Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
ΕΕ
AP Photo/Andy Wong

Έκτακτη σύσκεψη μελών ΕΕ για το Ουκρανικό

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Θα συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Τρίτης, για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στον Λευκό Οίκο.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η Ε.Ε. θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Ενώ, νωρίτερα (στις 12:30) θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

