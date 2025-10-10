Ο Μακρόν δίνει ξανά τα «κλειδιά» στον Λεκορνί

«Πρέπει να τερματίσουμε την πολιτική κρίση», δήλωσε ο Λεκορνί που δεσμεύθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει στην αποστολή του.

Παρά την πρόσφατη αποτυχημένη προσπάθεια, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε εκ νέου τον Σεμπαστιέν Λεκορνί ως πρωθυπουργό, και του ανέθεσε τον σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου. Το παραπάνω επιβεβαίωσε το γραφείο του Μακρόν, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Πρέπει να τερματίσουμε την πολιτική κρίση», δήλωσε από την πλευρά του ο Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί στις αρχές της εβδομάδας. Τόνισε ότι «αποδέχομαι — από αίσθημα καθήκοντος — την αποστολή που μου ανατέθηκε από τον πρόεδρο να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μου».

Τι έγινε στις διερευνητικές συναντήσεις που προηγήθηκαν

Ο Μακρόν έκανε συνάντηση με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των προοδευτικών κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Επιστρέφοντας από τη συνάντηση στο Ελιζέ με τον Μακρόν και τους ηγέτες των κομμάτων, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος «Ορίζοντες» Εντουάρ Φιλίπ συγκάλεσε το πολιτικό γραφείο του κόμματος το βράδυ της Παρασκευής.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση του αρχηγού του κράτους να αναβληθεί η εφαρμογή του ορίου ηλικίας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ως εκ τούτου, το κόμμα του δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη μελλοντική κυβέρνηση. Αυτό προμηνύει μια πιθανή ρήξη για το κόμμα του Φιλίπ, το οποίο είναι μέλος του προεδρικού συνασπισμού από τη δημιουργία του το 2021.

«Το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, θα δούμε. Εξαρτάται από τις συζητήσεις που θα ξεκινήσει ο πρωθυπουργός», εξήγησαν συνεργάτες του στη Le Figaro. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον εκπρόσωπο του κόμματος Αρνό Περικαρ: ανάλογα με τις παραχωρήσεις που θα γίνουν προς την Αριστερά, «δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση...».

Αντίστοιχη εικόνα και στο άλλο πολιτικό ημισφαίριο μετά τα όσα δήλωσαν, εξερχόμενοι από τη συνάντησή τους με τον Μακρόν, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της Αριστεράς. Κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους. Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας «δεν είναι έτοιμος» να επιλέξει νέο πρωθυπουργό από την Αριστερά και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την επόμενη κυβέρνηση. «Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν φοβόμαστε» είπε ο Φορ στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση του προέδρου με τους ηγέτες των κομμάτων. Σύμφωνα με τον Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με την οποία θα αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα.

Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT Λοράν Πανιφού δήλωσε ότι αναμένει από τον Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών. Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή την Αριστερά. Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.



Περισσότερα σε λίγο...