Trial International: Το σχέδιο «Γάζα Ριβιέρα» είναι παρανοϊκό και συγκαλύπτει την εθνοκάθαρση

Το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αποκάλυψε την Κυριακή η Washington Post, προτείνει την αναγκαστική εκτόπιση ολόκληρου του πληθυσμού των δύο εκατομμυρίων και θέτει εδάφη υπό την κηδεμονία των ΗΠΑ.

Ένα σχέδιο που κυκλοφορεί στον Λευκό Οίκο για την ανάπτυξη της «Ριβιέρας της Γάζας» ως μιας σειράς από υπερπόλεις υψηλής τεχνολογίας έχει απορριφθεί ως μια «τρελή» προσπάθεια κάλυψης για την μεγάλης κλίμακας εθνοκάθαρση του πληθυσμού της παλαιστινιακής περιοχής.

Την Κυριακή, η Washington Post δημοσίευσε ένα διαρρεύσαν ενημερωτικό δελτίο για το σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει την αναγκαστική εκτόπιση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας, που ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους, και θα θέσει την περιοχή σε αμερικανική επιτροπεία για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Ονομάστηκε «Ταμείο Ανασυγκρότησης, Οικονομικής Επιτάχυνσης και Μετασχηματισμού της Γάζας» - ή «Μεγάλο» - η πρόταση φέρεται να αναπτύχθηκε από ορισμένους από τους ίδιους Ισραηλινούς που δημιούργησαν και έθεσαν σε κίνηση το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Δράσης της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με οικονομικό σχεδιασμό που συνεισέφερε η Boston Consulting Group.

Το πιο αμφιλεγόμενο είναι ότι το σχέδιο των 38 σελίδων προτείνει αυτό που αποκαλεί «προσωρινή μετεγκατάσταση όλου του πληθυσμού της Γάζας, που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια», μια πρόταση που θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση, ενδεχομένως με πράξη γενοκτονίας.

Οι Παλαιστίνιοι θα ενθαρρύνονταν να αναχωρήσουν «εθελοντικά» σε άλλη χώρα ή σε περιορισμένες, ασφαλείς ζώνες κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης. Σε όσους κατέχουν γη θα προσφερόταν «ένα ψηφιακό σύμβολο» από το καταπίστευμα σε αντάλλαγμα για τα δικαιώματα ανακατασκευής της περιουσίας τους, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση μιας νέας ζωής αλλού.

Όσοι θα έμεναν θα στεγάζονταν σε ακίνητα με μικρό εμβαδόν 323 τετραγωνικών ποδιών - μικροσκοπικό ακόμη και για τα πρότυπα πολλών καταυλισμών μη προσφύγων στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές εάν το σχέδιο αντικατοπτρίζει την πολιτική των ΗΠΑ και ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησαν στο αίτημα της Washington Post για σχολιασμό.

Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο φαίνεται να αντικατοπτρίζει την προηγουμένως δηλωμένη φιλοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ να «καθαρίσει» τη Γάζα και να την ανακατασκευάσει.

Μεταξύ των επικριτών του διαρρεύσαντος ενημερωτικού δελτίου ήταν ο Φίλιπ Γκραντ, εκτελεστικός διευθυντής της Trial International, μιας ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ελβετία, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο «ένα σχέδιο για μαζικές απελάσεις, που διαφημίζεται ως ανάπτυξη».

Αυτό είναι ένα σχέδιο για μαζικές απελάσεις, που προωθείται ως ανάπτυξη.

Το αποτέλεσμα; Μια κλασική περίπτωση διεθνών εγκλημάτων σε αδιανόητη κλίμακα: βίαιη μεταφορά πληθυσμού, δημογραφική μηχανική και συλλογική τιμωρία», δήλωσε ο Γκραντ.

Η Trial είναι μία από τις δεκαπέντε ομάδες που έχουν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οι ιδιώτες εργολάβοι που δραστηριοποιούνται στη Γάζα σε συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση κινδυνεύουν να «βοηθήσουν και να συνεννοηθούν ή να συμμετάσχουν με άλλο τρόπο σε εγκλήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή γενοκτονίας», και ότι ενδέχεται να ευθύνονται σε διάφορες δικαιοδοσίες.

«Όσοι εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου - συμπεριλαμβανομένων εταιρικών φορέων - θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νομική ευθύνη για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Γκραντ.

Ακόμα και στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης η πρόταση προκάλεσε δυσπιστία, με ένα άρθρο στην αριστερή Haaretz να την περιγράφει ως «ένα σχέδιο γρήγορου πλουτισμού του Τραμπ που βασίζεται σε εγκλήματα πολέμου, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμό».

Το εξαιρετικά ευφάνταστο ενημερωτικό δελτίο – με υπότιτλο «Από έναν κατεδαφισμένο Ιρανό πληρεξούσιο σε έναν ευημερούντα Αβρααμικό Σύμμαχο» – φαίνεται να έχει συνταχθεί από άτομα που δεν έχουν καμία φυσική γνώση της Γάζας, της πολιτικής της Μέσης Ανατολής ή των πιθανών προκλήσεων στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής ως ενός πολυδισεκατομμυρίου δολαρίων τουριστικού και τεχνολογικού κόμβου που αναπόφευκτα θα ανταγωνίζεται το Ισραήλ.

Το σχέδιο, που περιγράφεται ως μη απαιτούμενο από τις ΗΠΑ και προορίζεται να χρηματοδοτηθεί από επενδυτές ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προβλέπει μια πολυσύχναστη πόλη-λιμάνι που θα διαιρείται από ένα υδάτινο ρεύμα και θα συνορεύει με έως και οκτώ φυλλώδεις μεγαλουπόλεις υψηλής τεχνολογίας με τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς σχεδιασμένες σύμφωνα με το προβληματικό έργο Neom της Σαουδικής Αραβίας.

Προβλέπει επίσης ένα πάρκο παραγωγής «Elon Musk» που θα βρίσκεται – χωρίς ειρωνεία – στα ερείπια της βιομηχανικής ζώνης Erez, η οποία χτίστηκε με ισραηλινές επενδύσεις για την εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυναμικού στο παλαιστινιακό έδαφος και στη συνέχεια έκλεισε και καταστράφηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η εξέταση του χάρτη φαίνεται να υποδηλώνει ότι το σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης την απαλλοτρίωση για μια ισραηλινή ζώνη ασφαλείας μεγάλου μέρους της γεωργικής γης της Γάζας, η οποία τείνει να βρίσκεται στην περιφέρεια της Γάζας κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Τα ψιλά γράμματα είναι πολύ καταδικαστέα, ωστόσο, καθώς δεν κάνουν καμία διάκριση όσον αφορά την κυριαρχία μεταξύ Γάζας, Ισραήλ και Αιγύπτου, υποδηλώνοντας ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η παλαιστινιακή αυτοδιάθεση. Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρούσε αόριστα καθορισμένα «γενικά δικαιώματα» στη Γάζα «για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας του». Δεν θα υπήρχε παλαιστινιακό κράτος, αλλά μια «παλαιστινιακή πολιτεία» που θα εντασσόταν στις Συμφωνίες Αβραάμ του Τραμπ.

Ολόκληρη η διατύπωση στο ενημερωτικό δελτίο, και η επισήμανση αρκετών χαρακτηριστικών, φαίνεται να στοχεύει στην προσέλκυση της ματαιοδοξίας του Τραμπ, του Μασκ και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο δακτύλιος ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, την οποία επικαλείται η Post, οι εργασίες για το έγγραφο δεν εγκρίθηκαν και δύο ανώτεροι εταίροι που ηγήθηκαν του οικονομικού σχεδιασμού απολύθηκαν.

Η κριτική αυτή επανέλαβε ο HA Hellyer, ανώτερος συνεργάτης στο Royal United Services Institute, ο οποίος υποστήριξε ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου ήταν τόσο ξεκάθαρα γελοίες που η πρόταση δεν πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Είναι τρελό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που υποδεικνύει το σχέδιο, και αυτή δεν είναι μια νέα ιδέα: η αποφασιστικότητα του Ισραήλ ότι δεν πρέπει να υπάρχει παλαιστινιακή κυριαρχία ή αυτοδιάθεση στη Γάζα.

«Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές από τον Φεβρουάριο [όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά λεπτομέρειες των σχεδίων για μια Ριβιέρα Τραμπ στη Γάζα] ότι είναι εντάξει με την ιδέα της εθνοκάθαρσης στη Γάζα. «Η ιδέα ότι αυτό θα αφορά την «εθελοντική αναχώρηση» όταν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πυροβοληθούν ή να λιμοκτονήσουν».

Η Κάθριν Γκάλαχερ, ανώτερη δικηγόρος στο Κέντρο Συνταγματικών Δικαιωμάτων στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι «κάθε εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με το Ισραήλ - και προφανώς με τον Τραμπ - σε ένα σχέδιο βίαιης μεταφοράς Παλαιστινίων από τα σπίτια τους στη Γάζα, εκτίθεται σε σημαντική νομική ευθύνη στο εσωτερικό και υπό παγκόσμια δικαιοδοσία».

Το CCR μήνυσε πρόσφατα την κυβέρνηση Τραμπ για αρχεία της χρηματοδότησής της στο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, τον ιδιωτικό οργανισμό που επιβλέπει την διανομή βοήθειας στη Γάζα και στις τοποθεσίες του οποίου εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ενώ περίμεναν στην ουρά για τρόφιμα. Το ενημερωτικό δελτίο διέρρευσε λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τη Γάζα, στην οποία παρευρέθηκε ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει συνεισφέρει απόψεις για το μέλλον της Γάζας στην κυβέρνηση Τραμπ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.