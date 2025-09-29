Τραμπ: Εξουδετέρωση της Χαμάς και επιστροφή ομήρων για ειρήνη στη Γάζα

Η υπόσχεση ειρήνης έγινε τελεσίγραφο προς τη Χαμάς ● Την απείλησε ότι αν δεν αποδεχθεί αυτό το σχέδιο, τότε «θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

Το σχέδιό του για να τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμφάνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Καταρχάς ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου (ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του Αμερικανού προέδρου), καθώς και όλες τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και που –όπως τόνισε– θα συμβάλλουν στο σχέδιό του.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους, εντός 72 ωρών. Όπως είπε, θα επαναπατριστούν και οι σοροί των ομήρων που έχουν πεθάνει. «Αυτό θα σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες της ευρύτερης περιοχής έχουν δεσμευθεί να συμβάλλουν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας άμεσα και στον αποκλεισμό της Χαμάς. «Θέλουμε να καταστραφεί όλος ο τρομοκρατικός μηχανισμός, τα όπλα, τα τούνελ και οι υποδομές. Θα εκπαιδεύσουμε τις τοπικές δυνάμεις, και τις μεταβατικές δυνάμεις», είπε μεταξύ άλλων.

Απείλησε ότι αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί αυτό το σχέδιο, τότε «θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει». Το τελικό αποτέλεσμα είναι να εξουδετερωθεί η Χαμάς, υπογράμμισε εκ νέου.

Σημείωσε επίσης ότι θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Το σχέδιο του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή. Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

⇒ Λίγο νωρίτερα, ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για την αιφνίδια και προκλητική φονική επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς.