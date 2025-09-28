Νέοι κομπασμοί Τραμπ: Θέμα ημερών η κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Εξήγγειλε ότι πρόκειται να είναι «η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», αλλά υπογράμμισε ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται στην τελική τους φάση και εξέφρασε αισιοδοξία ότι μια συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, ο Τραμπ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αραβικών κρατών και της Χαμάς, επισημαίνοντας πως «όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε».Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Χαμάς «τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο», ενώ υπογράμμισε πως και ο αραβικός κόσμος, και το Ισραήλ, όπως και ο «Μπίμπι» το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί για τον Νετανιάχου θέλουν ειρήνη.

Το αμερικανικό πλάνο, όπως εξήγησε ο Τραμπ δεν έχει μόνο στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, αλλά φιλοδοξεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη και μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε ότι πρόκειται να είναι «η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», αλλά υπογράμμισε ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος μετέδωσε τα λεγόμενα του Τραμπ στο Channel 12, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα η συμφωνία να οριστικοποιηθεί στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη. Η πρόθεση για ειρήνη, σύμφωνα με τον Τραμπ, αποτελεί κοινό στόχο τόσο για το Ισραήλ όσο και για τον αραβικό κόσμο, ενώ η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα για την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου

Πάντως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όταν μίλησε αργότερα μέσα στην ημέρα στο Fox News, φάνηκε πιο επιφυλακτικός. «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό,» είπε στο κανάλι. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή». «Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, να τερματίσουμε την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα και να δημιουργηθεί ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και για τους Ισραηλινούς, καθώς και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.