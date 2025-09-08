Γαλλία: Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού

Πολιτικός σεισμός βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία, καθώς τη Δευτέρα το βράδυ ώρα Ελλάδας, η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε στη βουλή των Γάλλων, χάνοντας την κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης με 364 ψήφους κατά, και μόλις 194 ψήφους υπέρ. Ο Φρανσουά Μπαϊρού αποχώρησε από την Εθνοσυνέλευση χωρίς να κάνει δηλώσεις. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, θα υποβάλει κι επίσημα την παραίτησή του στον Μακρόν το πρωί της Τρίτης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, μια κυβέρνηση καταψηφίστηκε με 364 ψήφους κατά και 194 υπέρ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της βουλής. Ο Μπαϊρού θα πρέπει τώρα να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει νέο υπηρεσιακό πρωθυπουργό, και ο οποίος με τη σειρά του θα είναι αρμόδιος για όλη τη διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Σφυροκόπημα από εχθρούς και φίλους

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της La France Insoumise (LFI) Ματίλντ Πανό εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Μπαϊρού και συνολικά κατά του μακρονισμού. «Είστε το τελευταίο πρόσωπο μιας πολιτικής χωρίς νομιμοποίηση, χωρίς προοπτική και χωρίς αποδοχή από τον λαό», είπε. Σύμφωνα με την Πανό, «ο μακρονισμός κυβερνά πλέον μόνο μέσω του φόβου», και οι σημερινές ηγεσίες «ανήκουν ήδη στο παρελθόν». Επικρίνοντας τη δημοσιονομική διαχείριση της τελευταίας δεκαετίας, ανέφερε: «Οι επικίνδυνες φαντασιώσεις του “Μότσαρτ των Οικονομικών” μας φόρτωσαν με 1 τρισ. επιπλέον χρέος». Παρά τις τεράστιες ανάγκες σε υγεία, παιδεία, οικολογία, «στερήσατε από το κράτος κρίσιμους πόρους και καταστρέψατε τις δημόσιες υπηρεσίες». «Αφού δεν θέλετε να αλλάξετε πολιτική, τότε πρέπει να αλλάξουμε Πρόεδρο. Φύγετε σήμερα, κ. Μπαϊρού — και ο Εμανοιέλ Μακρόν ακολουθεί. Ο λαός δεν περιμένει άλλο», κατέληξε.

Ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό επιτέθηκε σφοδρά στην κυβέρνηση και στον Μακρόν. Ξεκίνησε λέγοντας ότι ο Macron «φτωχοποιεί τους φτωχούς, πλουτίζει τους πλούσιους και γυρνά την πλάτη στο μέλλον». Κατηγόρησε επίσης τον Μπαϊρού ότι η απόφασή του να συγκαλέσει την ψήφο εμπιστοσύνης δεν ήταν πράξη θάρρους, αλλά «μια υπεκφυγή» και προσπάθεια αποποίησης ευθυνών για τη σημερινή κρίση. Κατά τον Βαλό, οι κυβερνητικές πολιτικές δεν συνιστούν απλώς ένα «μοιραίο λάθος», αλλά αποτελούν και «ηθική αποτυχία».

Από την πλευρά της ούτε η επικεφαλής του κόμματος των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ έδειξε να πείστηκε ιδιαίτερα από την ομιλία του Μπαϊρού νωρίτερα. Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε πως ήταν ένα «άτονο φινάλε», σημειώνοντας ότι η ομιλία του ήταν «πιο σύντομη απ’ ό,τι αναμενόταν», κάτι που έκανε να φαίνεται πως «δεν προσπαθούσε καν να πείσει κανέναν».

Η πρόεδρος της ομάδας Ecologistes et Socialistes Σιριέλ Σατελέν υποδέχθηκε με ανακούφιση την επικείμενη παραίτηση του πρωθυπουργού. «Η αποχώρησή σας δεν προκαλεί λύπη ούτε νοσταλγία», δήλωσε, δίνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή πορείας.

Η βουλευτής του κόμματος Together for the Republic Βιολέτ Σπιλμπού, ανακοίνωσε πως θα απόσχει από την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, ανεξαρτήτως κομματικής γραμμής. Η απόφασή της αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς υπήρξε συμπροεδρεύουσα της επιτροπής έρευνας για τη βία στα σχολεία. Ο λόγος της αποχής της σχετίζεται με δηλώσεις του Μπαϊρού ο οποίος χαρακτήρισε την επιτροπή ως «πολιτικό δικαστήριο» και έκανε λόγο για «τεράστια αδικία» εις βάρος της οικογένειάς του.

Ο επικεφαλής της ομάδας Gauche Democratique et Republicaine Στεφάν Πε, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Μπαϊρού υποστηρίζοντας ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός «ούτε ισχυρός είναι, ούτε δίκαιος». Παρομοίασε μάλιστα τον νέο πρωθυπουργό με «τον τέταρτο στρατιώτη σε τρία χρόνια που πέφτει για να σώσει τον Πρόεδρο» και ότι εργαλειοποιεί το δημόσιο χρέος για να τρομοκρατήσει την κοινωνία.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) Λωράν Πανιφού επέκρινε τον Μπαϊρού για το γεγονός ότι παρουσίασε τις πολιτικές του προτάσεις αφού είχε λήξει η κοινοβουλευτική περίοδος, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την επιλογή του πρωθυπουργού να προχωρήσει μονομερώς, ακολουθώντας μια «λογική του όλα ή τίποτα» – αντίθετη, όπως είπε, με τις αξίες που ο ίδιος υποστήριζε στο παρελθόν. «Δεν έγινε καμία σοβαρή συζήτηση με το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για απόφαση που γεννά αβεβαιότητα και δεν τιμά τους δημοκρατικούς θεσμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με ιδιαίτερα επιθετικό ύφος άνοιξε την ομιλία του ο πρόεδρος του κόμματος UDR (Union pour la défense de la République) Ερίκ Σιοτί, κατηγορώντας τον Μπαϊρού ότι εγκαταλείπει το αξίωμά του όχι από πολιτική ευθύνη, αλλά στο πλαίσιο ενός καλοστημένου επικοινωνιακού σχεδίου με φόντο τις προεδρικές εκλογές. Xαρακτήρισε τον Bayrou «πυροσβέστη-εμπρηστή», υπονοώντας ότι ο ίδιος δημιούργησε την κρίση την οποία τώρα υποτίθεται πως προσπαθεί να διαχειριστεί. Υπέδειξε δε τον Μακρόν ως τον «κύριο υπεύθυνο αυτού του πολιτικού ναυαγίου». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, έκανε σαφές ότι προετοιμάζει, μαζί με το National Rally της Μαρίν Λεπέν την «εναλλακτική λύση που περιμένουν οι Γάλλοι για τη χώρα».

Έκκληση από τη Λεπέν για παραίτηση

Η Μαρίν Λεπέν στην τοποθέτησή της δήλωσε ότι θεωρεί ότι η ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλική Εθνοσυέλευση είναι «μια στιγμή αλήθειας, όπου οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να παρουσιάσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα πέντε δεκαετιών σπατάλης». Η επικεφαλής των βουλευτών του RN, από το βήμα της Βουλής, δήλωσε «έκπληκτη που ο κ. Bayrou μπορεί να πίστεψε για μια στιγμή ότι θα μπορούσα να συνδέσω την απόφασή μου να ψηφίσω ή όχι με το προσωπικό μου συμφέρον». Απέρριψε επίσης, συλλήβδην, τους ηγέτες «τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς» τους οποίους αποκάλεσε «ένοχους»: «Δεν μπορείς να κλαις μπροστά στις κάμερες για τις συνέπειες των κακουργημάτων που έχεις διαπράξει ο ίδιος». Η πρόεδρος της ομάδας του Εθνικού Συναγερμού επανήλθε επίσης στο ζήτημα της πιθανής παραίτησης του προέδρου, αλλά δήλωσε ότι δεν περιμένει «τίποτα επ’ αυτού του σημείου. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι στρατηγός De Gaulle», τόνισε, προσθέτοντας όμως ότι «σέβεται τους θεσμούς και δεν καλεί για την απομάκρυνση του προέδρου». Αντιθέτως, κάλεσε σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης μπροστά στο αδιέξοδο που προβλέπει: «Όλα δείχνουν νομικά, πολιτικά, ακόμα και ηθικά, ότι η διάλυση δεν είναι επιλογή για Emmanuel Macron, αλλά υποχρέωση». Σύμφωνα με αυτήν, ο πρόεδρος «είχε αφιερώσει την προεδρική του ενέργεια και εκείνη των πολιτικών φίλων του για να παραμορφώσει το γεγονός της εναλλαγής που αναδυόταν» μεταξύ των δύο γύρων των βουλευτικών εκλογών του 2024. Κάλεσε τον Μακρόν να σεβαστεί τον «ρόλο του διαιτητή όπως του έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα», δηλαδή, «να επιστρέψει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στον λαό και να επιτρέψει την έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων χωρίς να χρησιμοποιεί τον δεύτερο γύρο για να παραμορφώσει τη λογική των εκλογών». «Αν δεν υπάρξει διάλυση, θα συνεχίσουμε με πνεύμα δημιουργικό αλλά χωρίς αδυναμία, να προωθούμε τις ιδέες που μας διατάζουν οι ψηφοφόροι μας να υπερασπιστούμε. Αλλά το λέω αυτό με σοβαρότητα, μην περιμένετε η ομάδα του RN να σας ακολουθήσει στην φορολογική και μεταναστευτική σας τρέλα, στις μικροκομματικές σας ιδεολογικές προκαταλήψεις που σας εμποδίζουν να δείτε την πραγματικότητα της χώρας», προσθέτει η Marine Le Pen, η οποία ελπίζει, παρά τα όλα, «για μια απόλυτη πλειοψηφία ώστε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα εθνικής ανάκαμψης. Η αλλαγή δεν περιμένει πια», κατέληξε.