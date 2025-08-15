Η ανάρτηση Τραμπ και το μπλουζάκι Λαβρόφ: Όλα έτοιμα για την ιστορική συνάντηση

Ποια τα σενάρια πορείας του πολέμου • «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», λέει λακωνικά ο Σεργκέι Λαβρόφ • Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν συναντώνται σήμερα στην αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα. Σε μια κατ' ιδίαν ιστορική συνάντηση, προγραμματισμένη να αρχίσει γύρω στις 11:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος).

«Υψηλό διακύβευμα!!!»: Αυτή ήταν η λακωνική ανάρτηση του Τραμπ πριν την αναχώρησή του για την Αλάσκα. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο ταξιδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ και Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία. Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Λίγο νωρίτερα, στο Άνκορατζ έφτασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη «ΕΣΣΔ» στα ρωσικά. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj — ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Δύο τα σενάρια, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που λέει πως θέλει να «βολιδοσκοπήσει» τον Ρώσο ομόλογό του, προεξόφλησε χθες Τετάρτη πως οι πιθανές εκβάσεις είναι δύο.

Αν η συνάντηση πάει καλά, θα ακολουθήσει, «σχεδόν αμέσως», τριμερής σύνοδος του ιδίου, του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν και τον Ουκρανού ομολόγου τους Ζελένσκι, για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022, με την εισβολή του ρωσικού στρατού. Όμως αν η πρώτη συνάντηση που θα έχει από το 2019 πρόσωπο με πρόσωπο με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου πάει άσχημα, ο μεγιστάνας διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει «δεύτερη», για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στο ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τι ζητά η Ρωσία

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που έχει καταλάβει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, να αποκηρύξει την ένταξή της στο NATO και να πάψει να εξοπλίζεται από δυτικά κράτη. Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε «ανταλλαγές εδαφών» τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περί το 20% της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός ομόλογός του Ζελένσκι απέκλεισε εκ προοιμίου την απόσυρση των δυνάμεών του από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας.

Μολαταύτα, κατά τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Ουκρανία είναι «έτοιμη να συζητήσει εδαφικά ζητήματα» αλλά όχι τη «νομική αναγνώριση» της ρωσικής κατοχής τομέων της επικράτειάς της. «Τα εδαφικά ζητήματα (...) δεν θα διαπραγματευτεί παρά μόνο ο ουκρανός πρόεδρος» Ζελένσκι, τόνισε από τη δική του πλευρά ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Αλλά, η Μόσχα βρίσκει «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις των Αμερικανών και των Ευρωπαίων.