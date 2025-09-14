Επίσκεψη ακλόνητης στήριξης Ρούμπιο στο Ισραήλ παρά το πλήγμα στο Κατάρ

Την Δευτέρα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα έχει συνομιλίες με τον Νετανιάχου.

Επικοινωνιακό σόου φαίνεται πως έκανε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ με το δείπνο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ προκειμένου να «ηρεμήσει τα πνεύματα» μετά το τρομοκρατικό χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφτηκε στο Ισραήλ.

Εκεί, εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη συμμαχική τους χώρα που «βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς», παρά το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ το οποίο προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, γκρεμίζοντας οποιεσδήποτε αυταπάτες για ίσες αποστάσεις.

Άλλωστε, κανείς δεν πείθεται από τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι δεν γνώριζαν πως το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα στην Ντόχα, την καρδιά του Κατάρ.

Το πλήγμα στη Ντόχα «δεν θα αλλάξει τη φύση της σχέσης μας με το Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό, να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις που θα έχει», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στόχος του ταξιδιού αυτού είναι η Ουάσιγκτον να διαβεβαιώσει το Ισραήλ για την υποστήριξη των ΗΠΑ πριν την επικείμενη αναγνώριση από πολλές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην Ιερουσαλήμ ο Ρούμπιο πρόκειται να μεταβεί σήμερα στο Τείχος των Δακρύων συνοδευόμενος από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το γραφείο του τελευταίου.

Ο Αμερικανός υπουργός θα έχει συνομιλίες, κυρίως με τον Νετανιάχου, αύριο Δευτέρα, προτού αναχωρήσει από το Ισραήλ την Τρίτη.

Εμπόδιο ο Νετανιάχου

«Οι τρομοκράτες ηγέτες της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για την τύχη των κατοίκων της Γάζας. Έχουν μπλοκάρει τις απόπειρες για κατάπαυση του πυρός για να παρατείνουν επ’ αόριστον τον πόλεμο», έγραψε χθες σε ανάρτησή του στο Χ ο Νετανιάχου.

«Η εξόντωσή τους θα επέτρεπε την εξάλειψη του κυρίου εμποδίου για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και το τέλος του πολέμου», εκτίμησε ο ίδιος.

Ωστόσο το Φόρουμ των Οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι αποτελεί ο ίδιος «εμπόδιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

«Η επιχείρηση που έγινε στο Κατάρ απέδειξε πέραν κάθε αμφιβολίας ότι ένα εμπόδιο υπάρχει στην επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου: ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Κάθε φορά που επίκειται η επίτευξη συμφωνίας, ο Νετανιάχου τη σαμποτάρει», τόνισε το Φόρουμ.

Στο μεταξύ στη Λωρίδα της Γάζας ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα με σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους, την οποία οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Σήμερα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το πρωί από ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς νότο.

Ανησυχητική παθητικότητα

Εικόνες που μετέδωσε το AFP δείχνουν μια μεγάλη ουρά οχημάτων και πεζών να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, εν μέσω κατεστραμμένων κτιρίων και ερειπίων. Ανάμεσά τους ήταν ένας άνδρας με ακρωτηριασμένα πόδια που προχωρούσε με πατερίτσες, ένα ζευγάρι με ένα νεογέννητο μωρό και ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί.

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο νέος αυτός εκτοπισμός των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της Γάζας είναι αδύνατος και επικίνδυνος.

Ο Μπάκρι Ντίαμπ, που έφυγε από το δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στην περιοχή αυτή. «Και ο νότος δεν είναι ασφαλής», εκτίμησε ο 35χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ δεν είναι πιθανό να οδηγήσει στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, εκτίμησε ο Μπράιαν Κατούλις βασικός ερευνητής στο Middle East Institute.

«Επικρατεί μια ανησυχητική παθητικότητα στις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα», τόνισε. «Η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να προσέχει περισσότερο τη βάση της, που αποτελείται από τον Χάκαμπι και άλλους ευαγγελικούς χριστιανούς συμμάχους της ισραηλινής δεξιάς», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Αμερικανό πρεσβευτή στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, έναν ευαγγελικό πάστορα και ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ.