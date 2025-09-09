Ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ: Η ΕΕ καταδικάζει, οι ΗΠΑ «δε γνώριζαν»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του εκπροσώπου Τύπου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Ανουάρ Ελ Ανουνί, καταδίκασε την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την ως ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ. Στη δήλωσή του, ο Ανουνί τόνισε ότι η ενέργεια αυτή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στη Μέση Ανατολή, σε μία περίοδο που η περιοχή παραμένει ήδη ιδιαίτερα εύθραυστη λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, ενός στρατηγικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πολιτική και διπλωματική σημασία της συνεργασίας με τη Ντόχα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της ΕΕ ότι η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. «Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να συνεχιστεί αυτή η αιματηρή σύγκρουση. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός», σημείωσε.

Η δήλωση αυτή αναμένεται να εντείνει τις διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση και να φέρει στο προσκήνιο τον κρίσιμο ρόλο του Κατάρ στην περιφερειακή σταθερότητα και τη διπλωματία.

Ο Ευρωπαίος εκπρόσωπος υπενθύμισε πάντως παράλληλα, ότι η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους της. Επισήμανε ότι το 2024 υιοθετήθηκε νέο καθεστώς κυρώσεων κατά της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, με δύο λίστες που περιελάμβαναν τόσο τις ίδιες τις οργανώσεις όσο και συγκεκριμένα άτομα, με στόχο την αποδυνάμωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων.

ΗΠΑ: Το μάθαμε αργά και ενημερώσαμε αμέσως το Κατάρ - Διαψεύδει το Εμιράτο

Παράλληλα, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο».

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ. Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, προσέθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος».

Κατά τα λεγόμενά της μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη. Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του. Σύμφωνα με την Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ την Τρίτη το πρωί και ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει εκ των προτέρων τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, ανέφερε ότι τέτοια εκ των προτέρων ενημέρωση δεν συνέβη. Οι καταριανές αρχές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων.

Νέα επίδειξη αυταρχισμού από Νετανιάχου - Καλύπτει τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε νέες δηλώσεις του σε εκδήλωση που οργάνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, επαλήθευσε του ισχυρισμούς των ΗΠΑ για άγνοιά τους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα».

Σε ένα νέο κρεσέντο διεθνούς αυταρχισμού, χαρακτήρισε την επίθεση «χειρουργικό, ακριβές πλήγμα» και υποστήριξε πως αυτή «θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας. Είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχει τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε. Προσέθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ». Υποστήριξε ότι «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο στη Ντόχα ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου». Κατηγόρησε μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου ότι έχει «ντροπιαστικά ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου» και στη συνέχεια διαμήνυσε: «Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ένα πράγμα: ότι από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί». Αναφερόμενος στην πορεία του πολέμου, σημείωσε: «Βρισκόμαστε στη μέση μιας εκστρατείας για να νικήσουμε τη Χαμάς και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους» και μιλώντας για τις πολεμικές προκλήσεις υποστήριξε πως το Ισραήλ τις αντιμετωπίζει ενωμένο, λέγοντας: «Μαζί στεκόμαστε, μαζί πολεμάμε, και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε νικητές».