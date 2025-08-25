Προς «Κίτρινα Γιλέκα ΙΙ» η Γαλλία - Υπό κατάρρευση η κυβέρνηση

Η λιτότητα που ετοιμάζεται θα οδηγήσει σε μεγάλες διαδηλώσεις στις 10 Σεπτεμβρίου. ● Σχεδόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πρόκειται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να καταψηφίσουν την κυβέρνηση στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης την οποία ζήτησε ο Μπαϊρού. ● Ποια είναι τα μέτρα λιτότητας που εισηγείται. ● Τι απάντησαν οι πολιτικοί αρχηγοί. ● Η άρνηση της Βουλής να παράσχει με την απαιτούμενη πλειοψηφία, την ψήφο εμπιστοσύνης της στην κυβέρνηση, συνεπάγεται πτώση της και νέες εκλογές. ● Σε αυτές, η κομματική πολυδιάσπαση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης με την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε πολυκομματικής είτε φυσικά μονοκομματικής. ● Η χώρα μπαίνει σε νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας.

Σε σοκ διαρκείας υποβάλλεται η γαλλική κεντρική πολιτική σκηνή από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπααιρού δημοσίευσε στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού τα μέτρα λιτότητας τα οποία κρίνει σκόπιμο να επιβάλει για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και ζήτησε επ' αυτών την ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής. Ο Μπαϊρού έχει μεταξύ άλλων προτείνει:

την κατάργηση δύο αργιών (πρόταση την οποία παρουσιάζει ως συζητήσιμη),

το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών του 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό και

το πάγωμα των φορλογικών κλιμακίων του 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από μεγάλες γενικευμένες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, οι οποίες προτάθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλήθηκαν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και οργανώσεις. Το κάλεσμα έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, οι οποίες είχαν ξεσπάσει με αφορμή τις αυξήσεις στα καύσιμα και το υψηλό κόστος ζωής. Οι κινητοποιήσεις τότε εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των οικονομικών του μεταρρυθμίσεων.

Όχι από Ανυπότακτη Γαλλία και ΚΚ: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα ρίξουμε την κυβέρνηση

Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας (PCF) ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου.

«Πλέον, όλοι είναι μπροστά στον τοίχο και πρέπει να πάρουν καθαρή θέση. Οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας θα ψηφίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου για να ρίξουν την κυβέρνηση», δήλωσε στο Χ (πρώην Twitter) ο συντονιστής της LFI, Μανουέλ Μπομπάρ.

«Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ρίξουμε αυτήν την κυβέρνηση», πρόσθεσε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του PCF, Λεόν Ντεφονταίν.

Καταψηφίζουν και οι Οικολόγοι

Η γενική γραμματέας των Οικολόγων, Μαρί Τοντελιέ, αντέδρασε μέσω X στην ανακοίνωση. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού πιστεύει ότι μπορεί να αποχωρήσει σαν ένας παρεξηγημένος ήρωας. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης (την οποία δεν είχε ζητήσει όταν ανέλαβε) είναι στην πραγματικότητα μια παραίτηση. Οι Οικολόγοι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πρωθυπουργό που προωθεί ένα ανεύθυνο σχέδιο, τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά. Θα ψηφίσουμε κατά», έγραψε η Τοντελιέ.

Μπαρντελά: Όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης, ο Μπαϊρού ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, όπως έγραψε ο ηγέτης του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα. «Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Η Εθνική Συσπείρωση δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση της οποίας οι επιλογές προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό. Θα καταψηφίσουμε φυσικά την πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Μόνο η διάλυση [σ.σ. της Βουλής] θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, εκείνο της ανάκαμψης με την Εθνική Συσπείρωση», ανέφερε και η Μαρίν Λεπέν.

Βουλευτής Σοσιαλιστών: Δεν το θεωρώ πιθανό να υπερψηφίσουμε

Ο Γάλλος βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Αρτίρ Ντελαπόρτ, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό το κόμμα του να στηρίξει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών βουλευτών θα είναι οι καθοριστικές, καθώς αν ψηφίσουν κατά της κυβέρνησης, θα συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ψήφοι για την ανατροπή της.