Ο Τραμπ θέλει εκεχειρία «σήμερα», αλλά «τίποτα δεν είναι γραμμένο σε πέτρα»

«Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ελάχιστες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο τι περιμένει ο ίδιος από την επαφή του με τον Ρώσο ομόλογό του, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ είπε πως θέλει εκεχειρία, ει δυνατόν και σήμερα. «Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως επιθυμεί «να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Ωστόσο, δεν θεωρεί καθόλου σίγουρο ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. «Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο σε πέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι το Κίεβο και η Ευρώπη θα συμμετέχουν στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος (σημειώνεται ότι δεν έχουν προσκληθεί στην Αλάσκα). Άφησε αιχμές κατά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, λέγοντας πως οι ΗΠΑ έβγαλαν πολλά χρήματα πουλώντας όπλα στην Ουκρανία, όμως αυτό που νοιάζει τον Τραμπ (σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δήλωσε), είναι να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι στον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο σε πέτρα. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω να δω μια εκεχειρία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, προφανώς, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αλλά δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα. Όλοι έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά εγώ απλώς λέω ότι θέλω να σταματήσουν οι δολοφονίες.

»Είμαι σε αυτό για να σταματήσω τους σκοτωμούς. Ξέρετε, δεν δίνουμε χρήματα. Βγάζουμε χρήματα. Αγοράζουν τα όπλα μας και τα στέλνουμε στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ μας στέλνει μεγάλες, όμορφες επιταγές. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει... Ατό που με νοιάζει είναι ότι έχασαν την περασμένη εβδομάδα 7011 ανθρώπους, σχεδόν όλους στρατιώτες. 36 ανθρώπους σε μια πόλη που επλήγη από έναν πύραυλο. Πάνω από 7.000 στρατιώτες. Είναι τρελό.

► «Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Τραμπ πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

► «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση.

► Η επαφή Τραμπ - Πούτιν γίνεται ερήμην του Κιέβου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Μόσχα λέει τώρα ότι μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία στην επόμενη συνάντηση, υπό τον όρο ότι στην Αλάσκα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.