Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έχουν μείνει ανάπηρα από τον πόλεμο στη Γάζα

Η γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στη Λωρίδα της Γάζας σοκάρει τον πλανήτη, αν και καμία χώρα της Δύσης δεν προσπαθεί μέχρις στιγμής να εμποδίσει το Ισραήλ, το οποίο πορεύεται ακάθεκτο με τις πλάτες των ΗΠΑ.

Εκτός από τους πάνω από 63.000 νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι στον παλαιστινιακό θύλακα, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, μεταξύ των τραυματιών είναι δεκάδες χιλιάδες παιδιά, μεγάλο ποσοστό των οποίων μένουν ανάπηρα μετά τις φονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες δημοσίευσε σήμερα αριθμούς που σοκάρουν: περίπου 40.500 παιδιά έχουν υποστεί «τραυματισμούς που σχετίζονται με τον πόλεμο» στα σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου, με περισσότερα από τα μισά από αυτά (δηλαδή, τουλάχιστον 21.000 παιδιά) να έχουν μείνει ανάπηρα.

Όλα αυτά τη στιγμή που στη Γάζα επικρατεί και επισήμως κατάσταση λιμού (εξαιτίας των ισραηλινών περιορισμών στον εφοδιασμό τροφίμων), με τους θανάτους από πείνα να είναι καθημερινοί. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας σήμερα, πέντε ενήλικες και ένα παιδί πέθαναν από πείνα την περασμένη ημέρα. Αξιωματούχοι του νοσοκομείου και το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών στην περιοχή συνεχίζει να αυξάνεται, με ανθρώπους να σκοτώνονται σε αεροπορικές επιδρομές ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε βοήθεια ή από πείνα.