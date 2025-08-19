Έκτακτη σύσκεψη μελών ΕΕ για το Ουκρανικό

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Τρίτης, για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η Ε.Ε. θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and… — António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

Στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Ενώ, νωρίτερα (στις 12:30) θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.