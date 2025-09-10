Η Ευρωομάδα της Αριστεράς ετοιμάζει πρόταση μομφής κατά της φον Ντερ Λάιεν

Λίγες ώρες μετά την ετήσια ομιλία της για την «κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει νέο «πονοκέφαλο», καθώς ευρωομάδες του κοινοβουλίου ετοιμάζουν να καταθέσουν προτάσεις μομφής εις βάρος, κατηγορώντας την για την πολιτική που ακολουθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η ευρωομάδα της Αριστεράς φαίνεται ότι βρήκε τις 72 απαραίτητες υπογραφές για την κατάθεση της πρότασης μομφής και αναμένεται να την καταθέσει μετά τα μεσάνυχτα, για λόγους τυπικούς, καθώς πρέπει να έχει συμπληρωθεί ημερολογιακά ένα δίμηνο από την προηγούμενη πρόταση μομφής.

Ξεχωριστή πρόταση ενάντια στην Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν αναμένεται να καταθέσει και η ακροδεξιά ευρωομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη». Υπό αυτή τη νέα κοινοβουλευτική πίεση, η φον Ντερ Λάιεν θα χρειαστεί να λάβει ξανά ψήφο εμπιστοσύνης από το ευρωκοινοβούλιο.

Η πρόεδρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγκαστούν να παραιτηθούν εάν εγκριθεί οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις, αν και αυτό το σενάριο θεωρείται απίθανο, καθώς φαίνεται πως έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των νομοθετών.

A red line in solidarity with Gaza.



The horror in Gaza is nothing more than a genocide unfolding before our eyes.



Ursula von der Leyen's failure to act is complicity. She must go. pic.twitter.com/SCxmEbD6Kz — The Left in the European Parliament (@Left_EU) September 10, 2025

Μεταξύ άλλων, οι ευρωομάδες κατηγορούν τη φον ντερ Λάιεν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας. Η πρόταση της αριστερής ομάδας επικρίνει την εμπορική πολιτική της Επιτροπής και τις εμπορικές συμφωνίες με τον Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην ομιλία της ότι θα προτείνει κυρώσεις κατά των ισραηλινών υπουργών, η ηγεσία της Αριστεράς υπογραμμίζει ότι αυτό δεν αρκεί. «Δεν έχετε λάβει πραγματικές κυρώσεις και η σημερινή σας ανακοίνωση δεν αλλάζει τίποτα», είπε η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Manon Aubry, μετά την ομιλία της. «Μπροστά σε μια γενοκτονία δεν μπορεί να υπάρχουν "μισά μέτρα"».

Un an déjà que vous avez été réélue.



➡️ Complice du génocide à Gaza

➡️ Accord #Mercosur

➡️ Austérité & renoncements écologiques



Un an de trop.



60% des européens veulent votre départ. Nous vous ferons tomber ! pic.twitter.com/n3kPKdcioG — Manon Aubry (@ManonAubryFr) September 10, 2025

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες ορίζουν πως μια ευρωομάδα μπορεί να υποβάλει πρόταση μομφής με 72 υπογραφές, δύο μήνες μετά την προηγούμενη -διαφορετικά χρειάζονται 144 υπογραφές. Η τελευταία πρόταση υποβλήθηκε στις 10 Ιουλίου.

Για να καταθέσουν την πρόταση, πρέπει να στείλουν email στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου με το κείμενο και όλες τις απαιτούμενες υπογραφές. Μόλις κατατεθεί, οι νομικές υπηρεσίες θα αξιολογήσουν την εγκυρότητα των υπογραφών και εάν είναι έγκυρες, θα συγκληθεί συζήτηση και ψηφοφορία επί της προτάσεως μομφής.