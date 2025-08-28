Γάζα-Λιμός-ΟΗΕ: «Ο παλαιστινιακός θύλακας βρίσκεται σε σημείο κατάρρευσης»

Έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι – σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας—είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Η Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό, έχει φτάσει στο «σημείο κατάρρευσης», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) Σίντι ΜακΚέιν η οποία επισκέφθηκε τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ΜακΚέιν -- που στο πλαίσιο της επίσκεψή της αυτή την εβδομάδα στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις μετέβη και σε κλινική που υποστηρίζει παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες—υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην παροχή βοήθειας στους ευάλωτους πληθυσμούς βαθιά στη Γάζα.

«Συνάντησα παιδιά που πέθαιναν από την πείνα και λάμβαναν θεραπεία για οξύ υποσιτισμό και είδα φωτογραφίες τους από τότε που ήταν υγιή. Είναι αγνώριστα», τόνισε η ίδια.

«Αυτό που είδαμε ήταν πλήρης καταστροφή. Ουσιαστικά τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και είδαμε ανθρώπους που πεινούν πάρα πολύ και είναι υποσιτισμένοι», υπογράμμισε η επικεφαλής του WFP.

Η ΜακΚέιν σημείωσε ότι λίγα περισσότερα τρόφιμα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερα από όσα απαιτούνται για να αποφευχθεί το ξέσπασμα εκτεταμένου λιμού.

«Εισέρχονται λίγα περισσότερα τρόφιμα (στη Λωρίδα της Γάζας). Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση (…) αλλά δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον αρκετά για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι υποσιτισμένοι και δεν λιμοκτονούν», επεσήμανε.

Σύμφωνα με την ίδια, πλέον περίπου 100 φορτηγά του WFP με βοήθεια εισέρχονται καθημερινά στον παλαιστινιακό θύλακα, όμως ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τα 600 φορτηγά που εισέρχονταν καθημερινά στη Γάζα στη διάρκεια της εκεχειρίας.

Η Cogat, η υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει τις δηλώσεις της ΜακΚέιν.

Έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι – σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας—είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το IPC προειδοποίησε ότι ο λιμός ενδέχεται να επεκταθεί στις πόλεις Ντέιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνις ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα τα στοιχεία αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της Χαμάς.

Η ΜακΚέιν εξέφρασε την ελπίδα το WFP να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στη Γάζα μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τετάρτη με τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης η αξιωματούχος πίεσε τον Ζαμίρ ώστε ο ΟΗΕ να αποκτήσει απρόσκοπτη πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα, να δημιουργηθούν πιο ασφαλείς διαδρομές και να δοθούν εγγυήσεις ότι τα φορτηγά του δεν θα αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις αφού λάβουν άδεια εισόδου.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ο Ζαμίρ υπογράμμισε τη δέσμευση του Ισραήλ να αποτραπεί ο λιμός στη Γάζα και να επιτραπεί στην ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στον θύλακα.Την ίδια

ΟΗΕ-Γάζα: Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζητούν η υπηρεσία να χαρακτηρίσει ρητά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μια εν εξελίξει γενοκτονία