Αποφάσισαν για τη Γάζα ερήμην των Παλαιστινίων

Ο Τραμπ ζητά την άνευ όρων παράδοση της Χαμάς, ενταφιάζοντας ταυτόχρονα την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Με θριαμβευτικό τρόπο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από τον Λευκό Οίκο το περιβόητό σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή: επί της ουσίας, για να σταματήσει η γενοκτονία των άμαχων Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ ούτε λίγο ούτε πολύ αποφάσισε ο ίδιος για το μέλλον των Παλαιστινίων, ερήμην τους, ζητώντας την άνευ όρων παράδοσή τους και ενταφιάζοντας ουσιαστικά την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Δίπλα του περιχαρής ο Νετανιάχου, έσπευσε να απειλήσει τη Χαμάς, σε περίπτωση που εκείνη επιλέξει να απορρίψει το σχέδιο-ευκαιρία του Τραμπ. Επίσης, προειδοποίησε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει στη Λωρίδα της Γάζας, εάν δεν αλλάξει «ριζικά».

Παράλληλα, ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στον Νετανιάχου να συνεχίζει την ισοπέδωση της Γάζας, στην περίπτωση, που η Χαμάς απαντήσει αρνητικά. Καταρχάς δήλωσε ότι αισθάνεται πως «θα έχουμε θετική απάντηση» από τη Χαμάς. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Όσο για τη Χαμάς, αξιωματούχος της δήλωσε αργότερα ότι η οργάνωση δεν έχει ακόμη λάβει το γραπτό ειρηνευτικό σχέδιο.

Οι ανακοινώσεις των δύο συμμάχων έγιναν σε μια χρονική περίοδο που αυξάνεται η πίεση κατά του Ισραήλ για όσα τραγικά συμβαίνουν στη Γάζα, κι ενώ αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Τι αναφέρει το σχέδιο

Το κείμενο των 20 σημείων έχει αρκετά θολά σημεία, καθώς θέτει πολλούς επιμέρους όρους και προϋποθέσεις, ενώ βάζει στο «παιχνίδι της «ειρήνης» αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, οι οποίες καλούνται να συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση της συμφωνίας.

Παράλληλα, δεν δίνονται λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο στα επιμέρους του σημεία, όπως π.χ. το πότε ακριβώς θα αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Μεταξύ των κυριότερων σημείων του σχεδίου είναι τα εξής:

⇒ Επιστροφή όλων των ομήρων (ζωντανών και νεκρών) ενός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας. Με την επιστροφή όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 καταδικασμένους σε ισόβια, καθώς και 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

⇒ Εάν η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει το σχέδιο, αυτό θα εφαρμοστεί σε περιοχές που θα παραδοθούν από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας, με ενισχυμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

⇒ Η Γάζα θα καταστεί «αποριζοσπαστικοποιημένη, ζώνη χωρίς τρομοκρατία» που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα.

⇒ Ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα υλοποιηθεί ανά φάσεις.

⇒ Θα σταλεί πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια με την αποδοχή της συμφωνίας.

⇒ Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Αραβες και διεθνείς συμμάχους τους για την ανάπτυξη προσωρινής διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα.

⇒ Τα μέλη της Χαμάς που θα καταθέσουν τα όπλα θα λάβουν αμνηστία. Όσα από αυτά επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς χώρες υποδοχής. Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις θα δεσμευτούν να μην έχουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα ή έμμεσα.

⇒ Θα δημιουργηθεί Ειδική Οικονομική Ζώνη με προνομιακούς δασμούς και όρους πρόσβασης που θα καθοριστούν με συμμετέχουσες χώρες.

⇒ Η Γάζα θα διοικηθεί προσωρινά από μεταβατικό τεχνοκρατικό παλαιστινιακό συμβούλιο, το οποίο θα είναι «αποπολιτικοποιημένο». Στο συμβούλιο θα συμμετέχουν Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου. Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ, μαζί με άλλους ηγέτες κρατών που θα ανακοινωθούν – ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.