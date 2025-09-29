Απειλές Νετανιάχου σε Χαμάς εάν απορρίψει το σχέδιο Τραμπ

Την υποστήριξή του στην πρόταση Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου.
Παράλληλα, στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου απείλησε με σαφήνεια τη Χαμάς, πως εάν απορρίψει το σχέδιο Τραμπ, τότε ο ισραηλινός στρατός «θα τελειώσει τη δουλειά».
«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους», είπε συγκεκριμένα ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στον Τραμπ.
Και πρόσθεσε: «Όλοι οι όμηροί μας, οι ζωντανοί και οι νεκροί, θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη της ασφάλειας εκεί, συμπεριλαμβανομένης μιας περιμέτρου ασφαλείας, για ένα χρονικό διάστημα. Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε ή εάν πουν ότι το αποδέχονται αλλά στη συνέχεια κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του», ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον Λευκό Οίκο.
→ Λίγο αργότερα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει ακόμη λάβει το γραπτό ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.
