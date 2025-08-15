Ανοιχτή δηλώνει η Μόσχα για τριμερή, εάν πάει καλά η συνάντηση στην Αλάσκα

Η Ρωσία δεν αποκλείει τη συμμετοχή της Ουκρανίας στις συνομιλίες, στο προσεχές μέλλον

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στην Αλάσκα, όπου συναντώνται οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με βασικό αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η επαφή Τραμπ - Πούτιν αυτή γίνεται ερήμην του Κιέβου, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο η Μόσχα λέει τώρα ότι μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία στην επόμενη συνάντηση, υπό τον όρο ότι στην Αλάσκα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Όπως μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι και οι βοηθοί των δύο προέδρων αναμένεται να συμμετάσχουν σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις.

Με μαχητική διάθεση

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η διάθεση της Μόσχας είναι «μαχητική», όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

► «Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Τραμπ πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

► «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση. Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ για να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.