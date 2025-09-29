Η Χαμάς λέει ότι δεν έλαβε το σχέδιο του Τραμπ

Το σχέδιό του για να τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ωστόσο, ο αξιωματούχος της Χαμάς Mahmoud Mardawi δήλωσε στο Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν έχει ακόμη λάβει το γραπτό ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.
Υπενθυμίζεται ότι στο σχέδιο Τραμπ προβλέπεται να απελευθερώσει η Χαμάς όλους τους Ισραηλινούς ομήρους (νεκρούς ή ζωντανούς) εντός 72 ωρών. Επίσης, τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο, τα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.
