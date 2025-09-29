«Πολύ κοντά» η συμφωνία για τη Γάζα, λέει ο Λευκός Οίκος

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν κάτι...»

Λίγο πριν από τη συνάντηση του απρόβλεπτου πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ με τον κατηγορούμενο για εγκλήματα πολέμου Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως η συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά».

Αυτή η τέταρτη συνομιλία των δύο ηγετών μετά την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικανού ηγέτη στις 20 Ιανουαρίου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κοινή συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 20:15 (ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα, λοιπόν, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασφαλιστεί σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η Λέβιτ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στην εκπομπή "Fox and Friends" του δικτύου Fox News, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ θα μιλήσει με ηγέτες στο Κατάρ, που έχουν εργαστεί ως διαμεσολαβητές με τη Χαμάς, σήμερα, είπε.

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν κάτι και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά αυτό είναι στην τελική το πώς πρόκειται να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ κόμπασε πρόσφατα ότι είναι θέμα ημερών η κατάπαυση πυρός στη Γάζα και σημείωσε ότι πρόκειται να είναι «η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Η αμερικανική πρόταση 21 σημείων, την οποία έχει ήδη εκθέσει ο Τραμπ στον Νετανιάχου και σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, προβλέπει, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ισραηλινή απόσυρση, όπως και μια μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας χωρίς τη Χαμάς.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου με φόντο μια κατεστραμμένη Γάζα και μια πολιτική καριέρα στο χείλος του γκρεμού, σχολιάζει το CNN σε ανάλυσή του. Η «σιδηροδέσμια» σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ ίσως δοκιμαστεί στην συνάντησή τους, μεταδίδει από τη πλευρά του το Al Jazeera. Και αυτό διότι, ο Τραμπ υποσχέθηκε μια «συμφωνία» για τη Γάζα και έθεσε βέτο σε ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

→ Πάντως, την ώρα που ο Λευκός Οίκος μιλά για πιθανή συμφωνία, ο Ισραηλινός υπουργός της άκρας Δεξιάς Μπεζαλέλ Σμότριχ (υπουργός Οικονομικών και ηγέτης του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός) ζητά ο ισραηλινός στρατός να διατηρήσει μια «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα ακόμα και στην περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.