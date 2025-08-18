Ζελένσκι και Ευρωπαίοι στο «στόμα του λύκου»: Αδιέξοδα και «ταμπού» στον Λευκό Οίκο

Οι τελευταίες αναλύσεις για το ουκρανικό και το καυτό ζήτημα των εδαφικών απαιτήσεων Πούτιν.

Στον Λευκό Οίκο είναι στραμμένα, πλέον, τα βλέμματα του πλανήτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αντιπροσωπεία Ευρωπαίων ηγετών, μετά την συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα για το ουκρανικό.

Βασικό διακύβευμα είναι οι συνομιλίες να μην εξελιχθούν σε φιάσκο ανάλογο της προηγούμενης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στις ΗΠΑ, ενώ στο κέντρο της ατζέντας τίθενται οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, την ώρα που η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δείχνει μην είναι πια θέμα «ταμπού».

Πόσο μπορεί, όμως, ο Ζελένσκι να πιέσει τον Τραμπ μετά την διπλωματική νίκη του Πούτιν στην Αλάσκα; Θα βρεθεί προ τετελεσμένων το Κίεβο; Έχει η Ευρώπη επιχειρήματα έστω και την τελευταία στιγμή;

Το πολιτικό δώρο στον Πούτιν και τα περιθώρια Ζελένσκι

Το CNN σε σημερινή του ανάλυση επαναλαμβάνει αυτό που συμπέραναν οι περισσότεροι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον Ρώσο ομόλογό του ένα σημαντικό πολιτικό δώρο.

Ο Μάθιου Τσανς επικαλείται δημοσιογράφους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να βγει από τον «πόλεμο του Μπάιντεν», όμως Ουκρανοί και Ευρωπαίοι δεν τον αφήνουν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο η μεταστροφή αυτή του Λευκού Οίκου, με τον πρόεδρο να τάσσεται υπέρ της Ρωσίας σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα, προκαλεί ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η απαίτηση για παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία είναι κάτι που δύσκολα θα δεχθούν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι.

«Απορρίπτοντας μια γρήγορη συμφωνία που στηρίζει ο Τραμπ, ίσως και με τη σκέψη στο Νόμπελ Ειρήνης, η Ουκρανία και Ευρώπη ρισκάρουν να παρουσιαστούν στον Λευκό Οίκο, και όχι στο Κρεμλίνο, ως εμπόδια για την ειρήνη» σημειώνει το CNN και προσθέτει «το γεγονός ότι συζητείται μια μεγάλη παραχώρηση εδαφών αποτελεί από μόνο του νίκη κατά το Κρεμλίνο, ενώ Ουκρανία και δυτικοί υποστηρικτές της διαπραγματεύονται πόσο ακόμη από το Ντονμπάς θα πρέπει να παραδώσει το Κίεβο.»

Και συνεχίζει το δίκτυο λέγοντας ότι ο συνήθως αυταρχικός Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποχωρητικός απέναντι στον Πούτιν, ήταν σχεδόν σαν ο Ρώσος πρόεδρος να δέχεται τον Αμερικανό ομόλογό του στην αγκαλιά του.

Για να καταλήξει ότι έχει ενδιαφέρον το κομμάτων εδαφών και τις επόμενες εβδομάδες θα φανεί τι μπορεί να κερδίσουν από τις διαπραγματεύσεις αυτές τόσο ο Πούτιν όσο και ο ίδιος ο Τραμπ.

Παγιδευμένος ο Ζελένσκι σε ένα αδιέξοδο

Από την πλευρά του το Bloomberg σημειώνει το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει ο Ουκρανός πρόεδρος, καθώς οι αμερικανικές απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών τον αφήνουν χωρίς επιλογές.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μπροστά του ένα δίλημμα: Είτε θα ρισκάρει να εξοργίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είτε θα αποδεχτεί μια γρήγορη συμφωνία για τερματισμό που πολέμου, πληρώνοντας ένα οδυνηρό τίμημα και παραχωρώντας εδάφη με αντάλλαγμα ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας» σημειώνει το πρακτορείο με νόημα.

Κάνει λόγο για τεταμένο κλίμα, καθώς στο μυαλό όλων είναι το φιάσκο του περασμένου Φεβρουαρίου και της πρώτης επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, ενώ σημειώνει πως η ελπίδα του Ουκρανού προέδρου και των Ευρωπαίων είναι να αποσπάσουν σαφείς δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά ίσως και νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι πάει στις ΗΠΑ μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Με τους δύο τελευταίους ο Τραμπ έχει καλή σχέση, σχολιάζει το Bloomberg, υπαινισσόμενο πως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μαξιλαράκι ασφαλείας.

Το πρόβλημα, όμως, για τον Ζελένσκι είναι ότι ο Τραμπ εμφανίζεται ανοικτός στην παραχώρηση πέντε ουκρανικών περιφερειών στον Πούτιν, ενώ, παρά τις αρνήσεις του Ουκρανού προέδρου για το ζήτημα, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της στο πεδίο και έχει σημειώσει επιτυχίες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες παραμένουν, όμως, διχασμένοι και για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τονίζει πως το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει ξεκάθαρη κατανομή ρόλων ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ και Ουκρανία.

Το Bloomerg καταλήγει πως «ο κίνδυνος για τον Ουκρανό ηγέτη είναι πως η οποιαδήποτε υποχώρηση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες ρωσικές επιθέσεις τα επόμενα χρόνια, ενώ η άρνηση συμμόρφωσης στις απαιτήσεις Τραμπ μπορεί να υπονομεύσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο».

Τα σχέδια των Ευρωπαίων για να «καλοπιάσουν» Τραμπ

Το Sky News επικεντρώνεται στην παρουσία μεγάλης αντιπροσωπείας Ευρωπαίων στον Λευκό Οίκο, σχολιάζοντας ότι ποτέ ξανά δεν έχει υπάρξει τέτοια… συγκέντρωση Ευρωπαίων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον.

Η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η σημερινή συνάντηση προκαλεί αίσθηση, σημειώνει το δίκτυο και επικαλείται διπλωματική πηγή που την αποκαλεί «οργανική» και προφανές βήμα μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο ανταποκριτής του βρετανικού δικτύου στην Ουάσιγκτον, Μαρκ Στόουν, εκτιμά πως είναι μάλλον απίθανο ο Τραμπ να αισθανθεί περικυκλωμένος και πιο πιθανό να απολαύσει τη συγκυρία, ως εκείνος που κίνησε να νήματα για να ξεκινήσει ο διάλογος για επίλυση του ουκρανικού,.

«Η σύγκρουση Τραμπ – Ζελένσκι τον Φεβρουάριο στο Οβάλ Γραφείο και η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, στον Ουκρανό πρόεδρο ήταν μια δοκιμασία για τους Ευρωπαίους, αλλά και αποκαλυπτική για τη στάση του προέδρου, καθώς αντιλήφθηκαν με ποιον ακριβώς έχουν να κάνουν» σημειώνει το Sky News και συμπληρώνει ότι από τότε «οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν διαμορφώσει και προσαρμόσει ανάλογα τις θέσεις τους και αύξησαν δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες, συνειδητοποιώντας την ανάγκη απεξάρτησης από την άλλοτε δεδομένη, αλλά όχι πλέον επί των ημερών Τραμπ, αμερικανική ομπρέλα προστασίας».

Τονίζει ότι και προσωπικά έχουν επιδιώξει να χτίσουν τις δικές τους σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Κιρ Στάρμερ έχει ήδη επισκεφτεί την αμερικανική πρωτεύουσα, ο Φινλανδός πρόεδρος έχει… παίξει γκολφ με τον πρόεδρο, η Ιταλία πρωθυπουργός ευθυγραμμίζεται με δικές του πολιτικές και, φυσικά, ο γγ του ΝΑΤΟ, οποίος είχε αποκαλέσει «μπαμπάκα» τον Τραμπ.

«Όλοι τους προσάρμοσαν την τακτική τους ακριβώς για κρίσιμες στιγμές, όπως η σημερινή», σημειώνει το Sky News.

Το δίκτυο, πάντως, εκτιμά πως δεν θα επαναληφθεί το φιάσκο του Φεβρουαρίου, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος γνωρίζει τα λάθη που έκανε τότε, ενώ ο Αμερικανός ομόλογός του φαίνεται πως τώρα συμφωνεί με τα όσα είχε ζητήσει τότε ο Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφάλειας.

Και από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι, απομονωμένοι και παρακολούθημα των εξελίξεων, περιμένουν να μάθουν τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, αλλά κυρίως τι ακριβώς συζήτησε και συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.