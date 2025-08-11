Τετ α τετ Τραμπ-Πούτιν με απόντα τον Ζελένσκι

Η Παρασκευή 8 Αυγούστου ήταν η μέρα όπου έληξε η προθεσμία που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Διαφορετικά, οι δασμοί και άλλες κυρώσεις κατά της Μόσχας θα άρχιζαν να πέφτουν βροχή.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αλλά αντί για κυρώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του για την ερχόμενη Παρασκευή, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Και μάλιστα στην Αλάσκα, μια Πολιτεία που εμπεριέχει βαθύ συμβολισμό και για τις δύο χώρες, καθώς πρόκειται για μια περιοχή την οποία πούλησε η Ρωσία στις ΗΠΑ πριν από 158 χρόνια για 7,2 εκατομμύρια δολάρια.

ΗΠΑ και Ρωσία ετοιμάζονται να αποφασίσουν για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και με την Ευρώπη ουραγό για μια ακόμα φορά στις εξελίξεις. Αν και οι ΗΠΑ άφησαν ένα μικρό παράθυρο και για συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο του Δεκαπενταύγουστου, το πιθανότερο είναι ο Ουκρανός πρόεδρος να προσκληθεί σε μια νέα, τριμερή σύνοδο, καθώς θεωρείται πολύ δύσκολο έως αδύνατο να δεχτεί ο Πούτιν να χαλάσει το επικείμενο τετ α τετ με τον Τραμπ.

«Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη χώρα τους στον κατακτητή», δήλωσε ο Ζελένσκι απαντώντας στην πρόταση Τραμπ για «ανταλλαγή εδαφών», η οποία και αναμένεται να συζητηθεί στην Αλάσκα, προσθέτοντας ότι «δεν θα επιβραβεύσουμε τη Ρωσία για ό,τι έχει κάνει».

«Μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία», δήλωσαν σε κοινό τους κείμενο το βράδυ του Σαββάτου οι ηγέτες έξι ευρωπαϊκών χωρών (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Φινλανδία) και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία».

Οι αποφάσεις

Η ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας συγκάλεσε για σήμερα Δευτέρα συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα. «Οι ΗΠΑ», σχολίασε σε επίσημη δήλωσή της, «έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την Ε.Ε., καθώς είναι ένα ζήτημα για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης».

Στην ουσία, όμως, άπαντες γνωρίζουν ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν -αν ληφθούν- στην Αλάσκα. Ο Τραμπ επιθυμεί να τελειώσει έναν πόλεμο για τον οποίο διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία ότι «είναι πόλεμος του Μπάιντεν, όχι δικός μου». Οσο και αν τελευταία «νευρίασε» με τον Πούτιν, όσο και αν απειλεί την Ινδία με δασμούς συνολικού ύψους 50% προκειμένου να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Με τη ρευστότητα της κατάστασης και την ανερμάτιστη προσωπικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, τίποτα δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιο ώς την τελευταία στιγμή. Ούτε καν η διεξαγωγή της συνόδου.

Γεγονός όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. «Οι προϋποθέσεις γύρω από τη σύνοδο της Παρασκευής είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της Μόσχας ώστε είναι φανερό γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία ύστερα από μήνες ψευτοδιαπραγματεύσεων και είναι δύσκολο να δούμε πώς θα προκύψει από τη διμερή μια συμφωνία που να μην ξεδοντιάζει την Ουκρανία», σχολίαζε σε ανάλυσή του το CNN καταλήγοντας: «Η Παρασκευή απέχει πέντε ημέρες, αλλά ακόμα και από αυτή την απόσταση διαφαίνεται μια αργή ήττα για την Ουκρανία».