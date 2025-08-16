«Σημειώσαμε πρόοδο, υπάρχει δρόμος για τη συμφωνία στο ουκρανικό»

Τραμπ και Πούτιν έκαναν λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις» και τόνισαν τη σημασία να τελειώσει ο πόλεμος • Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ενημερώσει Κίεβο και Ε.Ε. • Δεν έγινε γνωστό το τι ακριβώς συζητήθηκε.

Ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι μαζί με μικρή ομάδα συνεργατών τους, είχαν συνομιλίες στην Αλάσκα με κυρίαρχο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις τους μετά τις περίπου τρίωρες συνομιλίες και μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα, αμφότεροι ευχαρίστησαν ο ένας τον άλλο, κάνοντας αορίστως λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις». Οι δύο ηγέτες δεν έδωσαν καμία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ούτε για τα σημεία στα οποία συμφώνησαν ή διαφώνησαν. Σημειώνεται επίσης ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα στους δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις.

«Πάρα πολλές πιθανότητες» για συμφωνία

«Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία» σήμερα για το ουκρανικό, «αλλά έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να φτάσουμε σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για πρόοδο και για συμφωνία σε πολλά επιμέρους θέματα.

Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει δρόμος» μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία και δεσμεύθηκε ότι θα ενημερώσει το Κίεβο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνομιλίες.

Ap photo

Για «εποικοδομητική ατμόσφαιρα, αμοιβαίου σεβασμού» και για «διεξοδικές και χρήσιμες διαπραγματεύσεις», έκανε λόγο ο Πούτιν, και αναφέρθηκε στην εγκάρδια συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες.

«Το Ουκρανικό είναι μια τραγωδία... μια βαθιά πληγή για μας» σημείωσε και τόνισε ότι η Ρωσία «έχει συμφέρον να μπει ένα τέλος» στον πόλεμο. Υπογράμμισε ότι «για να φτάσουμε σε μακροχρόνια επίλυση» του προβλήματος θα πρέπει να εξαλειφθούν τα αίτια αυτής της σύγκρουσης και να διασφαλιστεί «η ασφάλεια η δική μας» και της Ουκρανίας. Μίλησε επίσης για συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας σε θέματα διμερών σχέσεων.

→ Ο Τραμπ αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας: «θα σας ξαναδώ σύντομα». «Την επόμενη φορά στη Μόσχα», είπε στα αγγλικά ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η «θερμή» πρώτη επαφή

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό στην πρώτη τους επαφή, καθώς οι δύο άντρες χαιρετήθηκαν θερμά αμέσως μόλις κατέβηκαν από τα αεροπλάνα τους. Φτάνοντας πρώτος στη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του στον διάδρομο του αεροδρομίου και καθώς τον πλησίαζε ο Πούτιν, ο Τραμπ τον χειροκροτούσε.

Οι δύο ηγέτες είχαν και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί. Στη συνέχεια, μάλιστα, ο Πούτιν συνόδεψε τον Τραμπ στην προεδρική του λιμουζίνα. Αντάλλαξαν και δεύτερη χειραψία μπροστά σε ένα βάθρο που έγραφε «Αλάσκα 2025» πριν επιβιβαστούν και οι δύο στο ίδιο αυτοκίνητο.

Είναι ασυνήθιστο ο ένας πρόεδρος να συνοδεύει τον άλλον στο όχημά του, ειδικά όταν πρόκειται για «αντίπαλο» κι όχι για σύμμαχο. Επίσης, ασυνήθιστη είναι η εικόνα των δύο προεδρικών αεροπλάνων (ΗΠΑ και Ρωσίας) το ένα δίπλα στο άλλο, σε αμερικανικό έδαφος: πόσο μάλλον σε αμερικανική στρατιωτική αεροπορική βάση.

Ακολούθησαν οι συνομιλίες σε «στενή σύνθεση», στις οποίες έδωσαν το «παρών» από πλευράς ΗΠΑ (εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο), ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ. Από πλευράς Ρωσίας, εκτός του Πούτιν, παρόντες ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

► Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ είπε πως θέλει εκεχειρία, ει δυνατόν και σήμερα. «Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως επιθυμεί «να σταματήσουν οι σκοτωμοί». Ωστόσο, δεν θεωρεί καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. «Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο σε πέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

► Η επαφή Τραμπ - Πούτιν γίνεται ερήμην του Κιέβου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Μόσχα λέει τώρα ότι μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία στην επόμενη συνάντηση, υπό τον όρο ότι στην Αλάσκα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

► «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.