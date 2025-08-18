Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει σε Ζελένσκι και Ευρώπη: Ξεχάστε Κριμαία και ΝΑΤΟ

Δημόσια μηνύματα προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες που τον συνοδεύουν σήμερα στην Ουάσιγκτον, εξέπεμψε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ώρες πριν από τις κρίσιμες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για το Ουκρανικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε καταρχάς πως θεωρεί πως ο Ουκρανός ομόλογός του θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως, αν το θέλει». Ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστραφεί υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας η Κριμαία, χερσόνησος που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014.

Διευκρίνισε επιπλέον πως η Ουκρανία «δεν υπάρχει περίπτωση» να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ένα αίτημα το οποίο ο Ζελένσκι και η Ευρώπη σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνουν ως ζωτικής σημασίας για τη χώρα. Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως, πριν ο Τραμπ αναλάβει την εξουσία, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είχαν συμφωνήσει πως το Κίεβο βρίσκεται σε «μη αναστρέψιμη πορεία» προς την ένταξή της στη Συμμαχία.

Να σημειωθεί πως το απόγευμα της Δευτέρας, τον Λευκό Οίκο προκειμένου να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφτεί και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο Τραμπ μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά τη συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε την αρχική του απαίτηση για κατάπαυση του πυρός και μίλησε πλέον για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με Αμερικανό απεσταλμένο, ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να εξεταστεί μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία, αν και παραδοσιακά αντιτίθεται στην προοπτική ένταξής της στη Συμμαχία.