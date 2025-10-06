Τα αδιέξοδα Μακρόν μετά την παραίτηση Λεκορνί και τα τρία σενάρια

Ορατό το σενάριο να υποβληθεί σε βάρος του πρόταση δυσπιστίας, η οποία αυτή τη φορά θα έχει βάσιμες πιθανότητες να υπερψηφιστεί

Ένα βίντεο με τον πρόεδρο να βηματίζει σκεπτικός στον Σηκουάνα, λίγο μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβάλλεται από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ως ενδεικτικό του αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται πως βρίσκεται και ο ίδιος, με ορατό το σενάριο να υποβληθεί σε βάρος του πρόταση δυσπιστίας, η οποία αυτή τη φορά θα έχει βάσιμες πιθανότητες να υπερψηφιστεί.

Η παραίτηση Λεκορνί φέρνει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με δύσκολες επιλογές:

Να ορίσει ένα νέο εντολοδόχο πρωθυπουργό για να κερδίσει χρόνο, χωρίς αυτό να διασφαλίζει τη μακροημέρευση. Να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές υπό τον φόβο η αντιπολίτευση να ενισχυθεί και τα αδιέξοδα να ενταθούν. Να παραιτηθεί υπό το βάρος της πολιτικής και οικονομικής αναταραχής και να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον κ. Μακρόν τη Δευτέρα, λίγες μόλις μέρες μετά τον διορισμό του από τον Γάλλο πρόεδρο και λίγες μόλις ώρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησής του. Ο Μακρόν έκανε δεκτό το αίτημά του. Ο Λεκορνί έγινε και επίσημα ο βραχυβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας, βαθαίνοντας ακόμη περισσότερο την πολιτική κρίση της χώρας. Η κυβέρνησή του, που παρουσιάστηκε την Κυριακή το βράδυ, ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική περιδίνηση μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο Μακρόν καθώς η γαλλική εθνοσυνέλευση παραμένει διχασμένη σε τρία βασικά μπλοκ, κανένα ωστόσο από τα οποία ωστόσο δεν μπορεί να σχηματίσει σταθερή κυβέρνηση. Πριν τον Λεκορνί, την ίδια μοίρα είχαν και ο Φρανσουά Μπαϊρού και ο Μισέλ Μπαρνιέ -και οι τρεις εκλεκτοί του Μακρόν- καθώς επιχείρησαν να φέρουν ένα τσουνάμι λιτότητας κατά του γαλλικού λαού, το οποίο ματαιώθηκε κοινοβουλευτικά από το «βέτο» που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης Παράλληλα, οι Γάλλοι πολίτες βρίσκονται στα κάγκελα με μαζικές διαδηλώσεις να σημείωνονται συχνά πυκνά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους στον Γάλλο Πρόεδρος, ο οποίος δεν το κουνά από τη θέση, τουλάχιστον μέχρι το 2027, όποτε και τελειώνει η θητεία του.

Η παραίτηση «ταρακούνησε» τις αγορές

Η παραίτηση προκάλεσε και οικονομικούς τριγμούς. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 στις 12:20 καταγράφει πτώση 0,2%, μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες θετικών αποδόσεων την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης ιστορικού υψηλού κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχωρούν κατά 2,13%. Την ίδια στιγμή το χρηματιστήριο του Παρισίου (CAC 40) έχει υποχωρήσει κατά 1,8% παράλληλα, ενώ η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 3,58%. Το «μάρμαρο» το πληρώνουν κυρίως οι γαλλικές τράπεζες, καθώς οι Societe Generale, BNP Paribas και Credit Agricole σημειώνουν απώλεις μεταξύ του 5%-6%.