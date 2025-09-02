Τι θα γινόταν αν οι ΗΠΑ σταματούσαν να υποστηρίζουν το Ισραήλ

Στο πλευρό του Ισραήλ βρίσκονται συνεχώς οι ΗΠΑ, καθώς το Τελ Αβίβ προχωράει απρόσκοπτα τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, με καθημερινές φονικές επιθέσεις και με την επιβολή κατάστασης λιμού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου (από τον Οκτώβριο του 2023) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στην απόλυτη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών: είτε όταν στην ηγεσία βρισκόταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είτε τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, παρέχοντάς του τα όπλα που βοήθησαν το Ισραήλ να σκοτώσει περισσότερους από 63.000 ανθρώπους στη Γάζα. Διπλωματικά, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το βέτο τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μπλοκάρει τα αιτήματα για κατάπαυση του πυρός στον θύλακα, παρά τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων.

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν επίσης το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο, όπου το Τελ Αβίβ κατηγορήθηκε για γενοκτονία, και επέβαλαν κυρώσεις σε μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, που κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η διαφαινόμενη συνενοχή των ΗΠΑ ειδικά στο θέμα της γενοκτονίας έχει επικριθεί από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες τις καλούν να σταματήσουν την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή πάντως, δημοσκοπήσεις εντός των ΗΠΑ καταγράφουν ότι οι μισοί από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους πιστεύουν πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, ενώ οι 6 στους 10 αντιτίθενται στην περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς το Τελ Αβίβ.

Τι θα γινόταν, άραγε, εάν οι ΗΠΑ σταματούσαν να υποστηρίζουν το Ισραήλ;

Το Al jazeera ρώτησε τέσσερις ειδικούς για το τι πιστεύουν πως θα συνέβαινε: τον αναλυτή Hamze Attar, τον Ισραηλινό πολιτικό επιστήμονα Ori Goldberg, τον ανώτερο συνεργάτη στο Royal United Service Institute και το Center for American Progress H.A. Hellyer και τον πρώην σύμβουλο της ισραηλινής κυβέρνησης Daniel Levy.

Από τις απαντήσεις τους καταγράφεται η αλλαγή ισορροπιών στη Μέση Ανατολή εις βάρος του Ισραήλ. Εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου μπορεί να επιβίωνε πολιτικά, ωστόσο η οικονομία της χώρας θα αποκτούσε σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, θεωρούν πως ο ισραηλινός στρατός θα δυσκολευόταν να συνεχίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και πως θα ήταν πιθανό το ενδεχόμενο άμεσου τερματισμού των εχθροπραξιών.

Ακολουθούν μερικές από τις τοποθετήσεις τους:

⇒ Ori Goldberg: «Για πολλά κράτη, ακόμη και για τη Γερμανία, ο μεταπολεμικός δεσμός που τους έχει συνδέσει με το Ισραήλ έχει φθαρεί τόσο πολύ που πιθανότατα δεν θα αντέξει χωρίς τις ΗΠΑ... Υποθέτω ότι [αν τερματιζόταν η υποστήριξη των ΗΠΑ] θα κινούνταν όλες [οι χώρες] αμέσως εναντίον του Ισραήλ, αν και κανείς δεν θα ήθελε πραγματικά να είναι ο πρώτος... Δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει αυτό, είτε θα είναι κυρώσεις, είτε ακόμα και η θέσπιση του Κεφαλαίου 7 [του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που επιτρέπει την άμεση επέμβαση], αλλά θα είναι άμεση.»

⇒ HA Hellyer: «Αν αφαιρέσετε ξαφνικά τις ΗΠΑ από την εξίσωση, θα αφαιρέσετε το μεγαλύτερο [εμπόδιο] σε κάποιο είδος διευθέτησης που έχει υπάρξει... Η επιτακτική ανάγκη του Ισραήλ για πραγματική ενσωμάτωση στην περιοχή θα είναι πάντα προτεραιότητα δεύτερης ή τρίτης κλίμακας, επειδή η αμερικανική υποστήριξη καλύπτει την ικανότητά του να ενεργεί με ατιμωρησία.»

⇒ Ori Goldberg: «Το Ισραήλ εξαρτάται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα κατέρρεε εντελώς [αν τερματιζόταν η υποστήριξη των ΗΠΑ]... Ολοένα και περισσότερο, το Ισραήλ εξαρτάται από τον τομέα των όπλων υψηλής τεχνολογίας, μεγάλο μέρος του οποίου υποστηρίζουν οι ΗΠΑ... Αλλά το Ισραήλ βασίζεται επίσης οικονομικά στο να έχει τις ΗΠΑ στη "γωνιά" του. Νομίζω ότι η απώλεια της αμερικανικής υποστήριξης από τη μια μέρα στην άλλη θα δυσκόλευε τα πράγματα, αλλά δεν θα ήταν άμεση, μέχρι να δούμε μαζικές απολύσεις στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ο στρατός να αρχίσει να παραπαίει.»

⇒ Daniel Levy: «Η Αμερική αποτελεί πραγματικά ένα "δώρο" που συνεχίζει να δίνει, ειδικά στην ισραηλινή δεξιά. Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική τους και τη μεταχείριση των Παλαιστινίων, οι ΗΠΑ δίνουν επίσης στο Ισραήλ απόλυτη ατιμωρησία. Για παράδειγμα, οι πολιτικοί τους μπορούν να διεξάγουν έναν γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα ή να ζητωκραυγάζουν στους οικισμούς χωρίς εμφανές κόστος. Σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνία, αυτό το κόστος θα προερχόταν από άλλα κράτη ή από την ηθική πυξίδα της δικής τους κοινωνίας. Δεν φαίνεται να έχουμε κανένα από αυτά εδώ.»

⇒ Ori Goldberg: «Ο Νετανιάχου πιθανότατα θα συνέχιζε κι αυτός. Δεν είναι μάγος. Πολλά από αυτά που λέει και κάνει αντικατοπτρίζουν απλώς αυτό που πιστεύει ένα μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας ούτως ή άλλως... Σίγουρα, θα τα αναδιατύπωνε. Θα μπορούσε να πει ότι ο λόγος που επιτεθήκαμε στη Γάζα ήταν για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να εξαρτηθούμε από άλλο κράτος, αλλά νομίζω ότι πιθανότατα θα επιβίωνε».

⇒ Hamze Attar: «Αν οι ΗΠΑ εξαφανίζονταν αύριο, το Ισραήλ πιθανότατα θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμό του στη Γάζα για περίπου ένα χρόνο, αλλά οι προτεραιότητές του θα άλλαζαν καθώς θα γινόταν σημαντικά πιο ευάλωτο. Για παράδειγμα, θα γνώριζαν πολύ καλά ότι κάθε σφαίρα ή βόμβα που χρησιμοποιούσαν στη Γάζα ήταν μία λιγότερη για την άμυνά τους. Χωρίς τις ΗΠΑ, το μπλοκάρισμα των εμπορικών δορυφόρων στους οποίους βασίζεται το Ισραήλ για να αποκρύψει το έδαφός του θα τελείωνε. Αυτό θα επέτρεπε στους αντιπάλους του να δουν αμέσως το έδαφός του. Θα έχανε επίσης τα αμυντικά συστήματα, όπως τα συστήματα Iron Dome και Arrow, τα οποία χρηματοδοτούνται εν μέρει από τις ΗΠΑ, αφήνοντάς το πολύ πιο εκτεθειμένο σε επιθέσεις.»

⇒ Ori Goldberg: «Νομίζω ότι μόλις τα ανώτερα κλιμάκια του στρατού μάθαιναν τι συνέβαινε, θα ζητούσαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου» στη Γάζα.

⇒ Hamze Attar: «Η απώλεια των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αναζητήσει άλλους στρατιωτικούς προμηθευτές, πιθανότατα από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, επειδή μεγάλο μέρος του εξοπλισμού είναι συμβατό. Ωστόσο, με την Ευρώπη να έχει ήδη έλλειμμα όπλων σε σχέση με αυτό που θεωρεί ως απειλή από τη Ρωσία, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί άμεσα.»

⇒ Daniel Levy: «Νομίζω ότι η κεντρική τράπεζα και ο στρατός θα συνειδητοποιούσαν σχεδόν αμέσως ότι δεν είχαν τα όπλα ή τα χρήματα για να συνεχίσουν τον πόλεμο στη Γάζα. Μετά από αυτό, ανάλογα με το τι κάνουν άλλα κράτη, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στη Δύση, ο πόλεμος θα γινόταν πολιτικά και οικονομικά μη βιώσιμος».

⇒ HA Hellyer: «Υποθέτω ότι θα υιοθετήσουν ένα μοτίβο αναμονής στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, κερδίζοντας χρόνο. Η φήμη του Ισραήλ όσον αφορά τη διεθνή κοινή γνώμη έχει ήδη φτάσει στο ναδίρ, αλλά η υποστήριξη των ΗΠΑ το έχει προστατεύσει από την πραγματική διεθνή λογοδοσία. Ουσιαστικά, χωρίς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ θα αντιμετωπιζόταν σαν ένα διεθνές κράτος παρίας, όπως είχε γίνει με το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Η ηγεσία του απαρτχάιντ τελικά αποφάσισε ότι έπρεπε να αλλάξει, όχι επειδή ήταν ιδιαίτερα καλοί άνθρωποι, αλλά επειδή έφτασαν σε ένα σημείο όπου δεν είχαν άλλη επιλογή και αποφάσισαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν».