Ο Νετανιάχου πήγε στον Λευκό Οίκο και ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ

Διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει ξανά σε παρόμοια επίθεση στο μέλλον, όπως εκείνη που έπληξε την Ντόχα.

Πριν από περίπου 20 ημέρες, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αιφνίδια και προκλητική φονική επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Η εν λόγω επίθεση προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να την καταδικάζει και να τη χαρακτηρίζει ως ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ.

Μερικά 24ωρα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Ντόχα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Κατάρ «πολύ καλό σύμμαχο» και κούνησε το δάχτυλο στο Ισραήλ, καλώντας το «να προσέχει». «Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου. Σημειώνεται πως στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η συγγνώμη και οι διαβεβαιώσεις

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ οργάνωσε τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του ιδίου, του Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Νετανιάχου εξέφρασε στον αλ Θάνι τη βαθύτατη λύπη του για το πυραυλικό πλήγμα στην Ντόχα. Δήλωσε επίσης ότι λυπάται βαθιά που η χώρα του παραβίασε την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει ξανά σε παρόμοια επίθεση στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αλ Θάνι χαιρέτισε αυτές τις δεσμεύσεις και υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι έτοιμο να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ασφάλεια. Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να επανέλθουν σε θετική τροχιά οι σχέσεις του Ισραήλ και του Κατάρ, έπειτα από χρόνια αμοιβαίων παραπόνων και παρανοήσεων. Οι ηγέτες δέχτηκαν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για την εγκαθίδρυση ενός τριμερούς μηχανισμού, πρόσθεσε.

Στη συνομιλία τους –σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο– συζήτησαν επίσης την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή.