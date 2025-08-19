Ουκρανικό: Τι μάθαμε και πού βρισκόμαστε μετά τον «μαραθώνιο» στον Λευκό Οίκο

Οι εγγυήσεις ασφαλείας «κλειδί» για το τέλος του πολέμου • Ψάχνουν φόρμουλα για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και στη στη συνέχεια τριμερή με Πούτιν • Οι δηλώσεις μετά τις επαφές στην Ουάσιγκτον.

Ως μια από τις πιο σημαντικές συναντήσεις των τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίζεται ήδη το μπαράζ επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ, Τζόρτζια Μελόνι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Αλεξάντερ Στουμπ και Μαρκ Ρούτε χθες το βράδυ στον Λευκό Οίκο για το ουκρανικό.

Οι διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό αποδείχθηκαν μαραθώνιες, ακούστηκαν πολλά, σημειώθηκε πρόοδος, ωστόσο, η επόμενη ημέρα δεν μας βρίσκει με κάτι πραγματικά χειροπιαστό που να σημαίνει πως το τέλος της αιματηρής σύγκρουσης πλησιάζει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε σε καλό κλίμα με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι «καλεσμένοι» του Λευκού Οίκου έδειξαν μια καλά οργανωμένη σύμπνοια και, πλέον, το μπαλάκι πηγαίνει και προς την πλευρά της Μόσχας.

Οι χθεσινές επαφές παρουσίασαν μια εικόνα διαφορετική σε σχέση με εκείνη της Αλάσκας, ενώ οι... κολακείες προς τον Αμερικανό πρόεδρο ακούστηκαν σε μεγάλο πλεόνασμα.

Αναζητούν τρόπο για συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν και μετά τριμερή

Οι πληροφορίες για τα όσα διημείφθησαν στις πολύωρες επαφές έρχονταν όλη τη νύχτα με το σταγονόμετρο, όμως, εάν κάτι που ξεχωρίζει είναι η τηλεφωνική επαφή που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνοντας το πρώτο βήμα για να ανοίξει ο δρόμος για μια συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Το τηλεφώνημα επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητήθηκαν, όμως, λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social, ότι «ψήνεται» συνάντηση ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν και μετά από αυτό το ραντεβού θα οργανωθεί και τριμερής με την παρουσία του ιδίου.

Η διμερής φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου, όμως μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση της Μόσχας, καθώς ο Πούτιν έχει πολλές φορές δηλώσει πως δεν αναγνωρίζει τον Ζελένσκι ως πρόεδρο της Ουκρανίας.

Πάντως, σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο Αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο. Κατά τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σκοπός είναι η συνάντηση να γίνει εντός Αυγούστου.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και τα 100 δισ.

Το βασικό κομμάτι των συζητήσεων ήταν, όπως όλα δείχνουν, να πειστούν οι ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε σταθερές και διαχρονικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, αλλά και την Ευρώπη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να φέρεται διατεθειμένος να κάνει αυτό το βήμα, για το οποίο είχε εκφράσει αντιρρήσεις στο παρελθόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η πρόταση που φέρεται να κατέθεσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία δεσμεύεται να αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ προκειμένου η Ουάσιγκτον να δεσμευθεί στις εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το πέρας των συζητήσεων δήλωσε ότι «οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (...) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες».

Today, important negotiations took place in Washington. We discussed many issues with President Trump. It was a long and detailed conversation, including discussions about the situation on the battlefield and our steps to bring peace closer. There were also several meetings in a… pic.twitter.com/YqkdRlyKCI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

«Θα μιλήσω με τον Πούτιν για το εδαφικό»

Η αλήθεια είναι ότι οι χθεσινές επαφές δεν μας έκαναν σοφότερους όσον αφορά στο πολύ καυτό θέμα της παραχώρησης εδαφών, καθώς αυτές είναι οι πιο δύσκολες συνομιλίες που θα κριθεί να κάνει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στις ανακοινώσεις, αλλά και στα όσα διέρρευσαν για τις συνομιλίες δεν υπήρξε σχεδόν καμία αναφορά στο ζήτημα και τις βαρύτατες απαιτήσεις της Μόσχας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει σε διμερές επίπεδο τον Ρώσο ομόλογό του και υπογράμμισε ότι το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ και ο Πούτιν», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, ο Ζελένσκι φέρεται να μην απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο υποχωρήσεων στο εδαφικό, τονίζοντας, πάντως, συγκεκριμένες δυσκολίες όπως η μετακίνηση πληθυσμού και το συνταγματικό φρένο στην παραχώρηση επαφών.

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι - Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. | AP Photo/Alex Brandon

Όχι σε περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε χθες Δευτέρα πως στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να συνοδεύσουν την όποια συμφωνία ειρήνης κλειστεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα είναι και το να υπάρχει «ρωμαλέος» ουκρανικός στρατός, ικανός να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Εξήγησε πως έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο ότι σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» συγκαταλέγεται το να συνεχίσει να υφίσταται «ρωμαλέος ουκρανικός στρατός, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει, κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας κι ευρωπαίους ηγέτες.

Σημείωσε εξάλλου ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν εθίγη.

«Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε, «για δυο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’».

Ακόμη, ο κ. Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Ap photo

Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες

Σχεδόν πανηγυρικό τόνο έδωσε στις δικές του δηλώσεις ο Γερμανός καγκελάριος, με τον Φρίντριχ Μερτς να σημειώνει μετά το πέρας των συναντήσεων ότι οι συνομιλίες όχι απλώς ανταποκρίθηκαν, αλλά ξεπέρασαν τις προσδοκίες του.

«Ήταν καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ευρωπαίους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», ανέφερε ο καγκελάριος Μερτς μέσω Χ.

Μιλώντας σε απεσταλμένους και ανταποκριτές γερμανικών ΜΜΕ στην αμερικανική πρωτεύουσα, είπε ότι τυχόν νέα σύνοδος κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με συμμετοχή της Ουκρανίας. «Μένει να δούμε αν ο Πούτιν έχει το θάρρος να το κάνει», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως προγραμματίζεται συνάντηση των δύο ηγετών εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί πού. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σχεδιάζει τριμερή συνάντηση με την συμμετοχή του ιδίου.

Για το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνάντηση, αλλά επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη. «Η ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο τα ελεύθερα τμήματα του Ντονμπάς ισοδυναμεί - για να αντιληφθούμε τα μεγέθη - με πρόταση να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ την Φλόριντα. Ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτό τόσο εύκολα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει η ίδια η Ουκρανία κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο καγκελάριος χαιρέτισε πάντως τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει στην Ουκρανία ο πρόεδρος Τραμπ. «Χαιρετίσαμε με μεγάλη έμφαση την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι θα παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας απαιτήθηκε πολύ μακρά και εντατική συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας και να το συντονίσουν αυτό με τους Ευρωπαίους. Επομένως, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα υπάρξουν αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος και για την «ανοιχτή», όπως είπε, στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα ανθρωπιστικά θέματα, όπως τα 19.000 παιδιά που η Ουκρανία λέει πως έχουν απαχθεί.

Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα ανέπτυσσε στρατεύματα συνεισφέροντας σε μελλοντική δύναμη εγγύησης της ασφάλειας στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «είναι σαφές πως θα πρέπει να συμμετάσχει όλη η Ευρώπη, καθώς δεν πρόκειται μόνο για τα ουκρανικά εδάφη, αλλά για την πολιτική τάξη της Ευρώπης, για την οποία η Γερμανία έχει μεγάλο συμφέρον και μεγάλη ευθύνη» και διευκρίνισε ότι για την Bundeswehr θα πρέπει να μεσολαβήσει συζήτηση με τους κυβερνητικούς εταίρους στο Βερολίνο και εντολή από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Ap Photo

«Πραγματική πρόοδο» είδε ο Στάρμερ

Μετά το τέλος της Συνόδου ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «υπήρχε ένα πραγματικό αίσθημα ενότητας ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε δύο σημαντικές εξελίξεις, πρώτον ότι η Συμμαχία των Προθύμων θα εργαστεί τώρα με τις ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας και, δεύτερον, ότι υπάρχει συμφωνία για διμερή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι.

«Αυτή είναι μια αναγνώριση της αρχής ότι σε ορισμένα ζητήματα, είτε είναι η εδαφική ακεραιότητα είτε είναι η ανταλλαγή αιχμαλώτων, ή το πολύ σημαντικό ζήτημα της επιστροφής των παιδιών, η Ουκρανία πρέπει να είναι στο τραπέζι» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έκρινε πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης».

«Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενους σε απεσταλμένους του Τύπου της Φινλανδίας.