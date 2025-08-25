Ψήφο εμπιστοσύνης ζητά ο Μπαϊρού - Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία

«Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου, θα υπάρξουν δύο επιλογές: Αν έχουμε πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να εξασφαλίσει στήριξη για τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, του οποίου η δημοτικότητα επί της παρούσης είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Η δήλωση Μπαϊρού αύξησε την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής, όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει μονομερώς τις αποφάσεις της. «Πιστεύω ότι η κατάσταση σήμερα μας υποχρεώνει να δράσουμε σε δύο στάδια. Το πρώτο βήμα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι να συμφωνήσουμε στη σοβαρότητα της κατάστασης και στην ανάγκη του κατεπείγοντος. Τα μέτρα δεν επιβάλλονται, ποτέ. Προτείνονται, συζητώνται, και υιοθετούνται ύστερα από διπλή διαβούλευση για τα κοινωνικά μέτρα: με τους κοινωνικούς εταίρους και με το κοινοβούλιο».

Ο Μπαϊρού είπε με έμφαση ότι «όλα τα μέτρα είναι συζητήσιμα», ενώ υπογράμμισε ότι η ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση μέσω της ψήφου εμπιστοσύνης, είναι ο μόνος τρόπος για να συνειδητοποιήσουν οι Γάλλοι, την κρισιμότητα της συγκυρίας. Τέλος ανέφερε: «Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου, θα υπάρξουν δύο επιλογές: Αν έχουμε πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα».