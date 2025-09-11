Πώς η επίθεση στην Ντόχα γίνεται Κατάρ-α για σιωνιστές και ΗΠΑ

Η γενοκτονία της Γάζας δεν είναι αρκετή. Κάθε μέρα που περνάει το κράτος-τρομοκράτης του Ισραήλ βομβαρδίζει στο όνομα της «αυτοάμυνας» και μία ξένη πρωτεύουσα – πριν από τρεις μέρες τη Δαμασκό, προχθές την Ντόχα και χτες τη Σαναά της μαρτυρικής Υεμένης. Ομως η γκανγκστερική ενέργεια που σχεδίασαν και εκτέλεσαν από κοινού τα «συνεταιράκια» Τραμπ και Νετανιάχου, να βομβαρδίσουν παρέα την ηγεσία της Χαμάς σε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία της πρωτεύουσας του Κατάρ, δηλαδή μιας στενής συμμάχου των ΗΠΑ που στεγάζει και τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα την ώρα που συζητούσαν τις αμερικανικές προτάσεις για εκεχειρία στη Γάζα, είναι προφανές ότι παραβίασε μονομιάς όλες τις ακόμη απαραβίαστες «κόκκινες γραμμές». Και ήδη πυροδοτεί ένα πρωτοφανές παγκόσμιο κύμα καταδίκης, που περιλαμβάνει μάλιστα δεκάδες άλλα κράτη-συμμάχους των Αμερικανών και είναι πολύ πιθανό ότι θα κάνει σύντομα την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ να μετανιώσουν πικρά αυτή τους την απόφαση.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην επίσημη επιστολή-καταγγελία για την ύπουλη επίθεση που απέστειλε το Κατάρ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ντόχα επιμένει πως δεν ενημερώθηκε εκ των προτέρων από τις ΗΠΑ, όπως ψευδώς υποστήριξε ο Τραμπ. Παράλληλα ο πρωθυπουργός του Κατάρ υποδέχτηκε στην πρωτεύουσα σειρά από Αραβες αξιωματούχους που έσπευσαν εκεί σε ένδειξη αλληλεγγύης και με την ευκαιρία δήλωσε πως η επιδρομή κατά της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, πέρα από πράξη κρατικής τρομοκρατίας, είναι σαφής ένδειξη πως η ισραηλινή κυβέρνηση «δεν έχει καμιά πρόθεση για ειρήνη όχι μόνο στη Γάζα, αλλά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Βαριά χαρτιά»

Ανάμεσα στους επισήμους που ήδη έφτασαν ή αναμένονται τις επόμενες ώρες στη βομβαρδισμένη πρωτεύουσα είναι μάλιστα και «βαριά χαρτιά» της περιοχής, όπως ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο «πρόεδρος» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν και ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας Χουσεΐν – όλοι τους ηγέτες κρατών που μέχρι πρόσφατα συζητούσαν σοβαρά την «ομαλοποίηση» των σχέσεων με τη σιωνιστική οντότητα στο πλαίσιο των περιβόητων «συμφωνιών του Αβραάμ», αλλά τώρα προφανώς αλλάζουν ρότα. Μάλιστα ο Σαουδάραβας ντε φάκτο ηγέτης «προλόγισε» την επίσκεψή του λέγοντας ότι «απαιτείται πλέον διεθνής δράση για την αντιμετώπιση της ισραηλινής επιθετικότητας» και ότι «η Γάζα είναι γη των Παλαιστίνιων και δεν μπορεί να τους την πάρει κανείς, ο,τι επίθεση κι αν κάνει».

Σκληρή ήταν η καταδίκη και από τη Ρωσία και την Κίνα, με το Πεκίνο να σημειώνει την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ και να «φωτογραφίζει» τις ΗΠΑ ως υπεύθυνες για τη συνολική αστάθεια στην περιοχή, ενώ η Μόσχα χαρακτήρισε την επίθεση «ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή». Ταυτόχρονα οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσά τους η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία κ.α.- έσπευσαν να καταδικάσουν τη βάρβαρη επιδρομή, που όλως τυχαίως πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν από την προαναγγελθείσα μαζική αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από πολυάριθμα ευρωπαϊκά κράτη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μοναδική ουσιαστική παραφωνία στη σχεδόν πανευρωπαϊκή καταδίκη, η ανάλγητη Γερμανία – ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της σιωνιστικής οντότητας, που ξεκαθάρισε πως, αν και δεν συμφωνεί με την «απαράδεκτη» επίθεση στο Κατάρ, αυτή «δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της» απέναντι στο Ισραήλ!

Οσο για τις ΗΠΑ, συνεχίζουν να... κάνουν τον Αμερικάνο γύρω από την ξεκάθαρη εμπλοκή τους στην επιδρομή, με τον Τραμπ να γράφει στο Truth Social ότι νιώθει... «πολύ άσχημα για την τοποθεσία της επίθεσης», χωρίς φυσικά να την καταδικάζει, και να διαβεβαιώνει το Κατάρ ότι το «ατυχές συμβάν» δεν θα συμβεί ξανά! «Αυτή ήταν μια απόφαση που έλαβε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δεν ήταν μια απόφαση που έλαβα εγώ» έγραψε ο «πλανητάρχης», συμπληρώνοντας ότι «ο μονομερής βομβαρδισμός μέσα στο Κατάρ, ένα Κυρίαρχο Εθνος και στενό Σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργάζεται πολύ σκληρά και με γενναιότητα αναλαμβάνει κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει στην Ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε της Αμερικής».

«Αόρατα» F-35

Αλλά φυσικά ούτε ο ίδιος, ούτε κάποιος άλλος Αμερικανός αξιωματούχος έδωσε κάποια εξήγηση για το πώς έφτασαν τα «αόρατα» στα ραντάρ αμερικανικά, συγγνώμη, ισραηλινά F-35 ώς το Κατάρ, ποια ιπτάμενα τάνκερ τα ανεφοδίασαν και πάνω από ποια χώρα συνέβη αυτός ο ανεφοδιασμός... Hint: η μονή δύναμη που διαθέτει αυτή τη δυνατότητα είναι οι ΗΠΑ και άλλωστε το έκαναν ξανά χτες για να επιτρέψουν στους Ισραηλινούς να (ξανα)βομβαρδίσουν καθαρά πολιτικές υποδομές στην πολύπαθη Υεμένη. Οπως κανείς τους δεν σχολίασε και τη διάψευση από το Κατάρ των ισχυρισμών ότι δήθεν ενημέρωσαν τη χώρα για την επίθεση, με το υπουργείο Εξωτερικών της Ντόχα να τονίζει πως «η ενημέρωσή μας από Αμερικανό αξιωματούχο συνέβη κατά τη διάρκεια των εκρήξεων».

Σήμερα πάντως συγκαλείται εκτάκτως για το θέμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και της Αλγερίας, και μάλιστα με τη συμμετοχή του πρέσβη του Κατάρ, προκειμένου να μεταφέρει αυτούσιες τις καταγγελίες της Ντόχα σε ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την όλο και πιο απομονωμένη αμερικανική διπλωματία, που είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε ένα νέο βέτο με «σκορ» 14-1!

Προκλήσεων συνέχεια

Το Ισραήλ φυσικά συνεχίζει τις προκλήσεις, με τον νέο πρέσβη στις ΗΠΑ Γέτσιελ Λέιτερ να δηλώνει θρασύτατα στο Fox News ότι «κι αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους σκοτώσουμε την επόμενη». Ομως η αποτυχία της συγκεκριμένης επιχείρησης υψηλού ρίσκου να σκοτώσει την ηγεσία της Χαμάς σε συνδυασμό με την αυξανόμενη κατακραυγή εντός και εκτός συνόρων φαίνεται πως προβληματίζει ακόμη και τους πιο σκληρούς σιωνιστές, ενώ αρκετά δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο κάνουν λόγο για «στρατηγικό λάθος» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός καθηγητής Μοχανάντ Μουστάφα, επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας του Κολεγίου Μπεΐτ Μπερλ, ο Νετανιάχου προσπάθησε προχτές «να σκοτώσει μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», αλλά απέτυχε.

«Είναι μια μαύρη μέρα για τον Νετανιάχου [...] αφού αφενός δεν κατάφερε να σκοτώσει τους επιζώντες ηγέτες της Χαμάς και αφετέρου υπέγραψε με την επιδρομή τη θανατική καταδίκη των Ισραηλινών κρατούμενων στη Γάζα, που πλέον είναι καταδικασμένοι να γίνουν παράπλευρες απώλειες, όπως και τα παιδιά και οι αθώοι άμαχοι της Γάζας» συμπληρώνει στο BBC ο Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος της Haaretz, Ακίβα Ελντάρ. Διπλά μαύρη μέρα, θα προσθέσουμε εμείς, αφού χτες ο καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου σιωνιστής πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παρουσιαστεί επιτέλους και να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στο δικαστήριο που τον κατηγορεί για σειρά από... προπολεμικές υποθέσεις διαφθοράς.