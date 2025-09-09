Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τη φήμη του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, καλλιεργώντας ένα πολιτικό προφίλ που ταιριάζει καλά με αυτό του προέδρου, ιδίως όσον αφορά την ενασχόλησή του με την τοπική πολιτική.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι τώρα υπουργό Εθνικής Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του Φρανσουά Μπαϊρού, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM. Είχε προηγηθεί η παραίτηση του Μπαϊρού, την οποία αποδέχτηκε ο Μακρόν. Ο Μπαϊρού παραιτήθηκε 9 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αφού έχασε την εμπιστοσύνη της βουλής. Ο Λεκορνί θα είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Ο Λεκορνί ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος διάδοχος του Μπαϊρού. Είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2017, επιβιώνοντας από αμέτρητους ανασχηματισμούς και πρόωρες εκλογές. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας στις κυβερνήσεις των Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού. «Είχε μεγάλη επιτυχία στον κόσμο του Μακρόν», δήλωσε στο Politico ένας αξιωματούχος του κοινοβουλίου ο οποίος, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτηρίζοντάς τον ως «survivor».

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τη φήμη του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, καλλιεργώντας ένα πολιτικό προφίλ που ταιριάζει καλά με αυτό του προέδρου, ιδίως όσον αφορά την ενασχόλησή του με την τοπική πολιτική. Παράλληλα με το κυβερνητικό του ρόλο, ο Λεκορνί είναι σύμβουλος στην περιοχή καταγωγής του, τη Νορμανδία, όπου περνά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα.

Ο νέος πρωθυπουργός διατηρεί χαμηλό προφίλ στη δημόσια ζωή, αποκαλύπτοντας ελάχιστα στοιχεία για την προσωπική του ζωή και διατηρώντας μια σοβαρή εξωτερική εικόνα. Μόνο ο σκύλος του, ο Τίγκα, τρέχει ελεύθερα στους διαδρόμους του υπουργείου. Είχε αρνηθεί ότι είχε βλέψεις για την πρωθυπουργία — άλλοι υποψήφιοι ήταν ο μακροπρόθεσμος φίλος και σύμμαχός του και υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν, η υπουργός Εργασίας, Υγείας και Αλληλεγγύης Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας Ερίκ Λόμπαρντ.

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, ο Λεκορνί είναι πολύ πιο δραστήριος και οι κύκλοι εξουσίας της Γαλλίας τον θεωρούν ευρέως ως έναν επιδέξιο πολιτικό. «Σε μια συζήτηση, μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, ξέρει πώς να μην απαντήσει [όταν δεν θέλει] και ταυτόχρονα να σου δίνει την εντύπωση ότι είναι καλός ακροατής», είπε ένας βουλευτής από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα επιδέξιο».

Στα 19 του, ο Λεκορνί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Αρχικά μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, κέρδισε τον σεβασμό όλων των πολιτικών παρατάξεων . Από την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τόσο του Εμανουέλ όσο και της Μπριζίτ Μακρόν, έως τη διοργάνωση κάπως αμφιλεγόμενων δείπνων, με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν.

Η διατήρηση αυτής της εικόνας διευκολύνεται από την ευρεία συναίνεση που υπάρχει στη Γαλλία σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και καλύτερου εξοπλισμού τους για πόλεμο υψηλής έντασης.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, ο Λεκορνί - ο οποίος είναι και ο ίδιος έφεδρος στην Εθνική Χωροφυλακή - έχει γίνει επίσης το πρόσωπο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας. Το 2023, ηγήθηκε της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για έναν νέο νόμο στρατιωτικού σχεδιασμού που προέβλεπε 413 δισ. ευρώ σε αμυντικές δαπάνες από το 2024 έως το 2030.

Ο Λεκορνί έχει στενούς δεσμούς με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόιρς Πιστόριους, έναν άλλο υπουργό Εθνικής Άμυνας που επέζησε των πρόωρων εκλογών.

Ωστόσο, ενώ ο Γάλλος πολιτικός είναι επιτυχημένος στην οικοδόμηση διμερών, προσωπικών σχέσεων, δεν αισθάνεται τόσο άνετα σε πολυμερή περιβάλλοντα, όπως οι συναντήσεις της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα στις Βρυξέλλες, τις οποίες συχνά παραλείπει. Πέρυσι, ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ φέρεται να του είπε να εμφανίζεται πιο συχνά στην de facto πρωτεύουσα της ΕΕ. «Ο τρόπος σκέψης του δεν είναι ιδιαίτερα ευρωπαϊκός», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο Politico.

Ως ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας, ο Λεκορνί έχει εκφράσει κατά καιρούς επιφυλάξεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως για την Κομισιόν. Μέρος της κληρονομιάς του Λεκορνί έχει ήδη γραφτεί, όπως ανέφερε κοινοβουλευτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Η εικόνα που θέλει να αφήσει πίσω του -και θα την αφήσει- είναι ότι είναι το πρόσωπο του επανεξοπλισμού της Γαλλίας».

Ο Λεκορνί αντιμετωπίζει τώρα τη διπλή πρόκληση να οδηγήσει τη Γαλλία έξω από το οικονομικό τέλμα, ενώ παράλληλα να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που προετοιμάζεται για μαζικές διαμαρτυρίες. Για την Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μπλοκαρίσματα αυτοκινητοδρόμων, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει μια ευρύτερη απεργία την οποία προκήρυξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.