Τραμπ για βομβαρδισμούς στο Κατάρ: Το Ισραήλ να προσέχει

Σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύματα στη Μέση Ανατολή και να διατηρήσει τις εύθραυστες ισορροπίες των αμερικανικών σχέσεων στην περιοχή, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ πως «πρέπει να προσέχουμε όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο».

Να ρίξει τους τόνους προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Ισραήλ, κατά την οποία εξέφρασε την «ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη συμμαχική τους χώρα», προειδοποιώντας το Τελ Αβίβ.

Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός του Ισραήλ τα θέλει όλα • Δημοσίευμα - φωτιά από το Axios • Οι πρώτες δηλώσεις την ώρα που το Ισραήλ γεμίζει θάνατο την Λωρίδα της Γάζας. https://t.co/KsvdPCO3lD — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 14, 2025

Μερικά 24ωρα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Ντόχα, για το οποίο κανείς δεν πείθεται ότι οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Κατάρ «πολύ καλό σύμμαχο». Σημειώνεται πως στο Κατάρ είναι εγκατεστημένη η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, που δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» για τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο εμιράτο του Κόλπου.

Η αμερικανική διπλωματία πάντως διαβεβαιώνει πως η ενέργεια αυτή δεν θα πλήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Το Κατάρ συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της Χαμάς και μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στον αραβικό κόσμο, με τη Ντόχα να αξιώνει η διεθνής κοινότητα να «σταματήσει» να ασκεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.