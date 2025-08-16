FT: Την κατοχή του Ντονέτσκ θέτει ως όρο ο Πούτιν για τερματισμό του πολέμου

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, έρχονται στο φως διαρροές από όσα φέρεται να έλαβαν χώρα στην Αλάσκα, καθώς τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έκαναν γνωστό το τι ακριβώς συζήτησαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο Πούτιν απαίτησε το Κίεβο να αποχωρήσει από την ανατολική ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του πολεμικού μετώπου αν ικανοποιηθούν οι βασικές του απαιτήσεις.

Ο Πούτιν έκανε την πρόταση αυτή κατά τη σύνοδο κορυφής που είχε με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενη τέσσερα άτομα με άμεση γνώση των συνομιλιών. Σε αντάλλαγμα για την ουκρανική επαρχία του Ντονέτσκ, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι θα παγώσει τις γραμμές του πολεμικού μετώπου στις νότιες ουκρανικές επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο Τραμπ φέρεται να μετέφερε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Ο Τραμπ και ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον Ζελένσκι πως ο Πούτιν επισήμανε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο Ζελένσκι μίλησε με γενικότητες όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα, καθώς περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι αυτά τη ζητήματα πρέπει να αποφασιστούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, χωρίς, όμως, να επαναλάβει την κάθετη απόρριψη που είχε τους προηγούμενους μήνες.

NYT: Πρόσκληση σε Ευρωπαίους για τον Λευκό Οίκο

Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Το παραπάνω αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι Ε.Ε. και «πρόθυμοι» επιμένουν για κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τονίζουν ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις όσον αφορά την εδαφική της ακεραιότητα.

Ζελένσκι: Θα ενταθούν οι επιθέσεις

Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει μέσα στις επόμενες ημέρες τις επιθέσεις της στις πρώτες γραμμές του μετώπου, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταγράφουμε την κίνηση και προετοιμασίες ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά από συνάντηση που είχε με τον αρχηγό του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.