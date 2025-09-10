Πήρε θέση για τη Γάζα μετά από δύο χρόνια, προτείνει κυρώσεις στο Ισραήλ

Μηνύματα για όλες τις κατευθύνσεις έστειλε η Πρόεδρος της Κομισιόν κατά την βαρυσήμαντη ομιλία της για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Στρασβούργο.

Ενώπιον των ευρωβουλευτών, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε ένα μήνυμα για κάθε πολιτική ομάδα, αλλά και για (σχεδόν) κάθε χώρα!

Για την Αριστερά, το ισχυρό μήνυμα ήταν για τη Γάζα, για την οποία επιτέλους έλαβε θέση. Η Φον Ντερ Λάιεν έχει κατακριθεί έντονα για την σταθερή στάση της υπέρ του Ισραήλ, αλλά και για την.. αφωνία της για το λιμό στη Γάζα. Μάλιστα,η Ευρωπαϊκή Αριστερά ετοιμάζει πρόταση μομφής για το συγκεκριμένο θέμα.

Στην ομιλία της, η Φον Ντερ Λάιεν φρόντισε να ανατρέψει αυτήν την εικόνα. Πρότεινε κυρώσεις που θα επιβάλλει αυτόματα η Κομισιόν αλλά και άλλες που θα πρέπει να συμφωνήσουν οι 27, αλλά κάλεσε τις πρωτεύουσες να βρουν κοινό βηματισμό ώστε η Ευρώπη να ηγηθεί.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα έχει συγκλονίσει τη συνείδηση του κόσμου. Άνθρωποι σκοτώνονται ενώ ζητιανεύουν για φαγητό. Μητέρες κρατούν άψυχα μωρά. Αυτές οι εικόνες είναι απλώς καταστροφικές», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με ένα πολύ σαφές μήνυμα: ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να είναι όπλο πολέμου. Για χάρη των παιδιών, για χάρη της ανθρωπότητας - αυτό πρέπει να σταματήσει».

Όπως είπε, ο λιμός αποτελεί μέρος μιας πιο συστηματικής αλλαγής τους τελευταίους μήνες που είναι απλώς απαράδεκτη, όπως και η οικονομική ασφυξία της Παλαιστινιακής Αρχής. «Τα σχέδια για ένα έργο οικισμού στην λεγόμενη περιοχή E1 που ουσιαστικά θα αποκόψει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τις ενέργειες και τις δηλώσεις των πιο ακραίων υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης που υποκινούν τη βία», συμπλήρωσε. Τόνισε ότι η μόνη λύση είναι αυτή των δύο κρατών.

«Και γνωρίζω ότι για πολλούς πολίτες, η αδυναμία της Ευρώπης να συμφωνήσει σε μια κοινή πορεία προς τα εμπρός είναι εξίσου οδυνηρή. Ρωτούν πόσο χειρότερα πρέπει να γίνουν τα πράγματα πριν υπάρξει ενότητα στην απάντηση. Το καταλαβαίνω. Επειδή αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο», είπε απευθυνόμενη στους χιλιάδες Ευρωπαίους που βγαίνουν στους δρόμους και με κάθε τρόπο προσπαθούν να πιέσουν τον Νετανιάχου.

Όπως είπε η Φον Ντερ Λάιεν, η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί - όπως ακριβώς έχει κάνει και στο παρελθόν. «Η οικονομική μας υποστήριξη και η ανθρωπιστική μας βοήθεια υπερτερούν κατά πολύ από κάθε άλλου εταίρου. Η δέσμευσή μας σε μια βιώσιμη Παλαιστινιακή Αρχή διατηρεί ζωντανή μια λύση των δύο κρατών. Και πρέπει να παροτρύνουμε και άλλους να αναλάβουν επειγόντως δράση - τόσο στην περιοχή όσο και πέρα από αυτήν».

Οι κυρώσεις της ΕΕ

Η Πρόεδρος είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα, εν μέσω χειροκροτημάτων. Αναγνώρισε ότι πολλά κράτη μέλη έχουν προχωρήσει μόνα τους. «Από την πλευρά μας, προτείναμε να αναστείλουμε τμήματα της χρηματοδότησης του προγράμματος Horizon. Αλλά αυτό έχει κολλήσει χωρίς πλειοψηφία», είπε.

«Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραλύσουμε. Γι' αυτό θα προτείνω μια δέσμη μέτρων για να χαράξουμε μια πορεία προς τα εμπρός», υπογράμμισε και προχώρησε στις προτάσεις της:

Πρώτον, η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί μόνη της. Θα αναστείλει τη διμερή της υποστήριξη προς το Ισραήλ. Θα σταματήσει όλες τις πληρωμές σε αυτούς τους τομείς - χωρίς να επηρεαστεί το έργο μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Yad Vashem.

Δεύτερον, θα υποβάλει δύο ακόμη προτάσεις στο Συμβούλιο. Θα προτείνει κυρώσεις στους εξτρεμιστές υπουργούς και στους βίαιους εποίκους. Και θα προτείνουμε επίσης μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο.

«Γνωρίζω ότι θα είναι δύσκολο να βρεθούν πλειοψηφίες. Και γνωρίζω ότι οποιαδήποτε δράση θα είναι υπερβολική για ορισμένους, πολύ μικρή για άλλους. Αλλά πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες - το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή», πρόβαβε τους επικριτές της.

Επίσης, η Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συστηθεί μια Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα - συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μέσου για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Αυτή θα είναι μια διεθνής προσπάθεια με περιφερειακούς εταίρους και θα βασιστεί στη δυναμική της Διάσκεψης της Νέας Υόρκης που διοργάνωσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Παρά την στροφή που έκανε, η Φον Ντερ Λάιεν δεν έκρυψε την συμπάθειά της στο Ισραήλ, αλλά και την αντίθεσή της προς την Χαμάς. «Δεν υπάρχει ποτέ τόπος για τη Χαμάς - ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Επειδή είναι τρομοκράτες που θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ. Και προκαλούν επίσης τρόμο στον ίδιο τους τον λαό κρατώντας το μέλλον του ομήρους. Ο στόχος της Ευρώπης ήταν πάντα ο ίδιος: πραγματική ασφάλεια για το Ισραήλ και ένα ασφαλές παρόν και μέλλον για όλους τους Παλαιστίνιους. Και αυτό σημαίνει ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση για κάθε ανθρωπιστική βοήθεια.Και ότι πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», κατέληξε

Τι είπε για τα μεγάλα θέματα της Ε.Ε.

Σε δραματικούς τόνους, η Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ είναι Ένωση ειρήνης κι ελευθερίας, «αλλά είμαστε αναγκασμένοι να γίνουμε ενωση πολέμου». Μίλησε για ενότητα, ποιοτική στρατιωτική υπεροχή, και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της για την Ουκρανία. Κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη.

Μάλιστα στην αίθουσα της Ολομέλειας ήταν ο Σάσα και η γιαγιά του, ένα παιδί από την Ουκρανία το οποίο είχε απαχθεί, αλλά -σε αντίθεση με πολλά ακόμα που παραμένουν στη Ρωσία- κατάφερε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για την επιστροφή των Ουκρανόπουλων.

Αυτό όμως που ξάφνιασε είναι οι αναφορές της σε θέματα που δεν θα περίμενε κανείς να παρουσιάσει.

Όπως το στεγαστικό πρόβλημα. Σε μια προσπάθεια να «καλοπιάσει» τους Σοσιαλιστές, η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα παρυσιάσει το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης και ότι θα πραγαμτοποιηθεί Σύνοδος Κορυφής με αυτό το θέμα στο επίκεντρο.

«Οι αριθμοί λένε μια οδυνηρή αλήθεια. Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% από το 2015. Οι άδειες οικοδομής έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 20% σε πέντε χρόνια. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια στεγαστική κρίση. Είναι μια κοινωνική κρίση. Αλλοιώνει τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Αποδυναμώνει τη συνοχή μας. Και απειλεί επίσης την ανταγωνιστικότητά μας».

Όπως είπε, οι νοσηλευτές, οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν εκεί που υπηρετούν. Οι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο. Οι νέοι καθυστερούν να δημιουργήσουν οικογένεια.

«Πρέπει να κάνουμε πολύ πιο εύκολη την κατασκευή νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών. Και θα προτείνουμε επίσης μια νομική πρωτοβουλία για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα ζητήματα», είπε. «Χρειαζόμαστε τη συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας, όλων των νομοθετών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Με αυτό το πνεύμα, θα συγκαλέσουμε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής μας».

Επίσης, μίλησε για φθηνά αυτοκίνητα. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι θέλουν να αγοράσουν οικονομικά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, είπε, επομένως, θα πρέπει επίσης να επενδύσουμε σε μικρά, οικονομικά προσιτά οχήματα. Τόσο για την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και για να ανταποκριθούμε στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης.

«Γι' αυτό θα προτείνουμε να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία σε μια νέα πρωτοβουλία για Μικρά Προσιτά Αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει το δικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ε για περιβαλλοντικό - καθαρό, αποδοτικό και ελαφρύ. Ένα οικονομικό - προσιτό για τους ανθρώπους, ευρωπαϊκό - κατασκευασμένο εδώ στην Ευρώπη, με ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού. Επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κίνα και άλλους να κατακτήσουν αυτήν την αγορά», είπε.

«Ό,τι και να γίνει, το μέλλον είναι ηλεκτρικό. Και η Ευρώπη θα είναι μέρος αυτού. Το μέλλον των αυτοκινήτων – και τα αυτοκίνητα του μέλλοντος – πρέπει να κατασκευαστούν στην Ευρώπη».

Η Φον Ντερ Λάιεν πρότεινε και ένα Νόμο για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας «για να διασφαλίσουμε ότι η σύγχρονη απασχόληση συμβαδίζει με τη σύγχρονη οικονομία».

«Αυτό είναι θέμα βασικής κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επειγόντως μια φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της Φτώχειας».

Ανέφερε μάλιστα και το παράδειγμα της ενέργειας, μιλώντας για τους λογαριασμούς που είναι πανάκριβοι. Απέδωσε την αύξηση των τιμών στην εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. «Γι αυτό, ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από τα βρώμικα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Και γνωρίζουμε τι μειώνει τις τιμές: η καθαρή εγχώρια ενέργεια. Γι' αυτό θα προτείνουμε ένα νέο πακέτο για τα δίκτυα για την ενίσχυση της υποδομής του δικτύου μας και την επιτάχυνση της αδειοδότησης. Και για να συμβαδίσουμε με αυτό, παρουσιάζω σήμερα μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται Ενεργειακές Λεωφόροι», είπε.

Όπως είπε, η Κομισιόν έχει εντοπίσει οκτώ κρίσιμα σημεία συμφόρησης στις ενεργειακές μας υποδομές. Από το Πορθμό του Έρεσουντ μέχρι τη Σικελική Διώρυγα. Θα εργαστούμε τώρα για να εξαλείψουμε αυτά τα σημεία συμφόρησης ένα προς ένα.

«Θα φέρουμε σε επαφή κυβερνήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Επειδή οι Ευρωπαίοι χρειάζονται οικονομικά προσιτή ενέργεια αυτή τη στιγμή».

Τα μηνύματα εντός κι εκτός Ευρώπης

Το μήνυμα στη «δική της» πολιτική ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αφορούσε τα τρόφιμα και τους αγρότες.

«Έχουμε απλοποιήσει την ΚΑΠ – λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη εμπιστοσύνη. Έχουμε οριοθετήσει την εισοδηματική στήριξη στο επόμενο ΠΔΠ. Και έχουμε διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση μπορεί να συμπληρωθεί από εθνικά και περιφερειακά κονδύλια», είπε.

Θέλοντας να «απαντήσει» και στις ανησυχίες κυρίως των Γάλλων, μίλησε για την συμφωνία με τις χώρες της Νότιας Αμερικής. «Αλλά οι αγρότες μας χρειάζονται δίκαιο ανταγωνισμό και ίσους όρους ανταγωνισμού. Γι' αυτό έχουμε ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στην εμπορική μας συμφωνία με τη Mercosur – υποστηριζόμενες από χρηματοδότηση εάν χρειαστεί αποζημίωση», τόνισε.

«Μπορώ επίσης να ανακοινώσω σήμερα ότι θα ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό promotion για να ξεκινήσουμε μια νέα καμπάνια «Αγοράστε ευρωπαϊκά τρόφιμα». Επειδή μπορούμε με υπερηφάνεια να λέμε ότι τα ευρωπαϊκά μας τρόφιμα είναι τα καλύτερα στον κόσμο».

Για το μεταναστευτικό, η Φον Ντερ Λάιεν μίλησε -όχι τυχάια- στα γερμανικά. Με το το ακροδεξιό AfD να είναι δεύτερο, ακόμα και πρώτο, στις δημοσκοπήσεις, η Πρόεδρος της Κομισιόν ήθελε να κατευνάσει τους συμπατριώτες της.

Στην ομιλία της, υπενθύμισε ότι η Κομισιόν έχει προτείνει να τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων στον επόμενο προϋπολογισμό για την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Απαντώντας και σε όσους τάσσονται υπέρ της μετανάστευσης, είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και έδωσε έμφαση στις επιστροφές.

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου μόνο το 20% όσων δεν τους επιτρέπεται να παραμείνουν εγκαταλείπουν στην πραγματικότητα την Ευρώπη. Επομένως, πρέπει να συμφωνήσουμε γρήγορα για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιστροφών. Και πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε πλήρως το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μόλις τεθεί σε ισχύ. Το σύμφωνο είναι αυστηρό αλλά δίκαιο και θα λειτουργήσει μόνο αν όλοι παίξουν τον ρόλο τους», είπε.

Προανήγγειλε ότι η Κομισιόν θα ζητήσει βοήθεια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να καταπολεμηθεί η διαδικτυακή οργάνωση και η διαδικτυακή διαφήμιση των επιχειρήσεων λαθρεμπορίου. Επίσης, τόνισε την ανάγκη να συνεργαστούν στενά με τις αεροπορικές εταιρείες, ειδικά σε προβληματικές διαδρομές όπως αυτές προς Λευκορωσία.

Επίσης, ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα κυρώσεων που θα στοχεύει ειδικά στους λαθρέμπορους και τους διακινητές ανθρώπων.

Εκτενέστατη αναφορά έκανε η Φον Ντερ Λάιεν στην ανεξαρτησία της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

«Για να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας, πρέπει να κάνουμε τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη ευκολότερες. Και τα ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουμε θέσει στο τραπέζι μέχρι στιγμής θα κάνουν πραγματική διαφορά. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες επικαλύψεις, λιγότεροι πολύπλοκοι κανόνες. Οι προτάσεις μας θα μειώσουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε γραφειοκρατικό κόστος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες», είπε.

Μίλησε ξανά για το ψηφιακό ευρώ, αλλά και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Ειδική αναφορά έκανε στις ευρωπαϊκές νεοσύστατες επιχειρήσεις με υψηλό δυναμικό σε βασικές τεχνολογίες όπως η κβαντική, η τεχνητή νοημοσύνη ή η βιοτεχνολογία.

Όπως είπε, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με ιδιώτες επενδυτές σε ένα Ταμείο Scaleup Europe ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς. «Επειδή θέλουμε οι καλύτεροι της Ευρώπης να επιλέξουν την Ευρώπη», τόνισε.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η Ενιαία Αγορά - αλλά παραμένει ημιτελής. Γι' αυτό η Κομισιόν θα παρουσιαστεί έναν Χάρτη Πορείας για την Ενιαία Αγορά έως το 2028 σχετικά με το κεφάλαιο, τις υπηρεσίες, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, το 28ο καθεστώς και την πέμπτη ελευθερία για γνώση και καινοτομία. Μόνο ό,τι μετριέται, γίνεται.

«Αυτό θα υποστηρίξει επίσης τις επενδύσεις μας στις τεχνολογίες που θα τροφοδοτήσουν την οικονομία μας. Καθαρή και ψηφιακή. Πάρτε για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη. Μια ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη είναι απαραίτητη για τη μελλοντική μας ανεξαρτησία. Θα βοηθήσει στην τροφοδοσία των βιομηχανιών και των κοινωνιών μας. Από την υγειονομική περίθαλψη έως την άμυνα», συμπλήρωσε.

Η Κομισιόν επίσης θα λανσάρει ένα πακέτο Battery Booster. Αυτό θα διαθέσει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για ίδια κεφάλαια για την ενίσχυση της παραγωγής στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της ζήτησης, πρέπει επειγόντως να προωθήσουμε τη ζήτηση για ευρωπαϊκή βιομηχανική ηγεσία στην καθαρή τεχνολογία. Γι' αυτό θα εισαγάγουμε τα κριτήρια «κατασκευασμένο στην Ευρώπη» στις δημόσιες συμβάσεις.

«Είμαι πεπεισμένη: το μέλλον της καθαρής τεχνολογίας θα συνεχίσει να κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Αλλά γι' αυτό, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία μας διαθέτει τα υλικά εδώ στην Ευρώπη. Και η μόνη απάντηση εδώ είναι η δημιουργία μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας. Γι αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στον Νόμο για την Κυκλική Οικονομία», είπε.

Τέλος, η Επιτροπή θα προτείνει έναν Νόμο για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή για βασικούς στρατηγικούς τομείς και τεχνολογίες. Συνοψίζοντας, όσον αφορά την ψηφιακή και καθαρή τεχνολογία: πιο γρήγορη, πιο έξυπνη και πιο ευρωπαϊκή.

Τέλος, μήνυμα προς Τραμπ, Κίνα αλλά και κράτη-μέλη για νέες συμφωνίες έστειλε η Φον Ντερ Λάιεν.

«Η εμπορική μας σχέση με τις ΗΠΑ είναι η πιο σημαντική μας. Εξάγουμε αγαθά αξίας άνω των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτό. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής, δεν θα στοιχηματίσω ποτέ με τις θέσεις εργασίας ή τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων. Γι' αυτό κάναμε μια συμφωνία για να διατηρήσουμε την πρόσβαση στην αγορά για τις βιομηχανίες μας. Και διασφαλίσαμε ότι η Ευρώπη θα είχε την καλύτερη δυνατή συμφωνία», είπε.

«Σκεφτείτε τις επιπτώσεις ενός πλήρους εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Φανταστείτε το χάος. Και μετά βάλτε αυτή την εικόνα δίπλα σε αυτήν από την Κίνα μόλις την περασμένη εβδομάδα. Η Κίνα πλαισιωμένη από τους ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας.Ο Πούτιν καυχιέται για το πώς οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας βρίσκονται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Αλλά αντανακλά το μεταβαλλόμενο τοπίο. Και δημιουργεί δύο επιταγές για την προσπάθεια ανεξαρτησίας της Ευρώπης και τη θέση της στον κόσμο».

Προτείνει τον διπλασιασμό των συνεργασιών της ΕΕ. «Το 80% του εμπορίου μας γίνεται με χώρες εκτός των ΗΠΑ. Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες», υπογράμμισε.

«Θα δημιουργήσουμε επίσης έναν συνασπισμό χωρών με παρόμοιες απόψεις για τη μεταρρύθμιση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος – όπως η CPTPP. Επειδή το εμπόριο μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Να ανοίξουμε τις αγορές. Να μειώσουμε τις εξαρτήσεις. Τελικά, πρόκειται για την ενίσχυση της οικονομικής μας ασφάλειας. Ο κόσμος θέλει να επιλέξει την Ευρώπη. Και πρέπει να κάνουμε δουλειές με τον κόσμο».

Η δεύτερη επιτακτική ανάγκη είναι – η Ευρώπη να προχωρήσει εκεί που άλλοι έχουν απομακρυνθεί. Γι' αυτό η Επιτροπή ανακοίνωσε ένα πακέτο Choose Europe ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για να προσελκύσει και να διατηρήσει τους καλύτερους επιστήμονες και ερευνητές.

Επίσης πρότεινε, η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια υγεία. «Ως γιατρός, είμαι τρομοκρατημένη από την παραπληροφόρηση που απειλεί την παγκόσμια πρόοδο σε όλα, από την ιλαρά μέχρι την πολιομυελίτιδα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα μπορώ να ανακοινώσω ότι η ΕΕ θα ηγηθεί μιας νέας Πρωτοβουλίας για την Ανθεκτικότητα στην Παγκόσμια Υγεία. Επειδή ο κόσμος κοιτάζει προς την Ευρώπη - και η Ευρώπη είναι έτοιμη να ηγηθεί», είπε.

Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα από ευρωβουλευτές κυρίως κατά των εμβολίων. «Αυτοί που φωνάζουν να ακουσουν πολύ προσεκτικά», είπε η Φον Ντερ Λάιεν.

Ειδική αναφορά έκανε για το Κράτος Δικαίου, συνδέοντας το σεβασμό του με τα κονδύλια της ΕΕ. Με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι απαραίτητος για τα κονδύλια της ΕΕ τώρα και στο μέλλον.

Ειδική αναφορά έκανε στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης δυσκολεύονται. Σε πολλές αγροτικές περιοχές, οι μέρες που βγαίναμε έξω για μια τοπική εφημερίδα είναι μια νοσταλγική ανάμνηση, είπε, κάτι που έχει δημιουργήσει πολλές ειδησεογραφικές ερήμους όπου η παραπληροφόρηση ευδοκιμεί. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας.

«Επομένως, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τα μέσα ενημέρωσης και τον ανεξάρτητο τύπο μας. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε ένα νέο Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας των Μέσων Ενημέρωσης - θα υποστηρίξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης», είπε.

Για τους γονείς απάντησε στο θέμα της χρήσης κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου. «Ως μητέρα επτά παιδιών και γιαγιά τεσσάρων παιδιών, νιώθω το άγχος των γονέων που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να κρατήσουν τα παιδιά τους ασφαλή», είπε.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι οι γονείς, όχι οι αλγόριθμοι, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Η φωνή τους πρέπει να ακουστεί. ... Θα αναθέσω σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων να με συμβουλεύσουν μέχρι το τέλος του έτους σχετικά με την καλύτερη προσέγγιση για την Ευρώπη», είπε.

Σημαντική θεωρείται η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν ότι πιστεύει ότι πρέπει η ΕΕ να προχωρήσει στην ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς, για παράδειγμα στην εξωτερική πολιτική.

«Ήρθε η ώρα να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της ομοφωνίας», είπε για το δικαίωμα του βέτο που έχουν τώρα τα κράτη-μέλη. «Το θέμα είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ένωσή μας είναι ταχύτερη και μπορεί να πετύχει τους Ευρωπαίους».

Μία πρόταση που θα συζητηθεί.

Για "κακό μήνυμα" έκανε λόγο το Ισραήλ μετά την πρόταση της φον ντερ Λάιεν να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ