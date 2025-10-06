Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Ο βραχυβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας | Ap Photo

Παραιτήθηκε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο Λεκορνί γίνεται ο βραχυβιότερος Γάλλος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας • Η κυβέρνησή του ήταν πανομοιότυπη με εκείνη του Μπαϊρού, κάτι που προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης.

Την παραίτησή του υπέβάλλε στον Μακρόν, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, λίγες μόλις μέρες μετά τον διορισμό του από τον Γάλλο πρόεδρο και λίγες μόλις ώρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησής του. 

Σύμφωνα με την Liberation, ο Μακρόν έκανε ήδη δεκτό το αίτημά του.

Ο Λεκορνί γίνεται και επίσημα ο βραχυβιότερος πρωθυπουργός στη Γαλλία της ιστορίας, αναδεικνύοντας με τον πιο εύγλωττο τρόπο την μεγάλη πολιτική κρίση της χώρας.

Όπως μεταδίδει η Le Monde, η κυβέρνησή του, που παρουσιάστηκε την Κυριακή το βράδυ, ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Γαλλία βρίσκεται σε πολιτική περιδίνηση μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο Μακρόν καθώς η γαλλική εθνοσυνέλευση παραμένει διχασμένη σε τρία βασικά μπλοκ, τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να σχηματίσουν σταθερή κυβέρνηση.

Πριν τον Λεκορνί, την ίδια μοίρα είχαν και ο Μπαϊρού και ο Μπαρνίε - και οι τρεις εκλεκτοί του Μακρόν - καθώς επιχείρησαν να φέρουν ένα τσουνάμι λιτότητας κατά του γαλλικού λαού, το οποίο ματαιώθηκε κοινοβουλευτικά από το «βέτο» που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Παράλληλα, οι Γάλλοι πολίτες βρίσκονται στα κάγκελα με μαζικές διαδηλώσεις να σημείωνονται συχνά πυκνά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους στον Γάλλο Πρόεδρος, ο οποίος δεν το κουνά από τη θέση, τουλάχιστον μέχρι το 2027, όποτε και τελειώνει η θητεία του.

