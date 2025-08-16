Ο Ζελένσκι δεν θα είναι μόνος αυτή τη φορά στον Λευκό Οίκο

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες που ετοιμάζουν βαλίτσες • Οι δύσκολες συζητήσεις και το θέμα των εδαφικών διεκδικήσεων • Η... αξέχαστη επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στις ΗΠΑ στρέφονται τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη, όσον αφορά τον τερματισμό του αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί (και συγκεκριμένα στον Λευκό Οίκο) είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενη Δευτέρα η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εν λόγω συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα έρθει έπειτα από την εγκάρδια επαφή που είχε ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα: μια επαφή που «βοήθησε» τον Τραμπ να κατασταλάξει αναφορικά με τις προτάσεις που θα θέσει στον Ζελένσκι για επίλυση του προβλήματος. Οι θέσεις του Τραμπ που προέκυψαν από τη συνάντηση με τον Πούτιν –οι οποίες φέρεται να περιλαμβάνουν και τις εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας, ενώ προτάσσουν ειρηνευτική συμφωνία έναντι εκεχειρίας–αναμένεται ότι θα φέρουν σε δύσκολη θέση τον Ουκρανό πρόεδρο.

Τα... δύσκολα και η στήριξη

Σύμφωνα με το Axios (που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος) κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν η (διάρκειας περίπου 1,5 ώρας) τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον Ζελένκσι, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος τον ενημέρωσε για το τι συζητήθηκε στην Αλάσκα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Ζελένσκι θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο μετά την... αξέχαστη επίσκεψη του περασμένου Φεβρουαρίου, κατά την οποία ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή (και προσβλητική) επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου. «Ή θα κάνεις συμφωνία ή είσαι εκτός», «παίζεις με έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», ήταν μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο Τραμπ, προβαίνοντας σε κυνικό εκβιασμό απέναντι σε έναν «σύμμαχο» των ΗΠΑ με αιτία το θέμα των σπάνιων γαιών.

Ωστόσο, αυτή τη φορά ο Ζελένσκι δεν θα είναι μόνος του στον Λευκό Οίκο. Εκτός από την αμέριστη στήριξη της μεγάλης πλειονότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει στο πλευρό του και ορισμένους από αυτούς.

Όπως ανέφεραν το απόγευμα της Κυριακής οι New York Times (επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους) στον Λευκό Οίκο και στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι, έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, η εφημερίδα BILD (επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές) δημοσίευσε ότι oι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Ζελένσκι τη δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

Σημειώνεται ότι Ε.Ε. και «πρόθυμοι» επιμένουν για κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τονίζουν ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις όσον αφορά την εδαφική της ακεραιότητα.

Τι αναφέρουν οι διαρροές

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για το τι ακριβώς συζήτησαν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, μιας και οι δύο ηγέτες δεν έδωσαν καμία λεπτομέρεια για τις συνομιλίες τους.

Μεταξύ άλλων οι Financial Times (επικαλούμενοι τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών) ανέφεραν ότι ο Πούτιν απαίτησε το Κίεβο να αποχωρήσει από την ανατολική ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε στον Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει τις γραμμές του πολεμικού μετώπου στις νότιες ουκρανικές επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο Τραμπ φέρεται να μετέφερε στον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Ο Τραμπ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον Ζελένσκι πως ο Πούτιν επισήμανε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ζελένσκι μίλησε με γενικότητες όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα, καθώς περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι αυτά τη ζητήματα πρέπει να αποφασιστούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, χωρίς, όμως, να επαναλάβει την κάθετη απόρριψη που είχε τους προηγούμενους μήνες.