθεση.
Μέσα στην επόμενη ώρα, τα πλοία «Alma» και «Sirius» αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, και ακολούθησε το πλοίο «Adara», ενώ διακόπηκε η επικοινωνία με άλλα πλοία. Παράλληλα, δεκάδες μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.
«Το σκάφος Florida εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη Yulara, Meteque και άλλα, έγιναν στόχοι...», ανέφερε μεταξύ άλλων ο GSF, σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.
⇒ Δείτε εδώ τη LIVE ενημέρωση από την efsyn.gr.
Οι συλληφθέντες
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχτεί επίθεση και έχουν καταληφθεί. Οι απαχθέντες ακτιβιστές, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι, χωρίς, όμως να έχει γίνει γνωστό σε ποιο λιμάνι.
Μέχρι στιγμής φέρονται να έχουν συλληφθεί 25 Ισπανοί, 9 Τούρκοι, 7 Βραζιλιάνοι, 4 Γάλλοι, 3 Γερμανοί, 5 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 5 από τις ΗΠΑ.
Θεωρητικά όσοι έχουν τεθεί υπό κράτηση θα πρέπει να περάσουν από τις γνωστές νομικές διαδικασίες, όμως το Ισραήλ είναι σε ένα σχεδόν ολικό lockdown εξαιτίας της γιορτής του Γιομ Κιπούρ.
Μαρτυρία από το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο»
Γράφει η Κλειώ Αλεξοπούλου: «62 μίλια από τη Γάζα. Κάποια από τα μεγάλα μας πλοία έχουν αναχαιτιστεί, συμπεριλαμβανομενης της ναυαρχιδας μας. Αρκετά (τρομαχτικά) μηχανοκίνητα του πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ έκαναν επίδειξη δύναμης, πέρασαν ξυστά κι από τα δικά μας, ελληνικά σκάφη. Μας στράβωσαν με τους προβολείς, σήκωσαν απόνερα και ρίχνουν κάτι σαν σπρέι ή νερό, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Προς το παρόν φοράμε νιτσεραδες και συνεχίζουμε την πορεία μας με σταθερή ταχύτητα!»
Οι διεθνείς αντιδράσεις
Η προκλητική ισραηλινή επίθεση προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, τόσο σε επίπεδο ηγετών χωρών, όσο και επίπεδο λαού, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν άμεσα στους δρόμους σε πολλά κράτη, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον στόλο της ελπίδας.
Την ίδια ώρα, προκλητικά αδρανής παρέμεινε η Αθήνα και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών μπροστά σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις. Την ώρα μάλιστα που μεταξύ των 500 μελών του στόλου, βρίσκονται και Έλληνες πολίτες.
Χαρακτηριστικές αντιδράσεις:
⇒ Σκληρά λόγια από την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Ο ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας είναι παράνομος με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακόμη και υπό κανονικές συνθήκες η αναχαίτιση πλοίων που πλέουν ειρηνικά σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη».
⇒ Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την επίθεση, κάνοντας λόγο για «φασιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου» που δεν περιορίζονται μόνο στους Παλαιστινίους. Τόνισε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απελευθέρωση το συντομότερο των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις και προανήγγειλε τη λήψη νομικών μέτρων ενάντια σε όσους ευθύνονται για την επιχείρηση.
⇒ Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής, χαρακτηρίζοντας «διεθνές έγκλημα» την αναχαίτιση του στολίσκου και καταδικάζοντας τη σύλληψη δύο Κολομβιανών «σε διεθνή ύδατα».
Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.
Επίσης, διαδηλώσεις έγιναν και σε αρκετές ιταλικές πόλεις, όπως σε Ρώμη, Νάπολη και Λιβόρνο. Τα ιταλικά συνδικάτα έχουν ανακοινώσει ήδη γενική απεργία για τις 3 Οκτωβρίου.
Στην Ελλάδα
Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και κατόπιν στην Πλατεία Συντάγματος έξω από τη Βουλή, πραγματοποιήθηκε μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, από πολίτες και συλλογικότητες.
Το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση ήταν «Νίκη στην Ιντιφάντα - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ αναρτήθηκαν πανό με μηνύματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Νετανιάχου, αλλά και υπέρ της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.
Εκτός από την κυβερνητική αδράνεια, προκλητική ήταν και η αντιμετώπιση της ισραηλινής επίθεσης από μερίδα των ΜΜΕ: μεταξύ αυτών του κρατικού ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αντίθετα, η «Εφημερίδα των Συντακτών» και άλλα ΜΜΕ εξέφρασαν εξαρχής τη στήριξή τους στον στόλο, με κοινή τους ανακοίνωση.
