Ηγέτες Ε.Ε. για Ουκρανία: Έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον της

Λίγο πριν από το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν, δήλωση υποστήριξης προς τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από 26 εκπροσώπους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) επανέλαβαν την Τρίτη την ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. «Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ’ ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθουν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες την Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έκανε μια παρατήρηση μάλλον ανησυχητική για τον ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη. «Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», προείπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Ζελένσκι, μαζί με αξιωματούχους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αναμένεται να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη που θα φιλοξενηθεί από το Βερολίνο στις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (12:00 GMT) την Τετάρτη, με τη συμμετοχή των ηγετών της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας.

Θα συζητήσουν επιλογές για την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία, τη σειρά βημάτων για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική διαδικασία, το μέλλον των εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, JD Vance, στις 15:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET).

Τέλος, η αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων» —η ομάδα χωρών που εργάζεται πάνω σε σχέδια στήριξης της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός— θα συνεδριάσει στις 16:30 σε συνάντηση που θα φιλοξενήσουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.