Κολλάνε στον τοίχο τη Χαμάς, «ο IDF θα παραμείνει στη Γάζα» λέει ο Νετανιάχου

Τα «παραθυράκια» στο σχέδιο Τραμπ επιτρέπουν στον Νετανιάχου να κινηθεί προς όφελός του • Τα βλέμματα στραμμένα στη Χαμάς, παρόλο που ΗΠΑ-Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως δεν της προσφέρουν καμία επιλογή.

Κατηγορηματικά αρνητικός εμφανίστηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Νετανιάχου απέναντι στην προοπτική δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, ενώ δήλωσε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram, μία μέρα αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε το σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Χαμάς και την απάντησή της στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου. Όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, η παλαιστινιακή οργάνωση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και καλείται να απαντήσει άμεσα σε μια πρόταση που την βγάζει από τον χάρτη, για την οποία μάλιστα δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως.

Η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφρασε την «εμπιστοσύνη της στην ικανότητα» του Τραμπ να βρει «τον δρόμο προς την ειρήνη» • Αναλυτές χαρακτηρίζουν το σχέδιο ως ένα «δηλητηριώδες χάπι», με τον παλαιστινιακό λαό να καλείται να ζήσει... εκ νέου αιχμάλωτος.https://t.co/f6ffhPdqGJ — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 30, 2025

Εν αναμονή απάντησης

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επέβαλαν τελεσίγραφο στη Χαμάς προειδοποιώντας την να αποδεχτεί το σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα, αλλιώς θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα και στη συνέχεια παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, στην οποία χαιρέτησαν την πρότασή τους ως «ιστορική ανακάλυψη» και «νέο κεφάλαιο για τη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Guardian, η Χαμάς φαίνεται να μην είχε λάβει γνώση, και η θέση της σχετικά με τους όρους παρέμενε αβέβαιη. Ο Μαχμούντ Μαρντάουι, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε ότι δεν είχε καν λάβει το σχέδιο κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης, σύμφωνα με το Reuters. Αργότερα ενημερώθηκε ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συναντήθηκαν με τη Χαμάς το βράδυ της Δευτέρας για να ανακοινώσουν στην οργάνωση το σχέδιο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ «μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους κοινοποίησαν το σχέδιο των 20 σημείων. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλόπιστα και θα δώσουν μια απάντηση», δήλωσε μια πηγή, μιλώντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα εσωτερικά και με άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις προτού δώσει απάντηση.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, ανένδοτος όρος

Σημειώνεται πως το 13ο σημείο του σχεδίου Τραμπ αναφέρεται στη Χαμάς και το μέλλον της.

Η πρόταση απαιτεί, ουσιαστικά, από την οργάνωση να παραδοθεί και να αφοπλιστεί με αντάλλαγμα τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την υπόσχεση ανοικοδόμησης στη Γάζα. Αβέβαιο παραμένει εάν η «ανοικοδόμηση» θα γίνει προς όφελος του Τραμπ και των συμμάχων του, στα πλαίσια της Ριβιέρας που οραματιζόταν.

«Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων, θα καταστραφούν και δεν θα αποκατασταθούν», αναφέρεται στο 13ο σημείο χαρακτηριστικά.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου ξεκαθάρισαν ότι δεν προσφέρουν στη Χαμάς επιλογή πάνω στο θέμα. Εάν η παλαιστινιακή οργάνωση αρνηθεί, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου για να ολοκληρώσει το έργο της καταστροφής της απειλής της Χαμάς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία για την ειρήνη, και αν η Χαμάς την απορρίψει... Μπίμπι, θα έχεις την πλήρη υποστήριξή μας για να κάνεις ό,τι θα έπρεπε να κάνεις», είπε αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε από την πλευρά του πως «εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε Πρόεδρε, ή εάν υποτίθεται ότι το αποδεχτεί και στη συνέχεια κάνει τα πάντα για να το αντικρούσει, τότε το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τη δουλειά μόνο του. Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο τρόπο ή μπορεί να γίνει με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει».

Ο στρατός θα παραμείνει στη Γάζα, του το επιτρέπει το «σχέδιο ειρήνης»

Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα.

Απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος», μετά και τις συνομιλίες που είχε χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, είπε:

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία. Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Το είπε και ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι κατανοεί τη θέση μας. Δήλωσε επίσης στον ΟΗΕ ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και κίνδυνο για το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά, δεν θα συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο».

Δήλωσε επίσης πως ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, παρόλο που σημεία του σχεδίου αναφέρουν πως «η Γάζα θα ανασυγκροτηθεί, προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι ήδη έχουν υποφέρει υπερβολικά».

Υπάρχει ωστόσο κι ένα παραθυράκι στο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο ο Νετανιάχου φαίνεται να θέλει να αξιοποιήσει. Το σημείο 15.

«Πρακτικά, οι IDF θα παραδώσουν σταδιακά το κατεχόμενο έδαφος της Γάζας στην ISF βάσει συμφωνίας που θα συνάψουν με τη μεταβατική αρχή, μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους από τη Γάζα - με εξαίρεση την παρουσία δύναμης που θα ελέγχει μια περίμετρο ασφαλείας και θα παραμείνει μέχρι η Γάζα να είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε αναδυόμενη τρομοκρατική απειλή», αναφέρει το σχέδιο του Τραμπ.